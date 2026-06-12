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„Valaki megpróbál megölni” – Több, mint 40 éve, hogy nyomtalanul eltűnt a fiatal híresség

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 07:30
rejtélyes eltűnésekAl Pacino
Igazi világsztárral dolgozott együtt. Több, mint 40 évvel ezelőtti eltűnése a mai napig rejtély.
CJA
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Már több, mint 40 év telt el azóta, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt a fiatal sztár, Tammy Lynn Leppert

40 éve tűnt el rejtélyesen a tinisztár
40 éve tűnt el rejtélyesen a fiatal sztár/ Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Paranoia vezethetett a rejtélyes eltűnéshez?

Tammy - akit a legtöbben az 1983-as A sebhelyesarcú című filmből ismerhetnek, amelyben Al Pacino oldalán játszott. -, 1983. július 6-án tűnt el a floridai Cocoa tengerpartról.  A tinédzser modellként is dolgozott, és már négyéves kora óta szépségversenyeken vett részt. Összesen 280-szor koronázták meg, mielőtt beteljesítette az álmát és hollywoodi színésznő lett.

Öt nappal az eltűnése előtt Tammy kórházba került, ahol három napig megfigyelés alatt tartották. A dokumentumok szerint nem volt alkohol vagy kábítószer a szervezetében, és mentális problémát sem állapítottak meg nála, ennek ellenére, amikor hazatért, az édesanyja szerint folyamatosan azt mondogatta, hogy „eljönnek majd érte”.

Az eltűnése napján a fiatal híresség egy barátjával találkozott, akivel összeveszett, ezért a férfi a Cocoa Beach közelében hagyta őt. Utoljára a biztonsági kamerák felvételein látták egy parkolóban, ahol a nagynénjét és a barátnőjét próbálta felhívni, több üzenetet is hagyott, majd nem sokkal később nyoma veszett.

Annak érdekében, hogy a karrierje beinduljon, Tammy számos modellmunkát elvállalt, 1978-ban pedig a Covergirl címlapján is szerepelt. Karrierjét színház- és modellügynök édesanyja, Linda Curtis segítette.

Linda korábban így emlékezett vissza:

Folyamatosan azzal voltam elfoglalva, hogy fuvarozzam, hová kell mennie és mit kell tennie. Szerettem nézni, ahogy kimagasló teljesítményt nyújt, mert mindig a tőle telhető legjobbat, a legmagasabb szintet akarta elérni.

1980-ra Tammy egy stáblista nélküli szerepet kapott a Little Darlings című sorozatban, majd egy másikat az 1983-as Csajok szabadon című filmben. Bár ígéretesen indult a karrierje, Tammy heves paranoiát kezdett tapasztalni, miután a feltételezések szerint valami felkavarónak lett a szemtanúja egy partin. Az álmatlansága miatt a viselkedése is kiszámíthatatlanná vált, és meg volt győződve arról, hogy valaki megpróbálja megölni őt.

Anya, mit szólnál, ha azt mondanám, hogy valaki megpróbál megölni?

- emlékezett vissza Linda Tammy egyik hátborzongató kérdésére.

A problémái ellenére a sztár bevállalta a A sebhelyesarcú forgatását, ám eközben idegösszeomlást kapott. Egy lövöldözős jelenet közben hisztérikusan sírni kezdett, ezért vissza kellett vinniük a lakókocsijába. Ezután félbehagyta a forgatást és hazatért, ahol nem akart enni, sem inni, mert attól félt, hogy meg fogják mérgezni.

Tammy Lynn Leppert eltűnése a mai napig megoldatlan – írja az AOL.

 

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