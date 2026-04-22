Vége a hallgatásnak! Szigligeti Ivett tiszta vizet öntött a pohárba: Jogi megtorlás várhat az álhírgyártókra

Komoly botrány látszik kibontakozni Szigligeti Ivett körül, miután egy rejtélyes, névtelenül működő oldal egészen megdöbbentő állításokat tett közzé róla és családjáról. A „csodák pillanatai” nevű felület olyan tartalmakat publikált, amelyek nemcsak valótlanok, hanem kifejezetten rosszindulatúak és sértőek is. Az ügy különösen érzékeny pontot érint, hiszen az írásokban felbukkan Dudás Miki neve is, akinek a halála az egész országot megrázta januárban.

Szigligeti Ivett Dudás Miki tragikus elvesztése után érthető módon méltóságteljesen szeretne gyászolni (Fotó: Bors)

Szigligeti Ivett Facebookon fakadt ki

Szigligeti Ivett nem hagyta szó nélkül a történteket, és közösségi oldalán fakadt ki a cikkek miatt:

Szeretném jelezni, hogy az alábbi cikkekben megjelent állítások valótlanok, megtévesztőek és súlyosan sértik a személyiségi jogainkat, valamint a családom jó hírnevét...

– írta feldúltan. Hangsúlyozta, hogy számára különösen fájdalmas, hogy az elhunyt férje emlékét ilyen módon használják fel: „Ami számomra a legfájdalmasabb, hogy Miki nevét és emlékét ilyen módon használják fel és forgatják ki. Ez elfogadhatatlan.”

Dudás Miki édesanyja beleállt Ivettbe?

A kamu történet egyik legerősebb állítása az volt, hogy Dudás Miki édesanyja keményen nekiment Ivettnek – csakhogy erre semmilyen valós bizonyíték nincs, és Ivett szerint ez is a kattintásvadász tartalomgyártás része. Az ilyen típusú álhírek nemcsak félrevezetik az olvasókat, hanem súlyosan érinthetik az érintettek magánéletét és jó hírnevét is.

Szigligeti Ivett és Dudás Miki szerelme igazán különleges kötelék volt (Fotó: TV2)

Könnyen lehet belőle még bírósági ügy is

Ivett nemcsak felháborodott, hanem lépett is: felszólította az oldal üzemeltetőit, hogy haladéktalanul távolítsák el a kifogásolt cikkeket:

Amennyiben ez nem történik meg, megteszem a szükséges jogi lépéseket személyiségi jog megsértése és kegyeletsértés miatt

– fogalmazott egyértelműen. A történet rávilágít arra, mennyire könnyen terjedhetnek hamis információk az online térben, különösen akkor, ha azok érzelmekre hatnak, és ismert neveket használnak fel: „Az igazság nem az, amit névtelen oldalak írnak, és nem az, amit kattintásokért kitalálnak” – zárta gondolatait Ivett.