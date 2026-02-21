HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Digitális ítéletnap: 1,3 millió magyar mobil válhat porfogóvá – te is érintett vagy?

mobilhálózat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 11:30
internettechnológiaszolgáltatás
Óriási változás küszöbén áll a magyar mobilpiac, és ezúttal nem egy csillogó új iPhone-ról van szó. A háttérben csendben ketyeg a bomba: a 2G hálózatok tervezett leállítása miatt hamarosan több mint egymillió készülék némulhat el végleg a digitális ítéletnapon.
A technológia száguld, és ami tegnap még villámgyors volt, az holnapra már elavultnak számít, így csak helyet foglal. Pontosan ez történik épp a 2G-hálózatokkal is. A hazai szolgáltatók gőzerővel készülnek a kivezetésére, hogy helyet csináljanak a szélsebes 4G-nek és 5G-nek. De mi lesz azzal az 1,3 millió emberrel, akik még mindig a régi, jól megszokott készülékeiket szorongatják? Számukra elérkezni látszik a digitális ítéletnap.

1,3 millió magyar mobiltelefonnak jön el a digitális ítéletnap.
A technológia fejlődésének áldozata lesz hamarosan a 2G-hálózat, ami mintegy 1,3 millió magyar mobiltelefonnak hozza el a digitális ítéletnapot. / Fotó: Barnabas Davoti / Pexels

A néma telefonok éjszakája, avagy: a digitális ítéletnap

A helyzet drámai: ha egy telefon csak a 2G hálózatot ismeri, a lekapcsolás után nemcsak az amúgy irtó lassú internetről kell lemondania a tulajdonosnak, hanem a legalapvetőbb funkciókról is. 

Nincs több hívás, nincs több SMS. 

A nagyi, régi, nyomógombos mobil, vagy a fiók mélyén tartott tartalék telefon egyik napról a másikra süketté válhat. És nemcsak a mobilokról van szó! 

  • Riasztók, 
  • kapunyitók és 
  • idősfelügyeleti eszközök ezrei is a 2G-re támaszkodnak.

 

Honnan tudhatod, hogy bajban vagy?

Nem kell mérnöki diploma a diagnózishoz, elég egy gyors pillantás a kijelzőre:

  1. A bűvös betűk: Ha a térerő mellett az E, G, GPRS vagy szimplán a 2G feliratot látod, az a készüléked segélykiáltása.
  2. A beállítások csapdája: Keresd a „Preferált hálózati mód” menüpontot. Ha a listában a 4G vagy az LTE a legmagasabb opció, akkor fellélegezhetsz. Ha csak a 2G-ig lát el a mobilod, ideje elgondolkodni a cserén.
  3. Az életkor nem csak egy szám: Ha a telefonod már tíz éve hűséges társad, szinte biztos, hogy nem fogja túlélni a technológiai váltást.


A jó hír az, hogy a szolgáltatók nem egyik napról a másikra rántják ki a dugót. A folyamat fokozatos, és várhatóan az évtized végéig, 2030-ig tart, amíg az utolsó 2G-s torony is elhallgat, de a hálózat ritkulása már most érezhető lehet bizonyos területeken.

Mit tehetsz?

Sajnos a 2G-s telefonokat nem lehet „felhúzni” modernebbre. Ha érintett vagy, a megoldás a készülékcsere. Nem kell rögtön félmilliós okostelefonra gondolni: már fillérekért kaphatók olyan modern, nyomógombos mobilok is, amelyek támogatják a 4G-t (és a VoLTE technológiát). Érdemes figyelni a szolgáltatók akcióit is, hiszen nekik is érdekük, hogy senki ne maradjon térerő nélkül az országban.

 

