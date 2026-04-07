Magyar-amerikai barátság napja: JD Vance a színpadon hívta fel Donald Trumpot

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 17:43 / FRISSÍTÉS: 2026. április 07. 18:15
Donald TrumpOrbán Viktor
Több ezer ember előtt üzent a magyaroknak és Orbán Viktornak Donald Trump.

A magyar-amerikai barátság napja alkalmából az MTK Sportpark adott otthont annak az eseménynek, amin Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és az amerikai alelnök, JD Vance is beszédet mondott – az alelnök ráadásul nem akármilyen meglepetéssel készült.

Radics Gigi produkciója után Orbán Viktor mondott beszédet, majd JD Vance lépett a színpadra, aki több ezer magyar előtt, a színpadon hívta fel Donald Trumpot. Először hangpostára kapcsolt a hívás, de másodjára felvette az amerikai elnök, aki ismét megerősítette, hogy támogatja Orbán Viktort és a magyarokat.

Donald Trump közölte, hogy szereti Magyarországot, Orbán Viktor pedig egy fantasztikus ember, akivel nagyszerű a kapcsolatuk és kiváló munkát végez.

JD Vance kiemelte, hogy Budapest csodálatos hely. Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy a magyarok a szuverenitásért és a szabadságért harcolnak, ezt pedig nagyon csodálja bennünk, és Trump elnök úrral együtt sok sikert kíván nekünk.

JD Vance elmondta, hogy szeretnék, hogy Magyarország és az Egyesült Államok szövetségesek legyenek.

JD Vance szerint Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá.

Az amerikai alelnök igazi progressziót lát Magyarországon Orbán Viktor vezetése alatt.

 

Cikkünk frissül.

 

