Hatalmas képernyő, ugyanaz a méret: Ilyen lesz az új iPhone 18

Az Apple felhasználói évről-évre tűkön ülve várják a szeptemberi eseményt, melynek keretében a cupertinói vállalat lerántja a leplet a legújabb termékeiről. Ezt a lázas várakozási időszakot szakítja meg néha egy-egy kiszivárgott információ, amiből az esemény közeledtével egyre inkább tisztul a kép annak kapcsán, hogy milyen is lesz az új modell. A napokban kiszivárogtak az iPhone 18 Pro, Pro Max és Ultra makettjei.
A tokgyártóktól származó fém- és műanyag makettek, vagyis az úgynevezett „dummy” modellek megerősíteni látszanak a legvadabb pletykákat is. Ezeket az eszközöket a telefontokok tervezői szokták megkapni, hónapokkal az új mobilok megjelenése előtt azért, hogy felkészíthessék gyártósoraikat a nagyüzemre.
A legszembetűnőbb változás a kamerasziget formája: a makettek szerint az Apple szakít a megszokott négyzetes elrendezéssel, és egy sokkal integráltabb, áramvonalasabb kamerasávot kapunk, ami kevésbé áll ki a hátlap síkjából.
Ami viszont még ennél is izgalmasabb, az a méret.
A makettek alapján az iPhone 18 Pro és Pro Max modellek kijelzője még tovább hízhat, miközben a kávák szinte teljesen eltűnnek.
Ez azt jelenti, hogy a telefon fizikai mérete alig nő, de a hasznos képernyőfelület minden eddiginél nagyobb lesz.
A tokgyártók tervei között már felbukkant egy új, dedikált „Capture Button” is, ami a profi fotósok dolgát könnyíti meg: ez a gomb a makettek szerint nyomásérzékeny lesz, így úgy fókuszálhatunk vele, mint egy valódi fényképezőgéppel.
Mivel a tokgyártók súlyos dollármilliókat kockáztatnak azzal, ha rossz méretre gyártanak le százezer tokot, ezek a szivárgások szinte készpénznek vehetők. Az iPhone 18 tehát már nem csak a tervezőasztalon létezik: a kiegészítők gyártóinak raktáraiban már formálódik a jövő.
