Elkészült a Fenyő Miklós szobor makettje, a rajongók teljesen kiakadtak: „Ez inkább egy Elvis Presley-be oltott Kern Andrásra hajaz”

A január 31-én hunyt el Fenyő Miklós, aki több mint ötven éven át élt a Pozsonyi úton, a Szent István park közelében, életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a XIII. kerülethez. Az önkormányzat számára nem is volt kérdés, hogy szobrot állítanak a kerület hírességének. Pályázatot írtak ki, melyre több alkotás érkezett. Ezen a héten be is mutatták a szakmai zsűri által kiválasztott művet, amire több ezer negatív komment érkezett. A rajongók szerint a bemutatott remekmű méltatlan a magyar rock and roll királyához.
Ezer szállal kötődött a 13. kerülethez a rock and roll koronázatlan magyar királya. Fenyő Miklós születésekor családjával a Hollán Ernő utcában élt, kisgyerekként a Kárpát utcába járt óvodába, a Pannónia utcába pedig általános iskolába. A kerülettől díszpolgári címet kapott az énekes, akiről a rajongók remélik, később utcát is el fognak nevezni. Az viszont már biztos, hogy a január 31-én elhunyt Fenyő Miklós szobra látható lesz a kerületben, sőt a héten be is mutatták a kiválasztott alkotás gipszmakettjét.
Elkészült a gipszmakett és megvan a helyszín is: terveink szerint a Szent István park 26. szám előtt állítunk egész alakos szobrot Fenyő Miklósnak. A pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán Előd szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra. A javaslatot a héten tárgyalják az illetékes bizottságok. A szobrot a tervek szerint 2027. március 12-én, Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatjuk fel. Az emlékmű nemcsak egy kivételes művész előtt tiszteleg, hanem a kerülethez fűződő különleges kapcsolatát is őrzi majd a jövő generációi számára. A január 31-én elhunyt zenészlegenda több mint ötven éven át élt a Pozsonyi úton, a Szent István park közelében, életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a XIII. kerülethez. Családjával egyeztetve állítunk méltó emléket néhai díszpolgárunknak
– írta Facebook-oldalán Tóth József polgármester.
Mai napig hatalmas kultusz övezi a Hungária együttes alapítóját. Fenyő Miklós halála sokkolta a rajongókat, akik február 6-án, a Budapesti Showszínház üzemeltetőjének szervezésében gyertyagyújtást is tartottak.
A bemutatott makettet látva kiakadtak az emberek, pár óra alatt több, mint ezer komment érkezett, ezekből idézünk:
„Kedves Tóth József Polgármester úr! Több tízezer Fenyő Miklós rajongó nevében kérem, gondolja át a döntését, mert az itt bemutatott gipszmakett egyáltalán nem hasonlít, még jóindulattal sem Fenyő Miklósra! Köszönjük megértését!”
„Remek ötlet a szobor, de ezt nem szabad elfogadni. Semmi köze Fenyő Miklóshoz. Méltatlan megemlékezés lenne róla.”
„Nem hasonlít az arca, a testtartás nem rossz.”
„Mint a Hegedüs D. Géza fiatal korában! Köze nincs a Fenyő Mikihez!!!!!”
„Ezt ne fogadják el mégsem, nem hasonlít rá egyáltalán, még van idő a következő félévben megtalálni, aki az arcot eltalálja! Fenyő Miklós arcvonásai még a legnagyobb jóindulat mellett sem fedezhető fel ebben a szobortervben! Nekem Havas Henrikes még fiatalabb korában! Nem a gesztussal van baj és ezért pedig nem kell mindjárt, mindent elfogadni!”
„Ez még nyomokban sem tartalmazza Fenyő Miklós karakterét! Ezt a szobrot nem szabad az Ő emlékére felavatni!”
„De hát ez a Komár László. Az itt kommentelőkön kívül senkinek nem tűnik fel, hogy nem hasonlít....?”
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