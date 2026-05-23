Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Dezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyere velünk Pécsre!

Nem kell messzire utazni a mediterrán hangulathoz: irány a Mecsek alja, Pécs városa

Pécs
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 11:45
belföldi utazáshíres látnivalók
Pécs mediterrán hangulata és kétezeréves történelme minden évszakban tartogat valami újat, így ideális célpont egy hosszú hétvégére. Ha tartalmas kikapcsolódásra vágysz, Pécs látnivalói garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak számodra.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Pécs városa az ország egyik leghangulatosabb úti célja, ahol a római kori romok és a török építészet emlékei egymás mellett teremtenek egyedi hangulatot. A mediterrán klímájú baranyai megyeszékhely minden évszakban izgalmas kalandokat ígér. A belváros kompakt kialakításának köszönhetően Pécs látnivalói gyalogosan is könnyen elérhetőek.

Pécs látnivalói közé tartozik a Gázi Kászim pasa dzsámija és a Zsolnay-kút.
Pécs látnivalói - mint a központi Széchenyi tér kincsei, a Gázi Kászim pasa dzsámija és a Zsolnay-kút - garantáltan életreszóló élményeket ígérnek. 
Fotó: hunthomas /   shutterstock
  • Történelmi időutazás: római kori sírkamrák, török dzsámi és középkori bástyák a belváros szívében.
  • Zsolnay-varázs: látványos eozinmázas kutak és az ország egyik legszebb kulturális negyede.
  • Mecseki panoráma: lenyűgöző kilátás a Tv-toronyból és családi kalandok az állatkertben.

Melyek Pécs látnivalói, ha egy háromnapos felfedezőtúra a terv?

A városnézést érdemes a Széchenyi térnél kezdeni, amely a város lüktető szíve. Itt áll Gázi Kászim pasa dzsámija, amely az 1540-es években épült az egykori Szent Bertalan-templom köveiből. Különlegessége, hogy a mai napig láthatók benne a szamárhátíves ablakok és a falakon megmaradt arab feliratok, miközben keresztény templomként funkcionál.

A tér déli részén álló eozinmázas Zsolnay-kút ökörfejes vízköpői pedig a pécsi iparművészet legszebb példái.

Pécsi utca a belvárosban.
Pécs barokk belvárosának hangulatos utcái akár egy kellemes sétára is tökéletesek.  
Fotó: Spectral-Design /   shutterstock

A Széchenyi térről induló Janus Pannonius utca elején találod az ország első lakatfalát. Bár a pontos eredetét homály fedi, a legelfogadottabb helyi történet szerint az 1970-es években végzős középiskolások kezdték el ide felszerelni a szekrényeik kulcsait a sikeres érettségi után.

A pécsi négytornyú bazilika és Szepessy Ignác püspök szobra.
Pécs híres négytornyú bazilikája a város vallási nevezetessége. A templom előtt Szepesy Ignác (1780–1838) pécsi püspök szobra áll.
Fotó: photostar72 /   shutterstock

Innen pár perces séta a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház. A négytornyú bazilika mai, neoromán külseje a XIX. századi átépítés eredménye, de az altemploma még a XI. századból származik.

A dóm szomszédságában magasodik a XV. századi Barbakán bástya. Ez a kör alaprajzú kaputorony a püspöki vár védelmi rendszerének része volt, és egyedülálló módon szinte teljesen épségben maradt meg. Ha felmész a gyilokjáróra, beláthatod az egész várfal menti parkot.

A pécsi Barbakán a Püspöki palota épületeivel.
A pécsi Barbakán, háttérben a Püspöki palota épületei. 
Fotó: Lev Levin /   shutterstock

Kétezer éves történelem és a Zsolnay-örökség

A második napot szánd a kultúrára. A Káptalan utca felől közelíthető meg a Cella Septichora Látogatóközpont, amely az UNESCO Világörökség része. Az ókeresztény sírkamrák misztikus világa a gyerekek számára is izgalmas kaland, nemcsak a történelem szerelmeseinek. A föld alatti kripták és a föléjük emelt kápolnák méltán teszik Pécset nemzetközi jelentőségű helyszínné.

Pécs látnivalója, a cella septichora.
A pécsi Cella Septichora évezredes romjai Sopianae korai keresztény időszakának néma tanúi. 
Fotó: kristof lauwers /   shutterstock

A délutánt érdemes a Zsolnay Kulturális Negyedben tölteni. Ez a terület a magyar ipartörténet és művészet valóságos ékszerdoboza. Itt megismerheted a világhírű kerámiagyár történetét, de interaktív kiállítások és modern közösségi terek is helyet kaptak benne. Az estet egy előadással zárhatod a Pécsi Nemzeti Színházban, de a kivilágított belvárosban tett séta önmagában is méltó befejezése a napnak.

Panoráma a Misinától a Havi-hegyig

A harmadik napon irány a természet. A 197 méter magas Tv-torony a Misina-tetőn Pécs legmagasabb épülete. A kilátóteraszról tiszta időben lenyűgöző panoráma nyílik az egész városra és a környező hegyekre.

A pécsi tévé-torony a magasból fotózva.
Az 1973-ban megnyílt pécsi tévé-torony Magyarország legmagasabb épülete, és a 10. legmagasabb építménye. 
Fotó: feelthedrone /   shutterstock

A Pécsi Állatkert a közelmúltban teljes felújításon esett át, így ma már modern környezetben látható a látványos akvárium-terrárium részleg, valamint a nagyvadak, köztük az oroszlánok és pumák kifutói. Az állatkert egyik legnépszerűbb pontja a fóka-medence, ahol a borjúfókák mindennapjait követhetjük nyomon.

Aki viszont aktívabb kikapcsolódásra vágyik, annak a Mecsextrém Park kínál izgalmakat: az erdei bobpálya, az alpesi kötélpark és a különféle csúszópályák a kalandvágyó látogatók kedvencei.

A pécsi Havi-hegy kápolnája és feszülete - innen nyílik a legszebb panoráma Pécs városára. 
Fotó: wikipedia

Ha maradt még energiád, tegyél egy sétát a Havi-hegyen. Itt áll a Havasasszony-kápolna, mellette pedig a 2019-es Európai Év Fája, a több mint százéves mandulafa. A közelben találod a Tettyei romokat, ahol egykor reneszánsz palota állt, ma pedig szabadtéri színpadként funkcionál. A természet kedvelőinek a Pintér-kert arborétum vagy a Balázs-pihenő kilátópontja teszi teljessé a pécsi kirándulást.

Nézd meg Pécs kincseit az alábbi videóban is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu