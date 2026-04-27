Nagy dobásra készül a Meta, ami a természetességre ösztönöz

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 10:15
Új alkalmazással kísérletezik a Meta: az Instants nevű applikáció az eltűnő fotók koncepcióját emelné újabb szintre. Lényege, hogy a képek az elküldésüket követően, rövid idő után végleg eltűnnek. Az app tesztje már több európai országban zajlik.

Az Instants nevű applikáció a 24 órán belül eltűnő fotókra épít, és már most sokak szerint komoly kihívója lehet a Snapchat-nek. Az új fejlesztés célja, hogy az appot használók minél gyorsabban, spontán megoszthatják legkülönbözőbb pillanataikat – tehetik ezt mindenféle kozmetikázás nélkül. 

Instants-alkalmazáskép / Fotó: Meta

Az Instants a vetélytársaitól merít ötleteket

Az Instantsban bármennyi fényképet készíthetünk, de csakis az alkalmazáson belüli kamerával. A telefon galériájából nem lehet feltölteni képet, és a képek szerkesztésének a lehetőségei is minimálisak: legfeljebb egy rövid szöveget lehet csak hozzáadni a fotókhoz. Ez a koncepció pedig arra ösztönzi az app-ot használókat, hogy a valóságot mutassák meg – ne pedig tökéletesre szerkesztett képeket. 

Az app működése több ponton emlékeztethet minket a BeReal koncepciójára is

– számolt be róla a Techcrunch

Az elkészült képeket végül csak egyszer lehet megtekinteni, majd legkésőbb 24 órán belül automatikusan eltűnnek. Ez az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, különösen a fiatalabb generációk körében. 

Az alkalmazást jelenleg csak néhány európai országban, például Spanyolországban és Olaszországban tesztelik iOS és Android rendszereken. A tesztidőszak célja, hogy a fejlesztők felmérjék, mennyire népszerű az új platform, ami megállapítható abból, hogy milyen visszajelzéseket kapnak a felhasználóktól. 

A fejlesztés nem teljesen előzmény nélküli 

A Meta vállalat korábban már az Instagramon belül is kipróbált hasonló funkciókat, most azonban egy önálló alkalmazásként is megjelent a funkció. 

Egyes szakértők szerint a Meta ezen lépése jól mutatja, hogy a közösségi médiás alkalmazások piacán továbbra is olyan erős verseny van, hogy inkább új alkalmazásokat éri meg bejelenteni.  

A Meta célja persze egyértelmű. Egy olyan platformot akarnak létrehozni, amely a spontaneitásra és az “őszinte pillanatok” megosztására épít, miközben új alternatívát kínálnak a már ismert alkalmazások mellett. Az azonban még kérdés, hogy az Instants hosszú távon mennyire tudja megvetni a lábát a piacon. Az biztos, hogy ha a tesztidőszak sikeres lesz, akkor a a felhasználók hamarosan egy újabb közösségi felületet próbálhatnak majd ki a Meta jóvoltából. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
