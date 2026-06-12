Súlyos rohamot kapott a csodakislány, két napig az intenzív osztályon küzdöttek Majácska életéért

A viszonylagos nyugalmat percek alatt váltotta fel a legmélyebb rettegés a taktaszadai családban. Majácska éppen a testvéreivel játszott önfeledten a ház udvarán, amikor hirtelen, minden előjel nélkül egy rendkívül súlyos roham tört rá. Édesanyja, Horváth Adrienn elmondhatatlanul megijedt, amikor látta, hogy a kislány állapota másodpercek alatt kritikussá válik. Azonnal mentőt hívott, amely rohamtempóban szállította a gyermeket a miskolci kórházba, az intenzív osztályra. Mint utólag kiderült, a hirtelen rosszullétet a kislány teljesen felborult hormonháztartása váltotta ki, amelynek következtében a vércukorszintje és a vérnyomása az egekbe szökött – pedig a vérnyomásával eddig soha semmi probléma nem volt.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Majácska a bekerülése után az első két napot a gyermek intenzív osztályon töltötte. Bár az állapota már stabilabb, egy hete folyamatosan kórházban van, és jelenleg is infúziós kezelést kap. Az orvosok megállapították, hogy a kislány szívzöreje is felerősödött, így most a várakozás és a bizonytalanság időszaka következik. A szakemberek elsődleges célja most a vérnyomás és a cukor normális szintre hozása, miközben elkezdték csökkenteni a pajzsmirigy hormon adagját is. Ez a finomhangolási folyamat az orvosok szerint akár hetekig, de akár hónapokig is eltarthat, a kislány pedig lelkileg is megszenvedi a helyzetet: teljesen máshogy és sokkal nyugtalanabbul viselkedik, ha az édesanyja nincs közvetlenül mellette.
A hirtelen fellépő hormonális krízis egyben a kislány teljes gyógyulási és rehabilitációs menetrendjét is felborította. Az eredeti tervek szerint Majácskára hamarosan komoly beavatkozások vártak volna a fővárosban, ám az orrjárat-tágítás és a szívkatéter-beültetés így bizonytalan időre eltolódik. A budapesti specialisták csak akkor végezhetik el ezeket a nélkülözhetetlen műtéteket, ha a miskolci orvoscsapatnak sikerül teljesen és tartósan beállítania a kislány felborult értékeit. Ez a kényszerű halasztás hatalmas lelki csapás a családnak, hiszen az orrjárat tágítása és a szívkatéterezés kulcsfontosságú lépés lenne Majácska életminőségének javításában.
Miközben Horváth Adrienn minden erejével a kórházban fekvő kislányát támogatja, otthonukban egy másik, fojtogató krízis is tetőzik. Az édesanya egyedül neveli a gyermekeit, így a mindennapi megélhetés is állandó kihívást jelent. Most azonban halmozottan nehéz helyzetbe kerültek: a napokban érkezett meg a családhoz egy hatalmas összegű villanyszámla, amit a folyamatosan működő otthoni ápolási és fejlesztő eszközök is generálnak. Ezzel párhuzamosan a tartós kórházi benttartózkodás, az utazások és az extra gyógykezelések olyan súlyos plusz költségeket rónak az édesanyára, amelyeket egyedül képtelen kifizetni. Majácskának és családjának most minden eddiginél nagyobb szüksége van az azonnali segítségre.
Ha segíteni szeretnél Majácskának, ITT tudod felvenni a kapcsolatot az alapítvánnyal.
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