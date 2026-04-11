Körvonalazódik az új iPhone-korszak a mesterséges intelligenciával

Ahogy közeledünk minden év szeptemberéhez, úgy lát napvilágot egyre több infó arról, hogy milyenek is esznek majd az új iPhone-ok, illetve milyen frissítésekkel látják el az almás termékek operációs rendszerét, ez esetben az iOS 27-et. Az ilyen jellegű információk terén a Bloomberg újságírója, Mark Gurman abszolút hiteles forrásnak számít, miután korábban is többször jól értesültnek bizonyult az Apple háza tájáról származó hírek kapcsán. Legutóbb arról számolt be, hogy az iOS 27 nemcsak egy frissítés lesz, hanem egy új iPhone-korszak alapja. Mutatjuk, mire gondolt!

Új iPhone-korszak kezdődhet - legalábbis az eddigi információk alapján úgy tűnik, hogy az Apple bekeményít mesterséges intelligencia terén. Fotó: Thiago Japyassu / Pexels

Ősszel új iPhone-korszak virrad?

Az iOS 27-ről és arról, hogy abban milyen szerep hárulhat majd a megújuló Sirire, már korábban is csepegtettek információkat, de a legfrissebb hírek minden korábbi várakozást felülmúltak.

Az egyik legütősebb újdonság, hogy a Siri végre „felnő”: elhagyja a lebegő kis buborék formátumot, és egy dedikált, saját alkalmazást kap az iPhone-ok kezdőképernyőjén.

Ez nem csak esztétikai húzás! Ez egy chatbot-központ lesz, ahol úgy beszélgethetünk a telefonunkkal, mint a ChatGPT-vel. A Dynamic Island is új értelmet nyer:

egy elegáns „Ask Siri” mező várja majd a parancsainkat, ami szükség esetén hatalmas információs panellé nyílik ki.

Na, ez viszont már esztétikailag sem lesz semmi, de ugyanakkor ez még messze nem minden!

Látja, amit te, és gondolkodik helyetted

Ami igazán zseniális és előremutató – egyesek szerint pedig félelmetes – az a rendszerszintű látás. Az új Siri képes lesz ugyanis értelmezni, hogy mi van a kijelződön. Épp egy fotót nézel? Felejtsd el a Photoshopot! Csak annyit kell mondanod Sirinek, hogy:

Szedd le a hátteret, és küldd át anyunak iMessage-ben!

Meg fogja csinálni, méghozzá könnyedén, mivel érteni fogja a kontextust – ami ma elég elképzelhetetlen, ha a Siriről beszélünk. A mesterséges intelligencia asszisztens ráadásul több lépcsős parancsokat is végrehajt:

egyszerre nézi meg a naptáradat,

foglal asztalt egy étteremben, és közben

értesíti a barátaidat a helyszínről.

A nagy dobás: MI-Piac az iPhone-on

Az Apple nem akarja egyedül uralni a területet. Az iOS 27-ben érkező Siri Extensions ezért egyfajta "MI-Pláza" lesz. Ha nem tetszik az Apple válasza, egy gombnyomással át lehet adni a szót a Google Gemini-nek vagy a ChatGPT-nek. A Siri egy intelligens kapuőrként fog működni, ami mindig a legjobb szakértőt hívja segítségül a feladathoz.