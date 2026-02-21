Digitális ítéletnap: 1,3 millió magyar mobil válhat porfogóvá – te is érintett vagy?

A technológia száguld, és ami tegnap még villámgyors volt, az holnapra már elavultnak számít, így csak helyet foglal. Pontosan ez történik épp a 2G-hálózatokkal is. A hazai szolgáltatók gőzerővel készülnek a kivezetésére, hogy helyet csináljanak a szélsebes 4G-nek és 5G-nek. De mi lesz azzal az 1,3 millió emberrel, akik még mindig a régi, jól megszokott készülékeiket szorongatják? Számukra elérkezni látszik a digitális ítéletnap.
A helyzet drámai: ha egy telefon csak a 2G hálózatot ismeri, a lekapcsolás után nemcsak az amúgy irtó lassú internetről kell lemondania a tulajdonosnak, hanem a legalapvetőbb funkciókról is.
Nincs több hívás, nincs több SMS.
A nagyi, régi, nyomógombos mobil, vagy a fiók mélyén tartott tartalék telefon egyik napról a másikra süketté válhat. És nemcsak a mobilokról van szó!
Nem kell mérnöki diploma a diagnózishoz, elég egy gyors pillantás a kijelzőre:
A jó hír az, hogy a szolgáltatók nem egyik napról a másikra rántják ki a dugót. A folyamat fokozatos, és várhatóan az évtized végéig, 2030-ig tart, amíg az utolsó 2G-s torony is elhallgat, de a hálózat ritkulása már most érezhető lehet bizonyos területeken.
Sajnos a 2G-s telefonokat nem lehet „felhúzni” modernebbre. Ha érintett vagy, a megoldás a készülékcsere. Nem kell rögtön félmilliós okostelefonra gondolni: már fillérekért kaphatók olyan modern, nyomógombos mobilok is, amelyek támogatják a 4G-t (és a VoLTE technológiát). Érdemes figyelni a szolgáltatók akcióit is, hiszen nekik is érdekük, hogy senki ne maradjon térerő nélkül az országban.
