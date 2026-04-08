„Fogalmam sem volt, hogy szívbeteg vagyok – egy egyszerű iPhone-trükk leplezte le"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 09:00
A fiatal lány nem sejtette, hogy gond van. Az iPhone-ja csodát tett.

Egy fiatal nő története sokkolta az internetet, miután kiderült: egy egyszerű iPhone-trükk segített felismerni egy súlyos egészségügyi problémát, amelyről addig semmit sem tudott.

Egy iPhone mentette meg a fiatal lányt

Az iPhone lett a megmentő

A Merseyside-ból származó, 21 éves Caite Smith kezdetben nem tulajdonított nagy jelentőséget tüneteinek. A szédülést és a szapora szívverést egyszerűen szorongásnak tudta be, és nem gondolta, hogy komoly baj állhat a háttérben. 

Fordulatot egy közösségi médiában látott videó hozott. Ebben arra biztatták a nézőket, hogy rögzítsék a szívverésüket az iPhone mikrofonjával, majd töltsék fel az adatokat az Egészség alkalmazásba. Caite kipróbálta a módszert, és hamar felismerte, hogy a pulzusa szokatlanul magas. A fiatal nő ezt követően orvoshoz fordult, ahol végül Graves-kórt diagnosztizáltak nála. Ez egy autoimmun betegség, amely a pajzsmirigy túlműködését okozza.

Fogalmam sem volt, hogy szívbeteg vagyok – egy egyszerű iPhone-trükk leplezte le. Amikor először meghallottam, milyen gyorsan ver a szívem, teljesen ledöbbentem. Azonnal éreztem, hogy ez nem normális

– mesélte. 

Többször is megismételtem, és mindig ugyanazt tapasztaltam.

Caite a történetét a TikTokon is megosztotta, ahol videója hatalmas figyelmet kapott: több mint 15,4 millió megtekintést és 2,2 millió kedvelést gyűjtött. Elmondása szerint a pólója is láthatóan mozgott a szapora szívverés miatt, de ezt korábban szintén a szorongás számlájára írta. A diagnózis után gyógyszereket kapott a pulzusszám csökkentésére, majd radioaktív jódkezelésen is átesett, amelynek célja a pajzsmirigy érintett sejtjeinek elpusztítása és a hormontermelés csökkentése volt.

Teljesen megrémültem. Azonnal sírni kezdtem, és pánikrohamom lett. Sokkolt a hír

– idézte fel a diagnózis pillanatát. Hozzátette: családjában korábban senkinek sem volt hasonló egészségügyi problémája. A betegsége alatt jelentős súlycsökkenést is tapasztalt. Ma már azonban azon dolgozik, hogy másokat is figyelmeztessen: érdemes odafigyelni a test jelzéseire – írja a Mirror.

 

