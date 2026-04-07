Ilyet se hallhatsz minden nap: a tömeg előtt hívta fel Trumpot JD Vance az Orbán Viktorral közös nagygyűlésen

Megérkezett Budapestre az Amerikai Egyesült Államok alelnöke J. D. Vance, hogy a sorsdöntő választások előtt személyesen biztosítja támogatásáról a magyar kormányfőt. Az amerikai alelnök részt vesz a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen az MTK Sportparkban.

Rákay Philip felkonferálásában úgy fogalmazott: „hölgyeim és uraim, az Amerikai Egyesült Államok történetének egyik legfiatalabb, a sorban pedig az 50. alelnöke, J. D. Vance következik”.

J. D. Vance ezt követően a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot, majd a közönséghez fordulva jelezte, hogy „egy különleges vendéget szeretnék felhívni”, és hozzátette: „lássuk, felveszi-e”. A hívás sikeres volt, Trump pedig a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”, valamint „fantasztikus emberről van szó, nagyszerű a kapcsolatunk, és kiváló munkát végez”.

Az amerikai elnök Orbán Viktorról szólva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az Önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”. A közönséget is köszöntötte, mondván: „üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”. Hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.

A beszélgetés végén Trump így fogalmazott: „mekkora nagy híve vagyok Orbánnak”, és hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.

A telefonhívás után J. D. Vance úgy reagált: „hűha, nehéz ezek után beszélni”, majd hozzátette, hogy „megpróbálom a lehető legjobbat nyújtani”. Úgy fogalmazott: „arra törekszünk, hogy Orbán Viktort újraválasszuk, igaz?”