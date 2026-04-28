Hatalmas képernyő, ugyanaz a méret: Ilyen lesz az új iPhone 18

Az Apple felhasználói évről-évre tűkön ülve várják a szeptemberi eseményt, melynek keretében a cupertinói vállalat lerántja a leplet a legújabb termékeiről. Ezt a lázas várakozási időszakot szakítja meg néha egy-egy kiszivárgott információ, amiből az esemény közeledtével egyre inkább tisztul a kép annak kapcsán, hogy milyen is lesz az új modell. A napokban kiszivárogtak az iPhone 18 Pro, Pro Max és Ultra makettjei.

Az idén szeptemberben piacra kerülő iPhone 18-ról egyre többet lehet tudni: immár a méretek és a forma is ismert.

Fotó: gsmarena.com

Lehullt a lepel: így néz majd ki az iPhone 18

A tokgyártóktól származó fém- és műanyag makettek, vagyis az úgynevezett „dummy” modellek megerősíteni látszanak a legvadabb pletykákat is. Ezeket az eszközöket a telefontokok tervezői szokták megkapni, hónapokkal az új mobilok megjelenése előtt azért, hogy felkészíthessék gyártósoraikat a nagyüzemre.

A legszembetűnőbb változás a kamerasziget formája: a makettek szerint az Apple szakít a megszokott négyzetes elrendezéssel, és egy sokkal integráltabb, áramvonalasabb kamerasávot kapunk, ami kevésbé áll ki a hátlap síkjából.

Ami viszont még ennél is izgalmasabb, az a méret.

A makettek alapján az iPhone 18 Pro és Pro Max modellek kijelzője még tovább hízhat, miközben a kávák szinte teljesen eltűnnek.

Ez azt jelenti, hogy a telefon fizikai mérete alig nő, de a hasznos képernyőfelület minden eddiginél nagyobb lesz.



A tokgyártók tervei között már felbukkant egy új, dedikált „Capture Button” is, ami a profi fotósok dolgát könnyíti meg: ez a gomb a makettek szerint nyomásérzékeny lesz, így úgy fókuszálhatunk vele, mint egy valódi fényképezőgéppel.

Mivel a tokgyártók súlyos dollármilliókat kockáztatnak azzal, ha rossz méretre gyártanak le százezer tokot, ezek a szivárgások szinte készpénznek vehetők. Az iPhone 18 tehát már nem csak a tervezőasztalon létezik: a kiegészítők gyártóinak raktáraiban már formálódik a jövő.