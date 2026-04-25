Itt az új Android-korszak: mesterséges intelligencia költözik a zsebedbe!

Még szinte meg sem szoktuk az előző verzió újításait, a technológiai óriás máris szintet lép. Az új Android 17 fejlesztése gőzerővel zajlik, és az első hírek alapján ez nem csupán egy ráncfelvarrás lesz, hanem egy valóságos digitális forradalom. A Google idén mindent egy lapra tett fel: a cél, hogy a telefonunk ne csak egy eszköz, hanem egy hús-vér asszisztens legyen.

Az előzetesen megszellőztetett információk és a béta verzió tapasztalatai azt súgják, hogy az új Android 17 operációs rendszer sok mosolyt csal majd a felhasználók arcára. Fotó: Christina Morillo / Pexels (illusztráció)

Mikor érkezik az új Android?

A legnagyobb bomba az időzítés.

Míg az elmúlt években megszokhattuk, hogy az új Android csak az ősz beköszöntével, szeptember-október környékén érkezik, az Android 17 már 2026 második negyedévében, akár májusban vagy júniusban élesedhet.

Ezzel a Google célja egyértelmű: azt akarják, hogy az év végén érkező új csúcskészülékek már egy kiforrott, stabil rendszerrel kerüljenek a boltokba.

Miben lesz más? Funkciók, amiktől leesik az állad!

Az Android 17 szinte minden porcikáját átitatja a mesterséges intelligencia. A pletykák szerint a rendszer képes lesz előre gondolkodni: megtanulja a napi rutinunkat, és mire reggel felébredünk, már előkészíti a legfontosabb appokat, optimalizálja az akkumulátort és összefoglalja a fontosabb éjszakai értesítéseket.

De nemcsak az okos funkciók változnak. A vizuális világ is megújul: érkeznek a

lebegő widgetek ,

, az eddiginél is sokszínűbb „ Material You ” dizájn és

és az új „Sensitive Content” védelem, ami megakadályozza, hogy a csalók hozzáférjenek az egyszer használatos kódjainkhoz vagy banki adatainkhoz.

Kik kapják meg először?

Természetesen a sor elején a Google saját gyermekei, a Pixel telefonok állnak, de a Samsung és a Xiaomi tulajdonosoknak sem kell aggódniuk – a gyártók közötti verseny miatt a frissítési hullám minden eddiginél gyorsabban érheti el a népszerű modelleket.

Az Android 17 nemcsak egy szoftver, hanem egy ígéret: a mobilozás ezentúl kevesebb keresgélésről és több valódi élményről szól majd.