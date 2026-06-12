Súlyos rohamot kapott a csodakislány, két napig az intenzív osztályon küzdöttek Majácska életéért

A viszonylagos nyugalmat percek alatt váltotta fel a legmélyebb rettegés a taktaszadai családban. Majácska éppen a testvéreivel játszott önfeledten a ház udvarán, amikor hirtelen, minden előjel nélkül egy rendkívül súlyos roham tört rá. Édesanyja, Horváth Adrienn elmondhatatlanul megijedt, amikor látta, hogy a kislány állapota másodpercek alatt kritikussá válik. Azonnal mentőt hívott, amely rohamtempóban szállította a gyermeket a miskolci kórházba, az intenzív osztályra. Mint utólag kiderült, a hirtelen rosszullétet a kislány teljesen felborult hormonháztartása váltotta ki, amelynek következtében a vércukorszintje és a vérnyomása az egekbe szökött – pedig a vérnyomásával eddig soha semmi probléma nem volt.

Két napot töltött Majácska az intenzív osztályon Fotó: olvasói felvétel

Két nap az intenzív osztályon, hónapokig tarthat a stabilizálás

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Majácska a bekerülése után az első két napot a gyermek intenzív osztályon töltötte. Bár az állapota már stabilabb, egy hete folyamatosan kórházban van, és jelenleg is infúziós kezelést kap. Az orvosok megállapították, hogy a kislány szívzöreje is felerősödött, így most a várakozás és a bizonytalanság időszaka következik. A szakemberek elsődleges célja most a vérnyomás és a cukor normális szintre hozása, miközben elkezdték csökkenteni a pajzsmirigy hormon adagját is. Ez a finomhangolási folyamat az orvosok szerint akár hetekig, de akár hónapokig is eltarthat, a kislány pedig lelkileg is megszenvedi a helyzetet: teljesen máshogy és sokkal nyugtalanabbul viselkedik, ha az édesanyja nincs közvetlenül mellette.

Elmaradnak Majácska létfontosságú budapesti műtétei

A hirtelen fellépő hormonális krízis egyben a kislány teljes gyógyulási és rehabilitációs menetrendjét is felborította. Az eredeti tervek szerint Majácskára hamarosan komoly beavatkozások vártak volna a fővárosban, ám az orrjárat-tágítás és a szívkatéter-beültetés így bizonytalan időre eltolódik. A budapesti specialisták csak akkor végezhetik el ezeket a nélkülözhetetlen műtéteket, ha a miskolci orvoscsapatnak sikerül teljesen és tartósan beállítania a kislány felborult értékeit. Ez a kényszerű halasztás hatalmas lelki csapás a családnak, hiszen az orrjárat tágítása és a szívkatéterezés kulcsfontosságú lépés lenne Majácska életminőségének javításában.