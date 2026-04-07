Életveszélybe került Varga Viktor a barátnőjével: " Több sírógörccsel, de végigcsinálta..."

Varga Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 17:32
sziklamászáséletveszély
Az életművész épp Szlovéniában múlatja az időt, ahol extrém körülmények között keres izgalmakat. Varga Viktor életveszélyes helyzetbe került.

Varga Viktor sosem volt szégyenlős kifejezni önmagát, ami zenéjében, sajátságos élet stílusában és kalandjaiban is megmutatkozik. Az énekes legfrissebb, 24 óráig elérhető Instagram sztorijában egyenesen sokkolta követőit.

Varga Viktor veszélybe került sziklamászás közben.
Varga Viktor lakóautójával és barátnőjével indult Szlovéniába sziklát mászni, azonban túl veszélyes terepre merészkedtek

Varga Viktor párja sírógörcsöt kapott

A művész jelenleg épp Szlovéniában tartózkodik barátnőjével, mint kiderült, végre felavatta nemrég vásárolt, majd saját kezűleg felújított lakóautóját. A járgányról korábban így nyilatkozott: 

Már fél éve megvan, azóta dolgozom rajta, lassan kész lesz. Azért vettem, hogy bejárjam vele Európát, illetve el tudjak menni sziklákat mászni a környező hegyekbe: Ausztriába, Szlovéniába meg a Tátrába. Van egy csomó olyan hely, amit még nem volt lehetőségem felfedezni és így minden sziklafal alatt lesz egy házam

- vallotta, majd hozzátette: turnébusznak is használja majd, hogy egy-egy fellépés után ne kelljen feltétlenül hazamennie, hanem abban is megpihenhessen. Új bejegyzésében láthatóan remekül szórakoznak párjával Szlovéniában, ahová elsősorban sziklamászás céljából érkeztek. Viktor ugyan magasabb szinten űzi ezt az extrém sporttevékenységet, párja azonban inkább kezdő kategóriába lett volna sorolható, eleinte legalábbis mindenképp. 

Varga Viktor barátnőjével ment sziklát mászni.
Varga Viktor barátnőjével ment sziklát mászni, azonban a nehéz és meredek szakaszok nagy ijedelmet okoztak

Majdnem azonnali “Dobry Vecer” lett egy-egy kiszakadó kősziklától

- meséli Viktor új videójában. A “Dobry Vecer” szlovénül egyébként annyit jelent: Jó estét, vagy jó éjszakát, jelen esetben pedig arra utal, hogy majdnem “jó éjszakát” lett a vége: vagyis, hogy hajszálon múlt az életük. Bár ennél jobban nem részletezte a történteket, elnézve a képeket, valószínűleg tényleg volt egy-két necces helyzetük, amikor csak a szerencsén múlott, hogy nem történt nagyobb baj. 

Dominika többszörös sírógörccsel, de végigcsinálta az “E” szakaszokat, ami egyébként még számomra is nehéz volt, úgyhogy minden elismerésem.

Az “E” szakasz a sziklamászásban a nehézségi skála egyik legmagasabb szintjét jelenti, ahol extrém meredekséggel kell számolni, kifejezetten nagy és technikás fizikai erőnlétre van szükség, ráadásul  ezek a szakaszok jellemzően nagy mélység felett haladnak el, ami pszichésen is nagy terhet jelent. 

Varga Viktor nem akar elköteleződni

Az énekes nemrég egy podcastben mesélt az életéről és arról, hogy párkapcsolatait inkább a szabadság jellemzi, annak ellenére, hogy van egy “komolyabb kapcsolódása”, ahogy ő fogalmaz. Hogy a videóban is megmutatkozó, csinos szőke hölgy pontosan mióta van Viktorral, egyelőre nem tudni, mint ahogyan azt sem, hogy hivatalosan milyen státuszban vannak egymással, az viszont biztos, hogy a legfontosabb kérdésekben egyetértenek, Viktornak ugyanis a lelkek találkozása és kibontakozása jelenti a legtöbbet. 

Egy ideje már rájöttünk, hogy nem jó a birtoklás, mert az nem tesz jót a léleknek. Mindenki legyen szabad és találkozzanak a lelkek és úgy éljenek meg dolgokat, hogy ők azt akarják. Szerintem efelé halad a világ. Engem semmi nem zavar, mert felfogtam azt, hogy a lelkek szabadok és azt csinálnak, amit akarnak. Ezt várom el én is, hogy az én lelkemmel is ugyanígy bánjanak

- árulta el a Csibész Boiz podcastben. 

 

