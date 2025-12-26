Telegramot használsz? Ezt azonnal tedd meg, különben mindent elveszítesz

Egymilliárd felhasználónak kell azonnal lépnie, ha biztonságban akarja magát tudni. Komoly változások álltak be a Telegram háza táján.

Egy beállítást azonnal módosítaniuk kell a Telegram-felhasználóknak! Érdemes azonnal aktiválni a passkey-t, így, hogy már elérhetővé tették Fotó: 123RF

A 2013-ban elindult üzenetküldő és közösségi médiás program, a Telegram kétségtelenül napról napra, hónapról hónapra népszerűbb. A 2025 márciusi adatok szerint nagyjából egymillió ember használja legalább havi rendszerességgel. Noha Indiában a legelterjedtebb, a világ minden táján előszeretettel jelentkeznek be a netezők a Telegram-fiókjukba, hogy megosszanak valamit, mások megosztásait böngésszék, netán üzenetet küldjenek.

Azonban épp ez a baj: a bejelentkezés. Eddig ugyanis a Telegram jelszavakra, valamint kétfaktoros hitelesítés esetén SMS-ben kiküldött kódokra támaszkodott. Ezek a módszerek azonban sajnos manapság már nem számítanak túlságosan biztonságosnak – kiváltképp, ha a felhasználók olyan jelszót adnak meg, ami könnyen feltörhető. És bizony sokan tesznek így – természetesen önmaguk kényelme érdekében.