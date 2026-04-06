Áll a bál az iPhone-frissítés körül: az Apple hatalmas tömegeket haragított magára

Valamit csúnyán benézett az Apple, most pedig iPhone-felhasználók tömegei dühöngenek.
A közelmúltban jelent meg az Apple operációs rendszerének legújabb frissítése. Az iOS 26.4-et már csak azért is érdemes letölteni, mert nem kevesebb, mint 37 biztonsági rést foltoztak be vele, amely között bizony akadt kritikus is, ami segítségével a hackerek átvehették az irányítást a telefonunk felett!
Sajnos azonban bármennyire is elengedhetetlen a frissítés, van pár vele érkező újítás, ami értetlenséget, vagy egyenesen dühöt váltott ki.
Az Apple egyik biztonsági újítása ugyanis a következő: egyes funkciók csak 18 év feletti felhasználóknak érhetők el, ezt pedig igazolni kell. Bizonyos appokat 18 év alattiaknak nem lehet letölteni, ahogy egyes beállításokat sem módosíthatnak a fiatalok. Igen ám, de hogy igazolja valaki, hogy elmúlt 18? Nem elég az önbevallás: az Apple csak jogosítványt, személyi igazolványt vagy az Apple-fiókhoz kapcsolt hitelkártyát fogad el, illetve eltekint az életkor azonosításától azok esetében, akik 18 évnél régebben hozták létre az Apple-profiljukat.
Noha a kötelező életkor azonosítást (eddig) csak az Egyesült Királyságban vezették be, itt is igen komoly hullámokat vetett. Az angolszász országokban ugyanis a jogosítvány mellett az útlevél az egyik legelterjedtebb azonosítási forma, amit azonban az Apple nem fogad el – ahogy a bankkártyát sem. Ráadásul kis hazánkkal ellentétben a briteknél a személyi nem is kötelező, sőt, nem is igazán elterjedt (épp az útleveles vagy jogosítványos azonosítás miatt), így aki nem vezet, hitelkártya helyett pedig bankkártyát használ, az vagy fizet a kormányhivatalnak, majd pedig megvárja a 3 hetes átfutási időt, vagy pedig korlátozottan használja az iPhone-ját.
Arról nem is beszélve, hogy ezen azonosítási móddal az Apple nem csak azt az információt kapja meg, hogy a felhasználó elmúlt-e 18, hanem a pontos korát (minden egyéb adattal együtt) – ami jogi szempontból igencsak problémás – mutatott rá az ESET biztonságtechnikai szakértője, aki szerint legalább a hitelkártyákkal ki kellene bővíteni az azonosítás körét.
