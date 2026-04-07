Rubint Réka: A változtatáshoz szükséges a nehézség

Rubint Réka betegsége néhány nappal ezelőtt vált ismertté, amikor a szombat esti Naplóban kendőzetlen őszinteséggel mesélt az elmúlt négy év küzdelméről. Réka mindemellett egy percre sem hagyta abba a munkát, Alakreform órái állandóan teltházasak. Kimeríthetetlen energiája és ereje leginkább belülről fakad, hisz az élet eddig is óriási terheket rakott rá, mégis mindegyiket elbírta. Rékával nemrég a saját történetéről beszélgettünk.
Rubint Réka rákbetegsége sokakat megdöbbentett, hiszen nem volt publikus, mennyire hosszú ideje küzd vele, szép csendben. A hétköznapokban erről mit sem lehetett tudni, a tőle megszokott módon megtartotta az edzéseit és egy pillanatra sem hagyta cserben azokat, akik tornázni vágytak. Küldetésének tekinti, hogy minél többeknek átadhassa a mozgás örömét, sőt, egy ideje már meditálással is segíti a feltöltődni vágyókat, munkája nem kerüli el a szakma figyelmét. Réka nemrég állami kitüntetésben részesült, Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott és idén ismét ő vehette át az év legjobb női oktatója díjat a Just Clear Award-on.
Nagyon megtisztelő, hogy hosszú évek óta mindig részesülök valamilyen elismerésben, mert nagyra értékelem és ez azt jelenti, hogy a szakma is elismeri a munkásságomat, ami nagyon jól esik. Ugyanakkor fontos hangsúlyoznom, hogy kaphatnék bármilyen elismerést, ha a csarnokok üresek lennének
– kezdi Réka, aki bármilyen helyszínre érkezik, teltház fogadja, gyakorlatilag a csillárról is az emberek lógnak.
Ez a fajta szeretet és tisztelet a legnagyobb elismerés számomra, a közönség szereteténél nincs jobb visszajelzés. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy megmutatta nekem ezt az utat és egyfajta csatornaként átadhatom az embereknek a sport szeretetét.
Rubint Réka interjújában elárulta, hogy tervez majd írni egy könyvet is a saját történetéről, ez azonban egyelőre még parkolópályán van.
Nem kezdtem még el, de nincs elfelejtve. Egy könyv néha hosszú éveken keresztül készül, de van olyan is, hogy érkezik a hívás; egy érzés, hogy ezt most meg kell csinálni, akkor viszont három nap alatt be lehet fejezni. Én nem sürgetek semmit, mindennek megvan a maga ideje. A mai felgyorsult világban sokan attól félnek, hogy lemaradnak valamiről, ezért mindent azonnal szeretnének megcsinálni. Én viszont spontán ember vagyok, hagyom, hogy az intuícióim vezessenek.
Rubint Réka szerint minden nehézség egy lehetőség arra, hogy az ember változzon és csak rajtunk múlik, hogy a lehetőségeket észrevesszük-e, vagy figyelmen kívül hagyjuk őket.
Amikor az ember kapja a jeleket, eleinte hajlamos nem komolyan venni őket. Aztán kapja az egyre nagyobb jeleket és az élet egy idő után tényleg rákényszeríti arra, hogy döntsön. Én mindenért hálás vagyok az életemben, mert a változtatáshoz szükséges a nehézség. Lehet vele dacolni, de aki nem mond igent saját magára, az el fog veszni. Ezt próbálom átadni az embereknek is a tornáim végén.
Réka egyébként már Lélekhang eseményeket is indított, mint mondja, ezek rendre betelnek egy óra alatt, ami őrületes visszajelzés, mennyire nagy szüksége van rá az embereknek.
Az az érdekes, hogy erre nem is Alakreformosok jönnek, ez egy teljesen más célközönség. Hiszek abban, hogy ezen a vonalon is rengeteget tudok adni. Van, akit mozgáson keresztül, van, akit pedig ezeken keresztül érek el, mindkettő gyógyít. Ebben a világban én egy közvetítő vagyok. Óriási megtiszteltetés, hogy odafönt úgy gondolták, rajtam keresztül lehet adni az embereknek és nagyon jó jelen lenni ebben.
