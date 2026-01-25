Kiszivárgott: brutális új Siri-frissítés várható az Apple termékekre

Habár az Apple eszközeibe épített asszisztens, közismertebb nevén a Siri a megjelenésekor még jócskán megelőzte a korát, az utóbbi években már inkább átokként tekintettek rá a felhasználók, semmint áldásként. Ennek egyik legfőbb oka, hogy míg az elmúlt években bekövetkezett a mesterséges intelligencia forradalma, addig a cupertinói vállalat valahol mintha rossz utcába fordult volna a fejlesztések során. Ennek eredménye az lett, hogy a piac elsuhant az Apple mellett, amely a közelmúltban a Google-el kötött megállapodást annak reményében, hogy a keresőóriás Gemini modelljére épülhessenek az almás eszközök mesterséges intelligencia funkciói. Iparági hírek szerint ennek eredménye már az új Siri-frissítés után is brutális lesz.

Brutális új Siri-frissítés érkezhet az iOS 27-el, ami ismét felrakhatja az Apple-t a mesterséges intelligencia térképére. Fotó: Cottonbro Studio / Pexels (illusztráció)

Eldobod majd az agyad az új Siri-frissítéstől

Azt még ugyan nem tudni, hogy a Bloomberg – általában helyes – értesülései mögött már az Apple és a Google közötti megállapodás húzódik-e meg, de a végeredmény szempontjából nem is annyira fontos. A portál ugyanis úgy tudja, hogy az óriáscég befejezte az új, Apple Intelligence alapú fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően az iOS 27-ben a Siri már nem csak időjárást fog jelenteni a felhasználóknak, hanem komplett e-maileket ír, fotókat retusál és úgy cseveg, mintha egy hús-vér ember lenne a vonal túlsó végén.

A bennfentesek szerint az átalakulás sokkoló lesz.

Felejtsd el a gépies hangot és a félreértett utasításokat! Az új rendszer:

Átlátja a káoszt: Ha azt mondod neki, hogy „küldd el azt a képet a tegnapi buliról Zolinak” , pontosan tudni fogja, melyik fotóra és melyik Zolira gondolsz.

Ha azt mondod neki, hogy , ChatGPT-szintű tudás: Bármit megkérdezhetsz tőle, az összefüggéseket is érti, sőt, tanácsot ad az életed nagy döntéseiben is.

Bármit megkérdezhetsz tőle, Személyre szabott zsenialitás: Tanul a szokásaidból. Ha reggel kávé mellett híreket olvasol, mire felébredsz, már össze is foglalja neked a legfontosabbakat.



Biztonság vagy kémkedés?

Természetesen sokan aggódnak, hogy ha a Siri ennyire okos lesz, vajon mindent hallani fog-e. Az Apple esküszik a privát felhőalapú számítástechnikára, ami azt jelenti, hogy az adataid nem vándorolnak ki a nagyvilágba, minden a készülékeden belül, titkosítva marad.