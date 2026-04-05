Míg nyugaton, így Németországban olyan tanácsokkal reagál a kormányzat az olajárrobbanásra, mint hogy dolgozzanak az emberek otthonról, illetve üljenek be többen egy autóba, addig a magyar kormány védett árat vezetett be az üzemanyagárak drágulása ellen. Az intézkedés lényege, hogy a benzin literenkénti ára egyik benzinkúton sem haladhatja meg az 595-, a dízelé pedig 615 forintot. A MOL azonban ennél is olcsóbban tudja biztosítani az üzemanyagot, köszönhetően az olcsó orosz olajnak. Miért is kéne akkor leválni róla?

Míg nyugaton már 1000 forint egy liter üzemanyag, addig a védett ár bevezetése miatt itthon nem mennek feljebb az árak

Még időben betárazott a MOL az olcsó orosz olajból, ennek is köszönhető, hogy a nagyvállalat a védett árnál is olcsóbban tudja adni az üzemanyagot. A Hormuzi-szoros lezárása óta ugyanis jelentősen megdrágult az üzemanyag ára világszerte, miután Európa elesett kőolaj exportja egyik legfontosabb útvonalától.

Ez még önmagában nem okozna gondot, ugyanis továbbra is ott van az Oroszország felől vezetékeken keresztül érkező megfizethető olaj, csak hogy az EU úgy döntött erről teljes egészében leválik.

És hogy miért? Hát hogy szolidaritást vállaljon Ukrajnával. Kár, hogy nem a saját állampolgárai érdekét nézi. És még ennél is nagyobb kár, hogy a Tisza Párt támogatja is ezt a döntést.

Az állam a kis kutakat is támogatja

A kormány a védett ár bevezetésével nem csak a magyar emberek pénztárcáját védi, hanem a benzinkutakat is támogatja, ugyanis literenkénti támogatást, illetve egy fix összegű támogatást is igényelhetnek az államtól, ami fedezi a veszteségeiket.

Ehhez képest Németországban már most vannak kutak, ahol elfogyott az üzemanyag, de a többinél is kilométeres sorok állnak, hogy még mindenki odaérjen a napi egyszeri drágulás előtt. Az Inside Digital német hírportál szerint a mostani állapotok az 1973-s olajválságot idézik, és tartós üzemanyaghiány alakulhat ki, ha nem rendeződik rövidesen a helyzet.

A Tisza Párt eltörölné a védett árat

Ugyanilyen állapotokat tapasztalnánk idehaza is, ha az EU elérné, hogy teljes egészében leváljunk az orosz energiáról. Ha ugyanis nem lenne orosz olaj, és a Közel-Keleten elhúzódik a konfliktus, akkor marad a nyugatról beszerzett, jóval drágább verzió. Elsőre talán elképzelhetetlennek tűnik, hogy bárkinek is érdekében állna a drágább felvásárlása, ha van olcsó opció is, de a valóságban nagyon is elképzelhető.

Az olajárrobbanás ugyanis elképesztő hasznot hoz a nagy olajvállalatok számára, mint például a Shellnek, ahol több tiszás politikus is komoly részvényekkel rendelkezik.

Ilyen például Kapitány István és Orbán Anita, akiknek a háború miatti olajárrobbanás már így is jól megtömte a zsebüket. Nem csoda hát, ha a Tisza sürgeti az orosz olajról való leválást. Na és mi lenne akkor a védett árral? Ezt már nem is titkolják, Kapitány István maga jelentette be, hogy készülhetünk mi is az 1000 forintos üzemanyagra.