Rubint Réka: A változtatáshoz szükséges a nehézség

Rubint Réka betegsége néhány nappal ezelőtt vált ismertté, amikor a szombat esti Naplóban kendőzetlen őszinteséggel mesélt az elmúlt négy év küzdelméről. Réka mindemellett egy percre sem hagyta abba a munkát, Alakreform órái állandóan teltházasak. Kimeríthetetlen energiája és ereje leginkább belülről fakad, hisz az élet eddig is óriási terheket rakott rá, mégis mindegyiket elbírta. Rékával nemrég a saját történetéről beszélgettünk.

Rubint Réka Naplós interjúja után rengetegen megdöbbentek, ő azonban a nehézségekből is előnyt tud kovácsolni, továbbra is rengeteget ad az embereknek (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka betegsége ellenére is folyamatosan csak ad az embereknek

Hisz a jelekben és odafigyel rájuk

Tervezi a saját történetét könyvben megírni

Lélekhang eseményeire fél óra alatt betelnek a meghirdetett időpontok

Rubint Réka könyve: „Hagyom, hogy az intuícióim vezessenek”

Rubint Réka rákbetegsége sokakat megdöbbentett, hiszen nem volt publikus, mennyire hosszú ideje küzd vele, szép csendben. A hétköznapokban erről mit sem lehetett tudni, a tőle megszokott módon megtartotta az edzéseit és egy pillanatra sem hagyta cserben azokat, akik tornázni vágytak. Küldetésének tekinti, hogy minél többeknek átadhassa a mozgás örömét, sőt, egy ideje már meditálással is segíti a feltöltődni vágyókat, munkája nem kerüli el a szakma figyelmét. Réka nemrég állami kitüntetésben részesült, Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott és idén ismét ő vehette át az év legjobb női oktatója díjat a Just Clear Award-on.

Nagyon megtisztelő, hogy hosszú évek óta mindig részesülök valamilyen elismerésben, mert nagyra értékelem és ez azt jelenti, hogy a szakma is elismeri a munkásságomat, ami nagyon jól esik. Ugyanakkor fontos hangsúlyoznom, hogy kaphatnék bármilyen elismerést, ha a csarnokok üresek lennének

– kezdi Réka, aki bármilyen helyszínre érkezik, teltház fogadja, gyakorlatilag a csillárról is az emberek lógnak.

Ez a fajta szeretet és tisztelet a legnagyobb elismerés számomra, a közönség szereteténél nincs jobb visszajelzés. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy megmutatta nekem ezt az utat és egyfajta csatornaként átadhatom az embereknek a sport szeretetét.

Rubint Réka interjújában elárulta, hogy tervez majd írni egy könyvet is a saját történetéről, ez azonban egyelőre még parkolópályán van.