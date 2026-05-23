Nem kell messzire utazni a mediterrán hangulathoz: irány a Mecsek alja, Pécs városa

Pécs városa az ország egyik leghangulatosabb úti célja, ahol a római kori romok és a török építészet emlékei egymás mellett teremtenek egyedi hangulatot. A mediterrán klímájú baranyai megyeszékhely minden évszakban izgalmas kalandokat ígér. A belváros kompakt kialakításának köszönhetően Pécs látnivalói gyalogosan is könnyen elérhetőek.
A városnézést érdemes a Széchenyi térnél kezdeni, amely a város lüktető szíve. Itt áll Gázi Kászim pasa dzsámija, amely az 1540-es években épült az egykori Szent Bertalan-templom köveiből. Különlegessége, hogy a mai napig láthatók benne a szamárhátíves ablakok és a falakon megmaradt arab feliratok, miközben keresztény templomként funkcionál.
A tér déli részén álló eozinmázas Zsolnay-kút ökörfejes vízköpői pedig a pécsi iparművészet legszebb példái.
A Széchenyi térről induló Janus Pannonius utca elején találod az ország első lakatfalát. Bár a pontos eredetét homály fedi, a legelfogadottabb helyi történet szerint az 1970-es években végzős középiskolások kezdték el ide felszerelni a szekrényeik kulcsait a sikeres érettségi után.
Innen pár perces séta a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház. A négytornyú bazilika mai, neoromán külseje a XIX. századi átépítés eredménye, de az altemploma még a XI. századból származik.
A dóm szomszédságában magasodik a XV. századi Barbakán bástya. Ez a kör alaprajzú kaputorony a püspöki vár védelmi rendszerének része volt, és egyedülálló módon szinte teljesen épségben maradt meg. Ha felmész a gyilokjáróra, beláthatod az egész várfal menti parkot.
A második napot szánd a kultúrára. A Káptalan utca felől közelíthető meg a Cella Septichora Látogatóközpont, amely az UNESCO Világörökség része. Az ókeresztény sírkamrák misztikus világa a gyerekek számára is izgalmas kaland, nemcsak a történelem szerelmeseinek. A föld alatti kripták és a föléjük emelt kápolnák méltán teszik Pécset nemzetközi jelentőségű helyszínné.
A délutánt érdemes a Zsolnay Kulturális Negyedben tölteni. Ez a terület a magyar ipartörténet és művészet valóságos ékszerdoboza. Itt megismerheted a világhírű kerámiagyár történetét, de interaktív kiállítások és modern közösségi terek is helyet kaptak benne. Az estet egy előadással zárhatod a Pécsi Nemzeti Színházban, de a kivilágított belvárosban tett séta önmagában is méltó befejezése a napnak.
A harmadik napon irány a természet. A 197 méter magas Tv-torony a Misina-tetőn Pécs legmagasabb épülete. A kilátóteraszról tiszta időben lenyűgöző panoráma nyílik az egész városra és a környező hegyekre.
A Pécsi Állatkert a közelmúltban teljes felújításon esett át, így ma már modern környezetben látható a látványos akvárium-terrárium részleg, valamint a nagyvadak, köztük az oroszlánok és pumák kifutói. Az állatkert egyik legnépszerűbb pontja a fóka-medence, ahol a borjúfókák mindennapjait követhetjük nyomon.
Aki viszont aktívabb kikapcsolódásra vágyik, annak a Mecsextrém Park kínál izgalmakat: az erdei bobpálya, az alpesi kötélpark és a különféle csúszópályák a kalandvágyó látogatók kedvencei.
Ha maradt még energiád, tegyél egy sétát a Havi-hegyen. Itt áll a Havasasszony-kápolna, mellette pedig a 2019-es Európai Év Fája, a több mint százéves mandulafa. A közelben találod a Tettyei romokat, ahol egykor reneszánsz palota állt, ma pedig szabadtéri színpadként funkcionál. A természet kedvelőinek a Pintér-kert arborétum vagy a Balázs-pihenő kilátópontja teszi teljessé a pécsi kirándulást.
