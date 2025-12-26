Telegramot használsz? Ezt azonnal tedd meg, különben mindent elveszítesz

Egymilliárd felhasználónak kell azonnal lépnie, ha biztonságban akarja magát tudni. Komoly változások álltak be a Telegram háza táján.
A 2013-ban elindult üzenetküldő és közösségi médiás program, a Telegram kétségtelenül napról napra, hónapról hónapra népszerűbb. A 2025 márciusi adatok szerint nagyjából egymillió ember használja legalább havi rendszerességgel. Noha Indiában a legelterjedtebb, a világ minden táján előszeretettel jelentkeznek be a netezők a Telegram-fiókjukba, hogy megosszanak valamit, mások megosztásait böngésszék, netán üzenetet küldjenek.
Azonban épp ez a baj: a bejelentkezés. Eddig ugyanis a Telegram jelszavakra, valamint kétfaktoros hitelesítés esetén SMS-ben kiküldött kódokra támaszkodott. Ezek a módszerek azonban sajnos manapság már nem számítanak túlságosan biztonságosnak – kiváltképp, ha a felhasználók olyan jelszót adnak meg, ami könnyen feltörhető. És bizony sokan tesznek így – természetesen önmaguk kényelme érdekében.
Noha a kétlépcsős hitelesítés ad némi biztonságérzetet, a szakértők úton-útfélen figyelmeztetnek minket: az SMS-ben kapott kódokat a legkönnyebb a hackereknek eltéríteniük, megkaparintaniuk.
Most azonban komoly lépést tett a Telegram a biztonságosabb működés felé: mind az Android-felhasználók, mind az iPhone-tulajdonosok számára lehetővé tette a passkey-alapú belépést. A biztonságtechnikai szakemberek pedig arra kérnek mindenkit: azonnal váltson erre a sokkalta biztonságosabb – jelenleg gyakorlatilag feltörhetetlen – módszerre.
A passkey lényege ugyanis épp az, hogy eszközhöz és valamilyen személyes, például biometrikus azonosításhoz egyszerre köti a bejelentkezést. Azaz ha mondjuk még a telefonunkat el is lopják, az ujjlenyomatunk nélkül akkor se mennek vele semmire. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen bejelentkezés még egyszerűbb, gyorsabb is, mint egy jelszó-ellenőrző kód páros bepötyögése – ami határozott plusz a biztonság mellett.
Számos felület – a Google, a Facebook, a WhatsApp vagy épp az iMessage – már jó ideje használja a passkey-t, most pedig végre a Telegram is csatlakozott.
