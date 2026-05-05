HONOR 600 széria: Megérkezett az év vétele brutális akkumulátorral és profi kamerával

A HONOR 600 széria egészen újraértelmezte a középkategóriát, és olyan megoldásokat mutatott, amiket eddig csak a legdrágább csúcskészülékektől láttunk. A HONOR 600 és a HONOR 600 Pro már ott van a boltok polcain és a szolgáltatóknál, a kérdés pedig csak annyi: miért fizetnénk többet, ha pénztárcabarát módon is hozzájuthatunk is?

6400 mAh-s nagy akkumulátor és gyors töltés

A legtöbb ember rémálma, hogy a nap közepén lemerül a telefonja. A HONOR erre egy egyszerű, de nagyszerű választ adott: egy hatalmas, 6400 mAh-s akkumulátort préseltek a meglepően vékony és elegáns készülékházba, amivel a márka egyértelműen kenterbe veri a drágább készülékeket is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy még egy sűrűbb hétvégét is simán kibír töltő nélkül a mobil, és akkor sem kell pánikba esni, ha elfelejtettük éjszaka feltölteni. Ha mégis sietni kell, a 80 W-os gyorstöltővel percek alatt több órányi energiát kapunk vissza, és már mehetünk is a dolgunkra.

200 megapixeles kamera és intelligens AI-funkciók

De nem csak az üzemidő a széria erénye. A hátlapon egy 200 megapixeles kamera dolgozik, ami még vaksötétben is profi fotósokhoz méltó, éles képeket lő. Legyen szó családi összejövetelről vagy egy esti buliról, a mesterséges intelligencia segítségével minden fotó és videó azonnal mehet a közösségi oldalakra. Sőt, a fejlesztett AI-funkciókkal pár fotóból pillanatok alatt mozi minőségű videót vághatunk magunknak, profi vágóprogramok nélkül.

Vízálló kivitel és csúcskategóriás kijelző megérős áron

A HONOR 600 széria bebizonyította, hogy 2026-ban nem kell hitelt felvenni egy jó telefonhoz. A fényes, 120 Hz-es képfrissítéssel rendelkező kijelző még a déli napsütésben is tökéletesen látható, így a legnépszerűbb prémium telefonokkal is felveszi a versenyt. Mindezek mellett félteni sem kell a mobilt: a strapabíró, IP68 és IP69 minősítésű víz- és porálló kialakításnak köszönhetően a végeredmény egy valódi vízálló telefon, ami bírja a mindennapi gyűrődést. Ez a széria az év egyik legjobb vétele a magyar piacon – ha csúcstechnológiát keresel anélkül, hogy egy vagyont költenél, megtaláltad az új kedvencedet!