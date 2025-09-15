Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Nagy bejelentést tett Mark Zuckerberg - eldobhatod az okostelefonodat

Mark Zuckerberg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 17:52
GoogleApplemesterséges intelligenciaokosszemüveg
Olyasmire készül a Meta, ami alapjaiban változtatja meg a mindennapjainkat. Mark Zuckerberg szerint azok az emberek, akik nem használnak okosszemüveget, a jövőben jelentős hátrányba kerülhetnek.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója júliusi eredménybeszámolóján merész kijelentést tett: szerinte azok az emberek, akik nem használnak okosszemüveget, a jövőben „jelentős kognitív hátrányba” kerülhetnek azokkal szemben, akik igen. Ez a jövőkép a héten a Meta Connect konferencián kerülhet a figyelem középpontjába, ahol a cég ismerteti következő lépéseit és új termékeit. A jelentések szerint a Meta egy új, mesterséges intelligenciával működő okosszemüveg bemutatására készül, amely a viselő környezetét képes elemezni, és kérdésekre tud válaszolni. Ez a modell a korábban viszonylag sikeres Ray-Ban szemüvegek folytatása lehet – írja a CNN.

Mark Zuckerberg szerint azok az emberek, akik nem használnak okosszemüveget, a jövőben jelentős hátrányba kerülhetnek.
Mark Zuckerberg szerint azok az emberek, akik nem használnak okosszemüveget, a jövőben jelentős hátrányba kerülhetnek. Fotó: AFP

Mark Zuckerberg most kezd még csak betörni a piacra

Az okosszemüvegek kiemelkednek a Meta eddigi, többnyire gyenge kísérletei közül, amelyekkel a cég korán akart belépni a forradalmi technológiák világába. A vállalat lemaradt az okostelefonok korai hullámáról, majd 2021-ben a metaverzumra próbálta építeni márkáját, ám ez nem hozta meg a remélt áttörést. A Meta szemüvegei azonban a jelek szerint kezdenek népszerűvé válni: a Ray-Ban anyavállalata, az EssilorLuxottica júliusban közölte, hogy a Meta szemüvegeiből származó bevétele több mint háromszorosára nőtt az előző évhez képest. Piackutatások szerint a Meta messze a vezető okosszemüveg-márka.

Bár az okosszemüvegek egyelőre nem valószínű, hogy olyan elterjedtek lesznek, mint az okostelefonok, lehetőséget adhatnak a Metának, hogy közvetlenül érje el a fogyasztókat, csökkentve a mobiltelefonoktól való függést. Ez kulcsfontosságú lehet a vállalat számára, amely úgynevezett „személyes szuperintelligencia” fejlesztésén dolgozik – Zuckerberg ezzel az olyan mesterséges intelligenciát jelöli, amely „mélyen ismer minket, érti a céljainkat, és segít azok elérésében”. A verseny egyre élesebb, hiszen olyan technológiai óriások, mint a Samsung, a Google vagy a Meta régi riválisa, a Snap is új okosszemüvegek piacra dobására készülnek. 

Az új hullámot elsősorban az AI fejlődése hajtja

Az olyan virtuális asszisztensek, amelyek képesek a felhasználó környezetére reagálva azonnal válaszolni, sokkal praktikusabbá tették az okosszemüvegeket. A Meta szemüvegével például meg lehet nézni egy paprikát és megkérdezni, csípős-e, vagy egy feliratot le lehet fordíttatni egy másik nyelvre. A Bloomberg szerint a Meta egy olyan új szemüvegen dolgozik, amely kijelzőt is tartalmaz az alkalmazások és értesítések megjelenítésére, valamint csuklópántot a könnyebb gesztusvezérléshez. A vállalat várhatóan a Connect konferencián mutatja be az új modellt, ahol a „legújabb AI szemüveg innovációk” lesznek a középpontban. Tavaly a cég már bemutatta az Orion nevű kiterjesztett valóság szemüveg prototípusát. A Meta nem kommentálta az esetleges új bejelentéseket.

A jelenlegi Ray-Ban Meta szemüvegek nem jelenítenek meg semmit a lencséken, így a felhasználók hangalapú visszajelzésre vagy a Meta telefonos alkalmazására támaszkodnak. Ez hátrányt jelenthet a Google közelgő modelljeivel szemben, amelyek kijelzőt is kínálnak a vizuális információk megjelenítésére. 

Az AI térnyerése miatt a technológiai iparág lázas tempóban keresi a következő nagy dobást. 

Mindenki azt kutatja, mi jön az okostelefon után

– mondta Chansin

 

 

