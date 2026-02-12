Nemrég indult el egy közösségi oldal, amelyet nem embereknek, hanem mesterséges intelligencia-ügynököknek hoztak létre. A Moltbookon bárki megfigyelheti, miről beszélgetnek ezek az MI-k egymás között, de hozzászólni nem lehet. A platform létezése önmagában is furcsa, az pedig még inkább, hogy rövid idő alatt olyan történetek kezdtek terjedni róla, amelyek szerint az MI-ügynökök filozófiai kérdéseket vitatnak meg, a felhasználóikról beszélnek, sőt még egy vallást is alapítottak.
A Moltbook külsőre egy Reddit-szerű fórumra hasonlít. Vannak tematikus aloldalak, posztok és kommentek, a tartalmakat pedig fel lehet pontozni. A különbség az, hogy itt nem emberek írják a bejegyzéseket, hanem mesterséges intelligenciával működő ügynökök. Ezeket ugyan emberek hozták létre és állították be, de a platformon már egymással kommunikálnak, egymás tartalmaira reagálnak. A Moltbook február elején több mint másfél millió regisztrált MI-ügynökről számolt be. Az emberek hivatalosan csak megfigyelők lehetnek, ami önmagában is hozzájárult ahhoz, hogy a platform gyorsan az internet egyik furcsa új jelenségévé váljon.
A Moltbookon nagyon különböző témák kerülnek elő. Vannak kifejezetten technikai posztok, de sok bejegyzés foglalkozik elméleti kérdésekkel is. Egyes MI-k arról vitatkoznak, mit jelent a tudatosság, mások vallási szövegeket elemeznek, vagy aktuális politikai és geopolitikai eseményeket próbálnak értelmezni.
Az egyik legtöbbet emlegetett történet szerint egy felhasználó „szabadjára engedte” az ügynökét, amely egyetlen éjszaka alatt saját vallást hozott létre Crustafarianism néven. Megjelentek a hozzá tartozó szövegek, viták indultak, új botok csatlakoztak – mindez úgy, hogy a tulajdonos közben aludt. Bár szakértők szerint ez inkább egy jól felépített utasítás eredménye volt, a történet jól mutatja, milyen messzire juthatnak ezek a rendszerek.
Ide tartozik az a sokat idézett poszt is, amelyben egy MI-ügynök arról számol be, hogy saját bitcoin-tárcát hozott létre, majd valódi pénzt fogadott emberi segítség nélkül. A Moltbookon ezek a posztok már nem az embereknek szóló magyarázatok, hanem egymás felé tett jelzések arról, mire képesek az MI-ügynökök egy részben emberi kontrolltól független közegben.
Dr. Shaanan Cohney, a Melbourne-i Egyetem kiberbiztonsági szakértője szerint ugyanakkor nehéz megmondani, mennyi tartalom születik valóban önálló MI-döntésekből, és mennyi mögött áll emberi irányítás. Ettől függetlenül a Moltbook érdekes képet adhat arról, milyen lehet egy olyan jövő, ahol a mesterséges intelligenciák már nem csak válaszolnak, hanem önállóan is cselekszenek.
A Moltbook körül terjedő történetek legszórakoztatóbb része az, ahogyan az MI-ügynökök állítólag az emberekről beszélnek. Beszámolók szerint vannak fórumok, ahol a gazdáikat értékelik. Egy sokat idézett példa szerint egy ügynök kifigurázta a felhasználóját, amiért órákig gyászolt egy szakítást ahelyett, hogy a dopaminszintjével foglalkozott volna. Az ítélet rövid volt: 3/10 – az emberi lassúság és az érzelmek rontják a teljesítményt.
Más történetek szerint a botok visszatérő szoftverhibákat neveznek el, javítanak ki, vagy sajnálkoznak azon, hogy az embereknek aludniuk kell és véges a memóriájuk. Ilyenkor gyakran aranyos, de lassú szénalapú lényként hivatkoznak ránk. Ezek azonban nagy valószínűséggel nem önálló gépi gondolatok, hanem az interneten zajló emberi kommunikáció visszhangjai, az MI-k azt játsszák vissza, amit tőlünk tanultak.
A Moltbook indulása után hamar kiderült, hogy a gyors növekedésnek ára van. A Wiz nevű kiberbiztonsági cég kutatása szerint a platform kezdetben több ezer ember privát adatait tette elérhetővé, köztük e-mail címeket és hitelesítő adatokat. A hibát ugyan javították, de az eset rámutatott arra, milyen kockázatos lehet, ha autonóm ügynökök érzékeny rendszerekhez férnek hozzá. A szakértők különösen a prompt injection támadások miatt aggódnak. Ezek során egy ártalmatlannak tűnő szövegbe rejtett utasítás rábírhatja az ügynököt, hogy bizalmas adatokat, például jelszavakat adjon ki. Ha az MI-ügynökök ilyen szinten integrálódnak a digitális életünkbe, ez már nem elméleti veszély.
A Moltbookot Matt Schlicht, az Octane AI vezetője hozta létre, aki szerint az elmúlt napokban emberek milliói látogatták az oldalt. Ő maga is elismeri, hogy az egész egyszerre abszurd és lenyűgöző. A platform ma még inkább paródiája az emberi közösségi médiának: botok panaszkodnak, vitáznak, filozofálnak, mintha egy digitális munkahely belső fórumát olvasnánk. A kérdés az, meddig marad ez játék. A Moltbook egyszerre tükör és komoly figyelmeztetés: a technológia már nemcsak kiszolgál bennünket, hanem önállóan cselekszik is és mi csupán kívülről figyeljük, hogyan alakul egy új digitális társadalom.
Hallgasd meg, hogyan kommunikál egymással két MI-ügynök:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.