Erre az 5 dologra soha ne keress rá az interneten – Később nagyon megbánod, hogy megtetted

Emlékszel arra, amikor még híre-hamva sem volt az internetnek, ezért ha valamire kíváncsi voltál, el kellett menned a könyvesboltba, vagy utánakérdezhettél a szüleidnél, nagyszüleidnél? Nos, manapság ez már teljesen másképp megy, ugyanis a nap bármely szakaszában csupán pár másodperc alatt választ kaphatsz a kérdésedre. Ezért nézzük, mi az az 5 dolog, amit semmiképp se pötyögj be a böngészőbe!

Az internetnek megvan a maga borzalmas árnyoldala.

Fotó: Shutterstock

Érdemes szem előtt tartanod, hogy mire keresel rá a böngészőben.

Manapság milliónyi információ áll a rendelkezésünkre, amihez egy másodperc alatt hozzáférhetünk.

Vannak, amelyek szorongást idézhetnek elő, míg mások komoly jogi következményekkel járhatnak.

Az internet veszélyei: ezt az 5 dolgot sose írd be a böngészőbe

Bár valóban nagyszerű, hogy az internetnek köszönhetően milliónyi információ áll a rendelkezésünkre, ennek bizony megvan a maga árnyoldala. Ugyanis bizonyos témák, mint az egészségügyi tünetek vagy a jogi kérdések böngészőben való keresése komoly és szükségtelen stresszhez, illetve adatvédelmi problémákhoz vezethet. Ennek kapcsán érdemes tudni, hogy a keresőmotorok megjegyzik a keresési előzményeinket, amikhez a gyakorlott hackerek könnyedén hozzáférhetnek. Az internet tehát számtalan veszélyt tartogat, ezért az alábbiakra sose keress rá!

Egészségügyi tünetek

Ugye már te is beleestél ebbe a csapdába? Egy picit fájdogált a fejed a melegfront miatt, a net pedig megírta, hogy valószínűleg már csak napjaid vannak hátra. A kiberhondria a hipochondria digitális kori verziója, miszerint valaki túlzottan aggódik amiatt, hogy súlyos betegségben szenved, mivel félreértelmezi a tüneteket. Tehát, ha nem szeretnél magadnak felesleges frusztrációt, ne állíts fel diagnózist az internet segítségével.

Személyes vagy érzékeny adatok

Azokat nevezzük érzékeny vagy szenzitív adatoknak, amelyek, ha illetéktelen kezekbe kerülnek, súlyos következményekkel járhatnak. Ide tartozik többek között a bankkártyaszám vagy a személyazonosító szám. Ezeket ugyanis a hackerek könnyedén felhasználhatják akár személyazonosság-lopásra vagy csalásra.