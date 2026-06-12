Rejtélyes hívás sokkolta a feleséget: kiderült, férje a titkárnővel csalta

Derült égből villámcsapásként érte a nőt a múlt héten érkezett névtelen telefonhívás. Az ismeretlen nő azt állította, hogy a férje megcsalja őt a titkárnőjével.

A rejtélyes telefonáló szerint férje megcsalta titkárnőjével

Fotó: 123RF

A hír úgy csapott le rám, mint egy tehervonat

– vallotta be.

A nő annyira feldúlt lett, hogy kiabálni kezdett a telefonálóval, majd letette a kagylót. Ahogy azonban telt az idő, rájött, hogy a hallottak megmagyarázhatják férje furcsa viselkedését, ami az elmúlt hónapokat jellemezte.

Elmondása szerint a férfi az utóbbi nyolc hónapban rendszeresen késő estig dolgozik, gyakran kap váratlan telefonhívásokat, amelyek miatt be kell mennie az irodába, vagy éppen golfozni indul – annak ellenére, hogy korábban soha nem szerette ezt a sportot.

Vajon tényleg megcsalja?

A külvilág azonban semmit sem vesz észre. Baráti társaságban a férfi ugyanaz a viccelődő, közvetlen ember, akit mindenki ismer.

Amikor barátokkal vagyunk, mindig a régi önmaga: beszédes és vicces. Senki sem gondolná, hogy bármi baj van közöttünk

– mondta a feleség.

Otthon azonban teljesen más arcát mutatja.

Amikor kettesben vagyunk, csendes és távolságtartó.

A nő szerint kapcsolatuk is jelentősen megváltozott. Szexuális életük gyakorlatilag megszűnt, a férfi már nem érdeklődik a közös programok iránt, és azokat a dolgokat sem szeretné csinálni, amelyeket korábban együtt élveztek.

Különösen fájó pont számára, hogy a családalapítás kérdésében is fordulat történt. Korábban rendszeresen beszéltek a gyermekvállalásról, most azonban a férfi minden alkalommal elzárkózik a témától.

Azt mondja, még nem áll készen rá.

A feleség szerint férje gyakran dicséri a titkárnőjét, akit fiatalnak és csinosnak ír le. Ugyanakkor soha nem gondolta volna, hogy romantikus kapcsolat alakulhat ki közöttük.

Most már azonban képtelen kiverni a fejéből a gyanút. A legnagyobb problémát mégis az jelenti számára, hogy nem tudja, hogyan szembesítse férjét.

A gondolattól is rosszul vagyok

– vallotta be. Attól tart, hogy ha rákérdez a viszonyra, férje egyszerűen mindent tagadni fog, ő pedig válaszok nélkül marad, ahogy most – írja a Metro.