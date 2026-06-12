Rejtélyes hívás sokkolta a feleséget: kiderült, férje a titkárnővel csalta

Derült égből villámcsapásként érte a nőt a múlt héten érkezett névtelen telefonhívás. Az ismeretlen nő azt állította, hogy a férje megcsalja őt a titkárnőjével.
A hír úgy csapott le rám, mint egy tehervonat
– vallotta be.
A nő annyira feldúlt lett, hogy kiabálni kezdett a telefonálóval, majd letette a kagylót. Ahogy azonban telt az idő, rájött, hogy a hallottak megmagyarázhatják férje furcsa viselkedését, ami az elmúlt hónapokat jellemezte.
Elmondása szerint a férfi az utóbbi nyolc hónapban rendszeresen késő estig dolgozik, gyakran kap váratlan telefonhívásokat, amelyek miatt be kell mennie az irodába, vagy éppen golfozni indul – annak ellenére, hogy korábban soha nem szerette ezt a sportot.
A külvilág azonban semmit sem vesz észre. Baráti társaságban a férfi ugyanaz a viccelődő, közvetlen ember, akit mindenki ismer.
Amikor barátokkal vagyunk, mindig a régi önmaga: beszédes és vicces. Senki sem gondolná, hogy bármi baj van közöttünk
– mondta a feleség.
Otthon azonban teljesen más arcát mutatja.
Amikor kettesben vagyunk, csendes és távolságtartó.
A nő szerint kapcsolatuk is jelentősen megváltozott. Szexuális életük gyakorlatilag megszűnt, a férfi már nem érdeklődik a közös programok iránt, és azokat a dolgokat sem szeretné csinálni, amelyeket korábban együtt élveztek.
Különösen fájó pont számára, hogy a családalapítás kérdésében is fordulat történt. Korábban rendszeresen beszéltek a gyermekvállalásról, most azonban a férfi minden alkalommal elzárkózik a témától.
Azt mondja, még nem áll készen rá.
A feleség szerint férje gyakran dicséri a titkárnőjét, akit fiatalnak és csinosnak ír le. Ugyanakkor soha nem gondolta volna, hogy romantikus kapcsolat alakulhat ki közöttük.
Most már azonban képtelen kiverni a fejéből a gyanút. A legnagyobb problémát mégis az jelenti számára, hogy nem tudja, hogyan szembesítse férjét.
A gondolattól is rosszul vagyok
– vallotta be. Attól tart, hogy ha rákérdez a viszonyra, férje egyszerűen mindent tagadni fog, ő pedig válaszok nélkül marad, ahogy most – írja a Metro.
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