Internetes csaló maszkban ül a gép előtt.

Erre az 5 dologra soha ne keress rá az interneten – Később nagyon megbánod, hogy megtetted

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 20:15
internetes csalásokböngészőinternet
Érdekel valami, és már tudod is, hogy hol találhatod meg rá a választ? A technológia fejlődésével lehetőségünk nyílt arra, hogy a nap 24 órájában bármire rákereshessünk az interneten, aminek azonban megvan a maga árnyoldala is. Ezért most felfedjük azt az 5 dolgot, amit jobb, ha soha nem írsz be a böngészőbe.
Kelle Fanni
Emlékszel arra, amikor még híre-hamva sem volt az internetnek, ezért ha valamire kíváncsi voltál, el kellett menned a könyvesboltba, vagy utánakérdezhettél a szüleidnél, nagyszüleidnél? Nos, manapság ez már teljesen másképp megy, ugyanis a nap bármely szakaszában csupán pár másodperc alatt választ kaphatsz a kérdésedre. Ezért nézzük, mi az az 5 dolog, amit semmiképp se pötyögj be a böngészőbe!

Az interneten böngésző lány megijed.
Az internetnek megvan a maga borzalmas árnyoldala.
Fotó: Shutterstock 
  • Érdemes szem előtt tartanod, hogy mire keresel rá a böngészőben.
  • Manapság milliónyi információ áll a rendelkezésünkre, amihez egy másodperc alatt hozzáférhetünk.
  • Vannak, amelyek szorongást idézhetnek elő, míg mások komoly jogi következményekkel járhatnak.

Az internet veszélyei: ezt az 5 dolgot sose írd be a böngészőbe

Bár valóban nagyszerű, hogy az internetnek köszönhetően milliónyi információ áll a rendelkezésünkre, ennek bizony megvan a maga árnyoldala. Ugyanis bizonyos témák, mint az egészségügyi tünetek vagy a jogi kérdések böngészőben való keresése komoly és szükségtelen stresszhez, illetve adatvédelmi problémákhoz vezethet. Ennek kapcsán érdemes tudni, hogy a keresőmotorok megjegyzik a keresési előzményeinket, amikhez a gyakorlott hackerek könnyedén hozzáférhetnek. Az internet tehát számtalan veszélyt tartogat, ezért az alábbiakra sose keress rá!

Egészségügyi tünetek

Ugye már te is beleestél ebbe a csapdába? Egy picit fájdogált a fejed a melegfront miatt, a net pedig megírta, hogy valószínűleg már csak napjaid vannak hátra. A kiberhondria a hipochondria digitális kori verziója, miszerint valaki túlzottan aggódik amiatt, hogy súlyos betegségben szenved, mivel félreértelmezi a tüneteket. Tehát, ha nem szeretnél magadnak felesleges frusztrációt, ne állíts fel diagnózist az internet segítségével.

Személyes vagy érzékeny adatok

Azokat nevezzük érzékeny vagy szenzitív adatoknak, amelyek, ha illetéktelen kezekbe kerülnek, súlyos következményekkel járhatnak. Ide tartozik többek között a bankkártyaszám vagy a személyazonosító szám. Ezeket ugyanis a hackerek könnyedén felhasználhatják akár személyazonosság-lopásra vagy csalásra.

Az internet árnyoldalát ábrázoló kép.
Érdemes szem előtt tartanod, hogy mire keresel rá a böngészőben.
Fotó: Getty Images

Illegális dolgok

Az interneten minden nyomon követhető, ezért még véletlenül se pötyögj be illegális tevékenységet, esetleg olyan szerek nevét, amiket a törvény tilt. Ilyen esetben ugyanis a rendőrség mindenféle előjel nélkül kopogtathat az ajtódon, holott téged csak a kíváncsiság hajtott.

Részvényvásárlás és befektetési tippek

Manapság egyre több embert érdekelnek a részvények, ezért nem véletlen, hogy sokan az interneten talált tanácsokat próbálják követni. Azonban ez igen kockázatos lehet, hiszen sokszor állhat csalás a hátterükben. A legjobb, ha egy megbízható pénzügyi tanácsadót keresel fel.

Olyan dolgok, amiket inkább titokban tartanál

Ahogy mondani szokták, ami felkerül az internetre, az ott is marad. Nincs ez másképp a keresési előzményekkel sem. Ezért, ha szeretnéd, hogy valami titokban maradjon, akkor még véletlenül se írd be a böngészőbe. Az előzmények törlése ugyanis nem tűnik el nyomtalanul, és a titkaidat többek között a főnököd is megtudhatja, ami rendkívül kellemetlen.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy mik azok, amikre sose keress rá a YouTube-on:

