Eltört a mécses! Beteg édesapjáért aggódik az Exatlon Bajnoka

Miután elvesztették húsvét hétfőn a Bázisért vívott harcot, a pirosak két hét medencés luxus után kénytelenek voltak átköltözni a puritán oldalra. A váltás felborította az Exatlon Bajnokcsapatában kialakult egységet, ki is alakult az első nagyobb konfliktus Bacskai Balázs és Halász Jázmin között. Az ökölvívó lapunknak elárulta, őt az átköltözés nem zavarja, teljesen más miatt aggodalmaskodik.

Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokcsapatot erősíti Bacskai Balázs ökölvívó (Fotó: TV2)

Exatlon Hungary: Bacskai Balázsnak már nagyon hiányzik a családja

Nagyon izgalmasan alakult a hétfői Bázisjáték a Bajnokok és Kihívók örökös csatájában. De érezni lehetett, hogy az Exatlon Hungary 2026 kék csapata, akik két hete a puritán oldalon laknak, már nagyon vágynak egy kényelmes ágyra, a medencésére és nem utolsósorban a dugig rakott hűtőre, így ők nyertek. Bacskai Balázs egyetlen pontot sem hozott, ami nagyon zavarta.

„Nem vagyok most a csapat legerősebb tagja, pedig egyébként baromira élvezem ezt a versenyt. Rájöttem, hogy miért az ökölvívást választottam anno, miért nem ezekben a sportágakban tevékenykedem. Hát egyszerű vagyok, mint egy barlangrajz” – mondta nevetve a Borsnak a Karib-tenger partján az olimpikon, aki szívszorító ok miatt mondott igent a dominikai kalandra.

De ez van, próbálkozom tovább! Szerettem volna nagyon pontot hozni, hiszen úgy jöttem ide Dominikára, hogy jó és hasznos csapattag tudok lenni, nem csak abban, mint most, hogy csak hangosan szurkolok a többieknek. A múlt hetem pedig nagyon jó volt, jól kezdődött és a hét utolsó napjára szerintem a legjobb statisztikájú csapattag lettem. Ezért zavar, hogy most nulla, amit hozzátettem a Bajnokok teljesítményéhez, mit ne mondjak, van hová fejlődni! Mi a párbajt nyerő Kenderesi Tomival kullogunk most a csapat után, remélem mihamarabb beérjük őket!

Balázs azt is elárulta, hogy lehet a honvágy és a szeretteinek hiánya az oka annak, hogy nem tudott pontot szerezni.

„Jaj már most hiányzik a család, a párom, a gyermekem! A múltkor, amikor visszanézhettük az első adást, ott már eltörött a mécses. A minap pedig beszélgetés közben édesapám került szóba, meg az ő betegsége, az is megviselt, megkönnyeztem! Azt gondoltam, hogy ez nem jön majd el ilyen hamar, hogy majd sokkal később fogok megreccsenni. Mert engem a hely, a puritánság nem tud elpusztítani, de a családomtól való távollét, az aggódás, az igen!”