Vigyázat: teljesen új módszerekkel támadnak a csalók

Az online csalók száma továbbra is magas, módszereik pedig szinte kimeríthetetlenek, emellett egyre kifinomultabbak is.
Bizalmunkra és figyelmetlenségünkre vadászva félelmünket használják fel sikerük eléréséhez, és egy rossz döntés is sokba kerülhet számunkra.
A rendőrség jelentése szerint egy nőt a Kiberpajzs munkatársaiként bemutatkozó csalók hívtak fel, azt állítva, hogy a folyószámláján lévő pénze veszélybe került. Hosszabb beszélgetés után rávették, hogy megtakarításait egy új számlára utalja át, ezt a csalók innen két másik számlára helyezték át.
Összesen 25 millió forintot sikerült megszerezniük. Az esetet a Mátrix Projekt keretein belül jelenleg a Győri Rendőrkapitányság vizsgálja.
Ha esetleg probléma adódik, a rendőrség szerint azonnal értesítsük bankunkat, és tiltsuk le kártyáinkat, miközben a rendőrségen is bejelentést teszünk. Fontos, hogy a történtekről szóló bizonyítékokat, például üzeneteket és e-maileket megőrizzük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.