Döbbenetes átalakulás! Így nézhetne ki Noszály Sándor évtizedek múlva – Fotó!

A hazai sztárvilág egyik legmeghatározóbb alakja, az egykori profi teniszező és közönségkedvenc, A Nagy Ő sztárja, Noszály Sándor ismét bebizonyította, hogy nem fél szembenézni a legmodernebb technológiai vívmányokkal és az idő múlásával sem. A sármos híresség nemrégiben egy olyan elképesztő bejegyzést tett közzé saját TikTok-oldalán, amely azonnal felrobbantotta az internetet. Az egykori nők bálványa a mesterséges intelligenciát használta arra, hogy megmutassa a világnak, hogyan festene idős emberként. Az eredmény pedig több mint mellbevágó lett.

Noszály Sándor bipoláris zavarral küzd, amit ő maga ismert el már évekkel ezelőtt (Fotó: Mirkó István)

Így nézne ki öregkorára Noszály Sándor

A feltöltött fotómontázson egymás mellett látható a mostani formában lévő Noszály, valamint az AI által generált, évtizedekkel későbbi önmaga. Noszály Sándor azonban nemcsak a külsejével, hanem egy kőkemény, elgondolkodtató üzenettel is bombázta a rajongókat.

Így nézne ki Noszály Sándor öregkorára (Fotó: TikTok)

A fotó alatti hosszú idézet arról szól, mennyire veszélyes és romboló tud lenni az, ha valaki képtelen kilépni a saját buborékjából, és kizárólag a saját nézőpontját hajlandó igazságként elfogadni.

A vakság legveszélyesebb formája az, ha azt hiszed, hogy a te perspektívád az egyetlen valóság (..) Gyakran összetévesztjük saját tapasztalatainkat, véleményünket és hiedelmeinket a teljes igazsággal (..)

A filozofikus, kőkemény üzenet azonban nem a semmiből jött. Noszály Sándor ugyanis nemrég hasonlóan megnyílt a nagyvilágnak életének legújabb fejleményeivel. A sztár nem sokkal korábban egy egészen elképesztő videóban mutatta meg a "meztelen" valóságot a követőinek. Sándor a kamerák előtt vetkőzött le félmeztelenre, és kendőzetlen őszinteséggel villantotta meg megváltozott testét.

Sziasztok! Ép test, ép lélek. A lelkemet már remélem, hogy rendbe raktam. Levetkőzök, megmondom, hogy miért! Látjátok, ekkora a hasam, ez a sörhas!

– jelentette ki videójában Noszály Sándor, aki úgy tűnik, jó úton halad a teljes testi-lelki gyógyulás, valamint az önelfogadás rögös útján.