Vigyázat: teljesen új módszerekkel támadnak a csalók

telefonos csalók
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 15:07
figyelmeztetésrendőrség
25 millió forintot csaltak ki egy nőtől. Az online csalók egyre kifinomultabban dolgoznak.
Az online csalók száma továbbra is magas, módszereik pedig szinte kimeríthetetlenek, emellett egyre kifinomultabbak is.

Csalókra figyelmeztet a rendőrség / Illusztráció: DC Studio / Shutterstock 

Bizalmunkra és figyelmetlenségünkre vadászva félelmünket használják fel sikerük eléréséhez, és egy rossz döntés is sokba kerülhet számunkra.

A rendőrség jelentése szerint egy nőt a Kiberpajzs munkatársaiként bemutatkozó csalók hívtak fel, azt állítva, hogy a folyószámláján lévő pénze veszélybe került. Hosszabb beszélgetés után rávették, hogy megtakarításait egy új számlára utalja át, ezt a csalók innen két másik számlára helyezték át.

Összesen 25 millió forintot sikerült megszerezniük. Az esetet a Mátrix Projekt keretein belül jelenleg a Győri Rendőrkapitányság vizsgálja.

A rendőrség tanácsai az online csalók ellen:

  • Legyünk szkeptikusak.
  • Ne adjuk meg banki adatainkat e-mailben és telefonon.
  • Ne utaljunk pénzt kérésre, akkor sem, ha hivatalosnak tűnik.
  • Ellenőrizzük a weboldalak címeit.
  • Használjunk erős jelszavakat.
  • Legyen kétlépcsős azonosításunk.

Ha esetleg probléma adódik, a rendőrség szerint azonnal értesítsük bankunkat, és tiltsuk le kártyáinkat, miközben a rendőrségen is bejelentést teszünk. Fontos, hogy a történtekről szóló bizonyítékokat, például üzeneteket és e-maileket megőrizzük.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
