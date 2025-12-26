KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Telegramot használsz? Ezt azonnal tedd meg, különben mindent elveszítesz

hackerek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 17:00
jelszóbiztonság
Nagy változást jelentett be a cég. Ezt a lépést minden Telegram-felhasználónak azonnal el kell végezni a telefonján!
A szerző cikkei

Egymilliárd felhasználónak kell azonnal lépnie, ha biztonságban akarja magát tudni. Komoly változások álltak be a Telegram háza táján.

Egy beállítást azonnal módosítaniuk kell a Telegram-felhasználóknak.
Egy beállítást azonnal módosítaniuk kell a Telegram-felhasználóknak! Érdemes azonnal aktiválni a passkey-t, így, hogy már elérhetővé tették  Fotó: 123RF

A 2013-ban elindult üzenetküldő és közösségi médiás program, a Telegram kétségtelenül napról napra, hónapról hónapra népszerűbb. A 2025 márciusi adatok szerint nagyjából egymillió ember használja legalább havi rendszerességgel. Noha Indiában a legelterjedtebb, a világ minden táján előszeretettel jelentkeznek be a netezők a Telegram-fiókjukba, hogy megosszanak valamit, mások megosztásait böngésszék, netán üzenetet küldjenek.

Azonban épp ez a baj: a bejelentkezés. Eddig ugyanis a Telegram jelszavakra, valamint kétfaktoros hitelesítés esetén SMS-ben kiküldött kódokra támaszkodott. Ezek a módszerek azonban sajnos manapság már nem számítanak túlságosan biztonságosnak – kiváltképp, ha a felhasználók olyan jelszót adnak meg, ami könnyen feltörhető. És bizony sokan tesznek így – természetesen önmaguk kényelme érdekében.

Noha a kétlépcsős hitelesítés ad némi biztonságérzetet, a szakértők úton-útfélen figyelmeztetnek minket: az SMS-ben kapott kódokat a legkönnyebb a hackereknek eltéríteniük, megkaparintaniuk.

Telegramot használsz? Ezt állítsd át azonnal!

Most azonban komoly lépést tett a Telegram a biztonságosabb működés felé: mind az Android-felhasználók, mind az iPhone-tulajdonosok számára lehetővé tette a passkey-alapú belépést. A biztonságtechnikai szakemberek pedig arra kérnek mindenkit: azonnal váltson erre a sokkalta biztonságosabb – jelenleg gyakorlatilag feltörhetetlen – módszerre.

A passkey lényege ugyanis épp az, hogy eszközhöz és valamilyen személyes, például biometrikus azonosításhoz egyszerre köti a bejelentkezést. Azaz ha mondjuk még a telefonunkat el is lopják, az ujjlenyomatunk nélkül akkor se mennek vele semmire. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen bejelentkezés még egyszerűbb, gyorsabb is, mint egy jelszó-ellenőrző kód páros bepötyögése – ami határozott plusz a biztonság mellett.

Számos felület – a Google, a Facebook, a WhatsApp vagy épp az iMessage – már jó ideje használja a passkey-t, most pedig végre a Telegram is csatlakozott.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu