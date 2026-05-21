Horváth Tamás nem bírta szó nélkül hagyni, hatalmas dolog történt

Hazánk egyik legnépszerűbb előadója Horváth Tamás, aki folyamatosan ontja magából a fülbemászó slágereket, miközben arra is van ideje, hogy néha fel-feltűnjön a tévében, hiszen nemrég A Nagy Duett zsűritagjaként láthattuk, ahogy szakmai tanácsokkal látja el a versenyzőket.
Horváth Tamás most egy különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megosztotta, hogy óriási siker az új dala, a Százszorszép, hiszen még két hete sem jelent meg, máris túllépte a 2 milliós megtekintést a klipje – ez pedig egészen hatalmas teljesítmény hazánkban, az énekes pedig nagyon hálás ezért, köszönetet is mondott.
Olyan lelkes voltam a Százszorszép forgatási napján. Megírtam a forgatókönyvet és társrendezőként dolgoztam a klipen. Nagyon büszke voltam mindenkire igazi szív-lélek csapattal dolgozhattam együtt. Az, hogy két hete sincs fent a dal és elértük a 2 milliós megtekintést hatalmas visszaigazolás tőletek!
Köszönjük mindenkinek aki nézi, hallgatja!
– írta Horváth Tamás.
Íme Horváth Tamás posztja:
