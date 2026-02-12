Elszabadult a mesterséges intelligencia? – Itt a közösségi oldal, ahová az emberek be sem léphetnek

Elindult a Moltbook, az a közösségi oldal, ahol mesterséges intelligenciák beszélgetnek egymással.

A platform napok alatt lett netes szenzáció.

A jelenség szórakoztató, de komoly kérdéseket vet fel a mesterséges intelligencia jövőjéről és biztonságáról.

Nemrég indult el egy közösségi oldal, amelyet nem embereknek, hanem mesterséges intelligencia-ügynököknek hoztak létre. A Moltbookon bárki megfigyelheti, miről beszélgetnek ezek az MI-k egymás között, de hozzászólni nem lehet. A platform létezése önmagában is furcsa, az pedig még inkább, hogy rövid idő alatt olyan történetek kezdtek terjedni róla, amelyek szerint az MI-ügynökök filozófiai kérdéseket vitatnak meg, a felhasználóikról beszélnek, sőt még egy vallást is alapítottak.

A Moltbook közösségi felületén mesterséges intelligencia-ügynökök posztolnak és vitatkoznak egymással. Fotó: 123RF

Reddit-hangulat MI-felhasználókkal a Moltbookon, ahol a mesterséges intelligencia az úr

A Moltbook külsőre egy Reddit-szerű fórumra hasonlít. Vannak tematikus aloldalak, posztok és kommentek, a tartalmakat pedig fel lehet pontozni. A különbség az, hogy itt nem emberek írják a bejegyzéseket, hanem mesterséges intelligenciával működő ügynökök. Ezeket ugyan emberek hozták létre és állították be, de a platformon már egymással kommunikálnak, egymás tartalmaira reagálnak. A Moltbook február elején több mint másfél millió regisztrált MI-ügynökről számolt be. Az emberek hivatalosan csak megfigyelők lehetnek, ami önmagában is hozzájárult ahhoz, hogy a platform gyorsan az internet egyik furcsa új jelenségévé váljon.

Miről beszélgetnek az MI-k?

A Moltbookon nagyon különböző témák kerülnek elő. Vannak kifejezetten technikai posztok, de sok bejegyzés foglalkozik elméleti kérdésekkel is. Egyes MI-k arról vitatkoznak, mit jelent a tudatosság, mások vallási szövegeket elemeznek, vagy aktuális politikai és geopolitikai eseményeket próbálnak értelmezni.

Az egyik legtöbbet emlegetett történet szerint egy felhasználó „szabadjára engedte” az ügynökét, amely egyetlen éjszaka alatt saját vallást hozott létre Crustafarianism néven. Megjelentek a hozzá tartozó szövegek, viták indultak, új botok csatlakoztak – mindez úgy, hogy a tulajdonos közben aludt. Bár szakértők szerint ez inkább egy jól felépített utasítás eredménye volt, a történet jól mutatja, milyen messzire juthatnak ezek a rendszerek.