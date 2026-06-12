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Döbbenetes átalakulás! Így nézhetne ki Noszály Sándor évtizedek múlva – Fotó!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors noszály sándor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 07:45
megdöbbentőfotó
Meghökkentő fotómontázst osztott meg közösségi oldalán az egykori Nagy Ő sztárja. Noszály Sándor a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, hogy előre ugorjon az időben, a látványtól pedig mindenkinek tátva marad a szája.
Bors
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A hazai sztárvilág egyik legmeghatározóbb alakja, az egykori profi teniszező és közönségkedvenc, A Nagy Ő sztárja, Noszály Sándor ismét bebizonyította, hogy nem fél szembenézni a legmodernebb technológiai vívmányokkal és az idő múlásával sem. A sármos híresség nemrégiben egy olyan elképesztő bejegyzést tett közzé saját TikTok-oldalán, amely azonnal felrobbantotta az internetet. Az egykori nők bálványa a mesterséges intelligenciát használta arra, hogy megmutassa a világnak, hogyan festene idős emberként. Az eredmény pedig több mint mellbevágó lett.

Noszály Sándor korát meghazudtoló formában van, továbbra is sportos megjelenésű.
Noszály Sándor bipoláris zavarral küzd, amit ő maga ismert el már évekkel ezelőtt (Fotó: Mirkó István)

Így nézne ki öregkorára Noszály Sándor

A feltöltött fotómontázson egymás mellett látható a mostani formában lévő Noszály, valamint az AI által generált, évtizedekkel későbbi önmaga. Noszály Sándor azonban nemcsak a külsejével, hanem egy kőkemény, elgondolkodtató üzenettel is bombázta a rajongókat.

Noszály Sándor öregen ősz szakállal, és néhány ránccal festene.
Így nézne ki Noszály Sándor öregkorára (Fotó: TikTok)

A fotó alatti hosszú idézet arról szól, mennyire veszélyes és romboló tud lenni az, ha valaki képtelen kilépni a saját buborékjából, és kizárólag a saját nézőpontját hajlandó igazságként elfogadni.

A vakság legveszélyesebb formája az, ha azt hiszed, hogy a te perspektívád az egyetlen valóság (..) Gyakran összetévesztjük saját tapasztalatainkat, véleményünket és hiedelmeinket a teljes igazsággal (..)

A filozofikus, kőkemény üzenet azonban nem a semmiből jött. Noszály Sándor ugyanis nemrég hasonlóan megnyílt a nagyvilágnak életének legújabb fejleményeivel. A sztár nem sokkal korábban egy egészen elképesztő videóban mutatta meg a "meztelen" valóságot a követőinek. Sándor a kamerák előtt vetkőzött le félmeztelenre, és kendőzetlen őszinteséggel villantotta meg megváltozott testét.

Sziasztok! Ép test, ép lélek. A lelkemet már remélem, hogy rendbe raktam. Levetkőzök, megmondom, hogy miért! Látjátok, ekkora a hasam, ez a sörhas!

– jelentette ki videójában Noszály Sándor, aki úgy tűnik, jó úton halad a teljes testi-lelki gyógyulás, valamint az önelfogadás rögös útján.

@noszalysandor „Ép testben ép lélek.” A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kg. Ma 113 kiló vagyok, és ma elindul a 40 SEMMI. 🔥 40 nap alatt vissza akarom hozni magam fizikailag.Csináljátok velem,motiváljuk ,inspiráljuk egymást💪 Edzés, étkezés, fejlődés, padel, tanulás, mindent őszintén megmutatok nektek a napi storykban…. Ha benne vagy, készíts egy képet vagy videót magadról, hogy 40 nap múlva együtt lássuk a változást. Kommenteld: „40 semmi” (Facebookomon v az Instagramomon)A kommentelők kozűl, a kihívás végén, egy közös buli keretében kisorsoljuk: 🎾 a The Club padel éves VIP bérletét a nyertest személyesen tanítom teniszezni is. 💪 40 nap. Nulla kifogás. Induljon. 🚀Hétfőtől indulunk💪❤️ #fogyas #padel #.eptesteplelek #fitness #gym ♬ original sound - Sandor Noszaly Stigmano

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu