Vigyázat: teljesen új módszerekkel támadnak a csalók

Az online csalók száma továbbra is magas, módszereik pedig szinte kimeríthetetlenek, emellett egyre kifinomultabbak is.

Csalókra figyelmeztet a rendőrség / Illusztráció: DC Studio / Shutterstock

Bizalmunkra és figyelmetlenségünkre vadászva félelmünket használják fel sikerük eléréséhez, és egy rossz döntés is sokba kerülhet számunkra.

A rendőrség jelentése szerint egy nőt a Kiberpajzs munkatársaiként bemutatkozó csalók hívtak fel, azt állítva, hogy a folyószámláján lévő pénze veszélybe került. Hosszabb beszélgetés után rávették, hogy megtakarításait egy új számlára utalja át, ezt a csalók innen két másik számlára helyezték át.

Összesen 25 millió forintot sikerült megszerezniük. Az esetet a Mátrix Projekt keretein belül jelenleg a Győri Rendőrkapitányság vizsgálja.

A rendőrség tanácsai az online csalók ellen:

Legyünk szkeptikusak.

Ne adjuk meg banki adatainkat e-mailben és telefonon.

Ne utaljunk pénzt kérésre, akkor sem, ha hivatalosnak tűnik.

Ellenőrizzük a weboldalak címeit.

Használjunk erős jelszavakat.

Legyen kétlépcsős azonosításunk.

Ha esetleg probléma adódik, a rendőrség szerint azonnal értesítsük bankunkat, és tiltsuk le kártyáinkat, miközben a rendőrségen is bejelentést teszünk. Fontos, hogy a történtekről szóló bizonyítékokat, például üzeneteket és e-maileket megőrizzük.