Elkészült a Fenyő Miklós szobor makettje, a rajongók teljesen kiakadtak: „Ez inkább egy Elvis Presley-be oltott Kern Andrásra hajaz”

A rajongók szerint más szobrászt kell keresni

Mai napig hatalmas kultusz övezi a Hungária együttes alapítóját. Fenyő Miklós halála sokkolta a rajongókat, akik február 6-án, a Budapesti Showszínház üzemeltetőjének szervezésében gyertyagyújtást is tartottak.

Fotó: Tóth József polgármester Facebook-oldala

A bemutatott makettet látva kiakadtak az emberek, pár óra alatt több, mint ezer komment érkezett, ezekből idézünk:

„Kedves Tóth József Polgármester úr! Több tízezer Fenyő Miklós rajongó nevében kérem, gondolja át a döntését, mert az itt bemutatott gipszmakett egyáltalán nem hasonlít, még jóindulattal sem Fenyő Miklósra! Köszönjük megértését!”

„Remek ötlet a szobor, de ezt nem szabad elfogadni. Semmi köze Fenyő Miklóshoz. Méltatlan megemlékezés lenne róla.”

„Nem hasonlít az arca, a testtartás nem rossz.”

„Mint a Hegedüs D. Géza fiatal korában! Köze nincs a Fenyő Mikihez!!!!!”

„Ezt ne fogadják el mégsem, nem hasonlít rá egyáltalán, még van idő a következő félévben megtalálni, aki az arcot eltalálja! Fenyő Miklós arcvonásai még a legnagyobb jóindulat mellett sem fedezhető fel ebben a szobortervben! Nekem Havas Henrikes még fiatalabb korában! Nem a gesztussal van baj és ezért pedig nem kell mindjárt, mindent elfogadni!”

„Ez még nyomokban sem tartalmazza Fenyő Miklós karakterét! Ezt a szobrot nem szabad az Ő emlékére felavatni!”

„De hát ez a Komár László. Az itt kommentelőkön kívül senkinek nem tűnik fel, hogy nem hasonlít....?”