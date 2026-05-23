Nem kell messzire utazni a mediterrán hangulathoz: irány a Mecsek alja, Pécs városa

Pécs városa az ország egyik leghangulatosabb úti célja, ahol a római kori romok és a török építészet emlékei egymás mellett teremtenek egyedi hangulatot. A mediterrán klímájú baranyai megyeszékhely minden évszakban izgalmas kalandokat ígér. A belváros kompakt kialakításának köszönhetően Pécs látnivalói gyalogosan is könnyen elérhetőek.

Pécs látnivalói - mint a központi Széchenyi tér kincsei, a Gázi Kászim pasa dzsámija és a Zsolnay-kút - garantáltan életreszóló élményeket ígérnek.

Történelmi időutazás: római kori sírkamrák, török dzsámi és középkori bástyák a belváros szívében.

római kori sírkamrák, török dzsámi és középkori bástyák a belváros szívében. Zsolnay-varázs: látványos eozinmázas kutak és az ország egyik legszebb kulturális negyede.

látványos eozinmázas kutak és az ország egyik legszebb kulturális negyede. Mecseki panoráma: lenyűgöző kilátás a Tv-toronyból és családi kalandok az állatkertben.

Melyek Pécs látnivalói, ha egy háromnapos felfedezőtúra a terv?

A városnézést érdemes a Széchenyi térnél kezdeni, amely a város lüktető szíve. Itt áll Gázi Kászim pasa dzsámija, amely az 1540-es években épült az egykori Szent Bertalan-templom köveiből. Különlegessége, hogy a mai napig láthatók benne a szamárhátíves ablakok és a falakon megmaradt arab feliratok, miközben keresztény templomként funkcionál.

A tér déli részén álló eozinmázas Zsolnay-kút ökörfejes vízköpői pedig a pécsi iparművészet legszebb példái.

Pécs barokk belvárosának hangulatos utcái akár egy kellemes sétára is tökéletesek.

A Széchenyi térről induló Janus Pannonius utca elején találod az ország első lakatfalát. Bár a pontos eredetét homály fedi, a legelfogadottabb helyi történet szerint az 1970-es években végzős középiskolások kezdték el ide felszerelni a szekrényeik kulcsait a sikeres érettségi után.

Pécs híres négytornyú bazilikája a város vallási nevezetessége. A templom előtt Szepesy Ignác (1780–1838) pécsi püspök szobra áll.

Innen pár perces séta a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház. A négytornyú bazilika mai, neoromán külseje a XIX. századi átépítés eredménye, de az altemploma még a XI. századból származik.

A dóm szomszédságában magasodik a XV. századi Barbakán bástya. Ez a kör alaprajzú kaputorony a püspöki vár védelmi rendszerének része volt, és egyedülálló módon szinte teljesen épségben maradt meg. Ha felmész a gyilokjáróra, beláthatod az egész várfal menti parkot.

A pécsi Barbakán, háttérben a Püspöki palota épületei.

Kétezer éves történelem és a Zsolnay-örökség

A második napot szánd a kultúrára. A Káptalan utca felől közelíthető meg a Cella Septichora Látogatóközpont, amely az UNESCO Világörökség része. Az ókeresztény sírkamrák misztikus világa a gyerekek számára is izgalmas kaland, nemcsak a történelem szerelmeseinek. A föld alatti kripták és a föléjük emelt kápolnák méltán teszik Pécset nemzetközi jelentőségű helyszínné.