Nincs többé titok: az Instagram új szabályt hozott

Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítás lehetőségét az üzeneteknél. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a tulajdonos cég és a hatóságok is hozzáférhetnek a felhasználók beszélgetéseihez. A Meta azzal magyarázta ezt, hogy a felhasználók csak kis arányban vették igénybe ezt a funkciót.
A végpontok közötti titkosítás lényege, hogy az üzeneteket kizárólag a küldő és a fogadó láthatja, még maga a platform sem fér hozzájuk. Ez egy speciális kulcs segítségével működik, amely „lezárja” a beszélgetéseket, így azok csak az arra jogosult eszközökön olvashatók. A Meta hangsúlyozta, hogy azok, akik továbbra is titkosított módon szeretnének kommunikálni, ezt megtehetik a WhatsApp alkalmazásban. Érdekesség, hogy más Meta tulajdonú szolgáltatások, például a Facebook Messenger és a WhatsApp, alapértelmezetten alkalmazzák ezt a titkosítási megoldást. Az érintett felhasználókat értesíteni fogják a változásról, és lehetőséget kapnak arra, hogy mentsék azokat a beszélgetéseket vagy tartalmakat, amelyeket meg szeretnének őrizni.
A közösségi platformokra egyre nagyobb nyomás nehezedik a káros tartalmak kiszűrése és a felhasználók védelme érdekében. A hatóságok szerint a technológiai cégek nem tesznek eleget a gyermekbiztonság érdekében. Az Egyesült Királyság kormánya által támogatott, kommunikációs szabályozással foglalkozó Ofcom vezetője elmondta, hogy nagy gondok vannak a szűrések kapcsán. Felszólította a nagy online platformokat köztük az Instagram, a Facebook és a TikTok vezetőit, hogy április 30-ig tegyenek konkrét lépéseket a gyermekek védelmében. Ide tartoznak például az életkor ellenőrzések és azok a beállítások, amelyek megakadályozzák, hogy idegenek kapcsolatba léphessenek kiskorúakkal. Az Ofcom vezérigazgatójának meggyőződése, hogy ezek az online szolgáltatások nem helyezik a gyermekek biztonságát a termékeik középpontjába. Szerinte jelentős szakadék van aközött, amit a fent említett cégek ígérnek, és amit valójában tesznek a felhasználók védelméért.
Hozzátette, hogy megfelelő védelem – például hatékony életkor-ellenőrzés – hiányában a gyerekek rendszeresen olyan kockázatoknak vannak kitéve, amelyeket nem választottak, és amelyeket nehéz elkerülni.
Ez az eset szélesebb körű dilemmára világít rá: miként lehet egyensúlyt teremteni a felhasználók magánszférájának védelme és a biztonsági, illetve szabályozói elvárások között. Miközben a titkosítás erősíti az adatvédelmet, egyben megnehezíti a káros vagy illegális tartalmak felderítését is.
