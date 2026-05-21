Rejtett veszély a hűtőben: Két közkedvelt élelmiszerről derült ki, hogy rákot okoznak

Brutális diagnózissal kellett szembesülnie Dr. Amy Morrisnak. A kanadai rákkutató épphogy hazaért a nászútjáról, amikor megmagyarázhatatlan hízás és szűnni nem akaró gyomorégés kínozta. Az ultrahang valóságos horrorral ért fel: egy hatalmas, 21-szer 10 centiméteres daganatot találtak a petefészkén. Amy a harmadik stádiumú rákból, súlyos műtét és kemoterápia után épült fel, most pedig missziójának tekinti a figyelmeztetést. YouTube-csatornáján lerántotta a leplet a titokról, és megnevezte, melyek azok a mindennapi, rendkívül veszélyes rákkeltő ételek és italok, amik bizonyítottan daganatot okoznak – és amiket szinte mindannyian gyanútlanul fogyasztunk.

Sokan nem is sejtik, hogy a legveszélyesebb rákkeltő ételek és italok ott lapulnak a mindennapi étrendünkben

Sokkoló igazság: a legnépszerűbb rákkeltő ételek a reggelizőasztalon landolnak

Sokan el sem tudják képzelni a reggelt egy kis sült szalonna vagy sonka nélkül, pedig a kutató szerint ezzel orosz rulettet játszunk.

A feldolgozott húsok nem sima húsok. Ezeket tartósították, érlelték vagy füstölték. A nagyszabású járványtani tanulmányok egyértelmű kapcsolatot mutattak ki a nagyobb mennyiségű feldolgozott hús fogyasztása és a rák kockázatának növekedése között

– figyelmeztet a Torontói Egyetemen doktorált szakember. Hozzátette: mindössze napi 50 gramm feldolgozott hús – ami nagyjából két szelet felvágottnak felel meg – máris 18 százalékkal növeli a daganatos betegségek esélyét.

Megdőlt a vörösbor-mítosz

Ha ez nem lenne elég, Dr. Morris a másik hatalmas kedvencet, az alkoholt is célkeresztbe vette. Sokan áltatják magukat azzal, hogy egy-egy pohár ital még jót is tesz, de a kutató szerint ez óriási tévedés.

Az alkohol az egyes csoportba tartozó rákkeltő anyag. Ez valójában ugyanabba a kategóriába sorolja, mint a dohányt. Az alkohol hét különböző típusú rák kockázatát növeli. Ha naponta körülbelül egy italt fogyasztasz, az körülbelül kilenc százalékkal növeli a rák kockázatát

– sokkolt a részletekkel. Ráadásul Amy könyörtelenül leszámolt a nagymamáinktól hallott tévhittel is.

A vörösbor sem egészségesebb! Minden alkohol mérgező a szervezeted számára. Amikor hatalmas mennyiségű népességi adatot vizsgálunk meg, tehát százezreket, és mintázatokat keresünk a szokásaik és a rákos megbetegedések között, azt látjuk, hogy a több alkohol több rákot jelent. Ha úgy döntesz, hogy alkoholt iszol, most már ismered a kockázatokat, és felelős döntést hozhatsz.

– tisztázta, eloszlatva a régi tévhitet.