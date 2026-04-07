Életveszélybe került Varga Viktor a barátnőjével: " Több sírógörccsel, de végigcsinálta..."

Varga Viktor sosem volt szégyenlős kifejezni önmagát, ami zenéjében, sajátságos élet stílusában és kalandjaiban is megmutatkozik. Az énekes legfrissebb, 24 óráig elérhető Instagram sztorijában egyenesen sokkolta követőit.

Varga Viktor lakóautójával és barátnőjével indult Szlovéniába sziklát mászni, azonban túl veszélyes terepre merészkedtek (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor párja sírógörcsöt kapott

A művész jelenleg épp Szlovéniában tartózkodik barátnőjével, mint kiderült, végre felavatta nemrég vásárolt, majd saját kezűleg felújított lakóautóját. A járgányról korábban így nyilatkozott:

Már fél éve megvan, azóta dolgozom rajta, lassan kész lesz. Azért vettem, hogy bejárjam vele Európát, illetve el tudjak menni sziklákat mászni a környező hegyekbe: Ausztriába, Szlovéniába meg a Tátrába. Van egy csomó olyan hely, amit még nem volt lehetőségem felfedezni és így minden sziklafal alatt lesz egy házam

- vallotta, majd hozzátette: turnébusznak is használja majd, hogy egy-egy fellépés után ne kelljen feltétlenül hazamennie, hanem abban is megpihenhessen. Új bejegyzésében láthatóan remekül szórakoznak párjával Szlovéniában, ahová elsősorban sziklamászás céljából érkeztek. Viktor ugyan magasabb szinten űzi ezt az extrém sporttevékenységet, párja azonban inkább kezdő kategóriába lett volna sorolható, eleinte legalábbis mindenképp.

Varga Viktor barátnőjével ment sziklát mászni, azonban a nehéz és meredek szakaszok nagy ijedelmet okoztak (Fotó: Varga Viktor Instagram)

Majdnem azonnali “Dobry Vecer” lett egy-egy kiszakadó kősziklától

- meséli Viktor új videójában. A “Dobry Vecer” szlovénül egyébként annyit jelent: Jó estét, vagy jó éjszakát, jelen esetben pedig arra utal, hogy majdnem “jó éjszakát” lett a vége: vagyis, hogy hajszálon múlt az életük. Bár ennél jobban nem részletezte a történteket, elnézve a képeket, valószínűleg tényleg volt egy-két necces helyzetük, amikor csak a szerencsén múlott, hogy nem történt nagyobb baj.

Dominika többszörös sírógörccsel, de végigcsinálta az “E” szakaszokat, ami egyébként még számomra is nehéz volt, úgyhogy minden elismerésem.

Az “E” szakasz a sziklamászásban a nehézségi skála egyik legmagasabb szintjét jelenti, ahol extrém meredekséggel kell számolni, kifejezetten nagy és technikás fizikai erőnlétre van szükség, ráadásul ezek a szakaszok jellemzően nagy mélység felett haladnak el, ami pszichésen is nagy terhet jelent.