Véget ér egy korszak: az Apple 4 iPhone termékét is végleg elengedi

Az Apple neve szinte összeforrt a megbízható szoftveres támogatással: a cupertinói óriás éveken át képes életben tartani még a régebbi készülékeket is. Most azonban úgy fest, elérkezett az a pont, amikor a hardver már nem tudja tartani a tempót az új fejlesztésekkel, és több népszerű iPhone modell is kieshet a körből.

4 iPhone termék is búcsúzik

Egy ismert kínai szivárogtató, az Instant Digital által közzétett kompatibilitási lista szerint az iOS 27 már csak az iPhone 12-es szériától felfelé lesz elérhető. Ez azt jelenti, hogy az alábbi készülékek tulajdonosai nagy valószínűséggel lemaradnak az új rendszerről:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. generáció)

A hír sokakat érhet érzékenyen, hiszen ezek a modellek a mai napig kifejezetten népszerűek, és sok felhasználónál még mindig hibátlanul működnek. Az Apple ugyanakkor várhatóan továbbra is biztosít majd biztonsági frissítéseket iOS 26 alatt, így a telefonok nem válnak egyik napról a másikra használhatatlanná – csak az új funkciókról kell lemondani.

Meglepő döntést hoz az Apple az iPhone telefonok ügyében

A szaklapok szerint a döntés részben azért sem meglepő, mert az iPhone 11 széria 2019-ben jelent meg, vagyis az iOS 27 érkezésekor már közel hét éves lesz – ez pedig nagyjából megfelel annak az időtávnak, ameddig az Apple jellemzően főverziós frissítésekkel támogatja a készülékeit.

Az iOS 27-tel kapcsolatban egyébként nem forradalmi dizájnváltásra számítanak a bennfentesek, hanem inkább egy stabilitásra és hibajavításokra kihegyezett rendszerre. Több forrás a Mac OS Snow Leopardhoz hasonlítja: kevesebb látványos újítás, több optimalizálás, gyorsabb működés és finomhangolt rendszerélmény.

Persze néhány újdonság így is jöhet, például a Siri komolyabb továbbfejlesztése és az Apple mesterséges intelligenciás funkcióinak bővítése – ezekhez viszont még a támogatott modellek közül sem lesz elég akármelyik iPhone, a komolyabb AI-extrákhoz továbbra is legalább iPhone 15 Pro vagy újabb készülék kellhet.

A hivatalos bejelentésre várhatóan június 8-án, az Apple éves WWDC fejlesztői konferenciáján kerül sor. Addig ez még csak szivárgás, de a techvilágban egyre többen kész tényként kezelik: négy régi kedvenc számára hamarosan tényleg eljöhet a végállomás – írja a MacRumors.