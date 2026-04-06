Áll a bál az iPhone-frissítés körül: az Apple hatalmas tömegeket haragított magára

Valamit csúnyán benézett az Apple, most pedig iPhone-felhasználók tömegei dühöngenek.

Az Apple életkor-korlátozása alaposan keresztbe tett az iPhone-felhasználóknak

A közelmúltban jelent meg az Apple operációs rendszerének legújabb frissítése. Az iOS 26.4-et már csak azért is érdemes letölteni, mert nem kevesebb, mint 37 biztonsági rést foltoztak be vele, amely között bizony akadt kritikus is, ami segítségével a hackerek átvehették az irányítást a telefonunk felett!

Sajnos azonban bármennyire is elengedhetetlen a frissítés, van pár vele érkező újítás, ami értetlenséget, vagy egyenesen dühöt váltott ki.

Kiakadtak az iPhone-felhasználók: és ha nincs hitelkártyám, mit csináljak?!

Az Apple egyik biztonsági újítása ugyanis a következő: egyes funkciók csak 18 év feletti felhasználóknak érhetők el, ezt pedig igazolni kell. Bizonyos appokat 18 év alattiaknak nem lehet letölteni, ahogy egyes beállításokat sem módosíthatnak a fiatalok. Igen ám, de hogy igazolja valaki, hogy elmúlt 18? Nem elég az önbevallás: az Apple csak jogosítványt, személyi igazolványt vagy az Apple-fiókhoz kapcsolt hitelkártyát fogad el, illetve eltekint az életkor azonosításától azok esetében, akik 18 évnél régebben hozták létre az Apple-profiljukat.