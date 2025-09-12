93 éve indult a magyar vasút forradalma - retró galéria

Talán nem is hinnénk, de a mai napon, szeptember 12-én ünnepelhetjük a magyar vasúttörténet egyik legizgalmasabb mérföldkövét. Ezen a napon, 93 éve indult először a menetrendszerű villamosvasúti vontatás Budapest és Komárom között, amely nem csupán technikai csoda volt, hanem egy új korszak kezdete is.

Fehérvári út (Fő utca), Budafok Forgalmi telep. A BHÉV 4011 pályaszámú vasúti szerelvénye. 1925. Fotó: Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Archívum / Negatívtár / BHÉV gyűjteménye

A magyar vasút történetének mérföldköve – elképesztő, mennyit változott az évtizedek alatt

Kandó Kálmán mérnök nevéhez fűződik a világszinten is egyedülálló fázisváltós mozdony, amely képes volt az ipari váltakozó áramot a vasúti vontatáshoz megfelelő formában használni. Ezzel a magyar mérnökök egyedülálló technológiát valósítottak meg.

A Budapest–Hegyeshalom–Rajka vasútvonal villamosítása ekkoriban nem pusztán kényelmi vagy gazdasági kérdés volt, hanem egyenesen a modernitás szimbóluma. A füstöt okádó gőzmozdonyok helyett halkan suhanó, erőtől duzzadó villanymozdonyok roboghattak a Duna mentén – olyan látvány volt ez, amely a kor emberének óriási ugrást jelentett.

A menetrendszerű forgalom beindulása szeptember 12-én nem csupán a vasutasok szívét dobogtatta meg. Ez volt az a pillanat, amikor Magyarország felkerült a vasúti villamosítás világtérképére. Az eseményről újságok, rádiók számoltak be, az emberek pedig Komáromtól Budapestig megrohamozták az állomásokat, hogy elsőként láthassák a „csodát”.

Ma, amikor a gyorsvonatok és a villanymozdonyok már mindennapjaink részei, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mindez honnan indult. Pedig ez a nap emlékeztet, hogy a magyar mérnöki lelemény és bátorság képes volt újraírni a vasút jövőjét. Ha legközelebb Komárom felé utazunk, jusson eszünkbe, hogy ezen a vonalon kezdődött el a hazai vasút villamos korszaka!

Galériánkban emlékezünk meg erről a különleges napról.