Ilyet se hallhatsz minden nap: a tömeg előtt hívta fel Trumpot JD Vance az Orbán Viktorral közös nagygyűlésen

Megérkezett Budapestre az Amerikai Egyesült Államok alelnöke J. D. Vance, hogy a sorsdöntő választások előtt személyesen biztosítja támogatásáról a magyar kormányfőt. Az amerikai alelnök részt vesz a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen az MTK Sportparkban.
Rákay Philip felkonferálásában úgy fogalmazott: „hölgyeim és uraim, az Amerikai Egyesült Államok történetének egyik legfiatalabb, a sorban pedig az 50. alelnöke, J. D. Vance következik”.
J. D. Vance ezt követően a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot, majd a közönséghez fordulva jelezte, hogy „egy különleges vendéget szeretnék felhívni”, és hozzátette: „lássuk, felveszi-e”. A hívás sikeres volt, Trump pedig a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”, valamint „fantasztikus emberről van szó, nagyszerű a kapcsolatunk, és kiváló munkát végez”.
Az amerikai elnök Orbán Viktorról szólva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az Önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”. A közönséget is köszöntötte, mondván: „üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”. Hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.
A beszélgetés végén Trump így fogalmazott: „mekkora nagy híve vagyok Orbánnak”, és hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.
A telefonhívás után J. D. Vance úgy reagált: „hűha, nehéz ezek után beszélni”, majd hozzátette, hogy „megpróbálom a lehető legjobbat nyújtani”. Úgy fogalmazott: „arra törekszünk, hogy Orbán Viktort újraválasszuk, igaz?”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.