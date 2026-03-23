Nincs többé titok: az Instagram új szabályt hozott

Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítás lehetőségét az üzeneteknél. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a tulajdonos cég és a hatóságok is hozzáférhetnek a felhasználók beszélgetéseihez. A Meta azzal magyarázta ezt, hogy a felhasználók csak kis arányban vették igénybe ezt a funkciót.

A titkosított üzenetváltás lehetősége május 8-án szűnik meg az Instagramon / Fotó: 123RF

Nincs többé titkosítás az Instagramnál

A végpontok közötti titkosítás lényege, hogy az üzeneteket kizárólag a küldő és a fogadó láthatja, még maga a platform sem fér hozzájuk. Ez egy speciális kulcs segítségével működik, amely „lezárja” a beszélgetéseket, így azok csak az arra jogosult eszközökön olvashatók. A Meta hangsúlyozta, hogy azok, akik továbbra is titkosított módon szeretnének kommunikálni, ezt megtehetik a WhatsApp alkalmazásban. Érdekesség, hogy más Meta tulajdonú szolgáltatások, például a Facebook Messenger és a WhatsApp, alapértelmezetten alkalmazzák ezt a titkosítási megoldást. Az érintett felhasználókat értesíteni fogják a változásról, és lehetőséget kapnak arra, hogy mentsék azokat a beszélgetéseket vagy tartalmakat, amelyeket meg szeretnének őrizni.

Gyermekvédelem szempontjából sok változtatásra van szükség!

A közösségi platformokra egyre nagyobb nyomás nehezedik a káros tartalmak kiszűrése és a felhasználók védelme érdekében. A hatóságok szerint a technológiai cégek nem tesznek eleget a gyermekbiztonság érdekében. Az Egyesült Királyság kormánya által támogatott, kommunikációs szabályozással foglalkozó Ofcom vezetője elmondta, hogy nagy gondok vannak a szűrések kapcsán. Felszólította a nagy online platformokat köztük az Instagram, a Facebook és a TikTok vezetőit, hogy április 30-ig tegyenek konkrét lépéseket a gyermekek védelmében. Ide tartoznak például az életkor ellenőrzések és azok a beállítások, amelyek megakadályozzák, hogy idegenek kapcsolatba léphessenek kiskorúakkal. Az Ofcom vezérigazgatójának meggyőződése, hogy ezek az online szolgáltatások nem helyezik a gyermekek biztonságát a termékeik középpontjába. Szerinte jelentős szakadék van aközött, amit a fent említett cégek ígérnek, és amit valójában tesznek a felhasználók védelméért.