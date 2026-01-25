Kiszivárgott: brutális új Siri-frissítés várható az Apple termékekre

Habár az Apple eszközeibe épített asszisztens, közismertebb nevén a Siri a megjelenésekor még jócskán megelőzte a korát, az utóbbi években már inkább átokként tekintettek rá a felhasználók, semmint áldásként. Ennek egyik legfőbb oka, hogy míg az elmúlt években bekövetkezett a mesterséges intelligencia forradalma, addig a cupertinói vállalat valahol mintha rossz utcába fordult volna a fejlesztések során. Ennek eredménye az lett, hogy a piac elsuhant az Apple mellett, amely a közelmúltban a Google-el kötött megállapodást annak reményében, hogy a keresőóriás Gemini modelljére épülhessenek az almás eszközök mesterséges intelligencia funkciói. Iparági hírek szerint ennek eredménye már az új Siri-frissítés után is brutális lesz.
Azt még ugyan nem tudni, hogy a Bloomberg – általában helyes – értesülései mögött már az Apple és a Google közötti megállapodás húzódik-e meg, de a végeredmény szempontjából nem is annyira fontos. A portál ugyanis úgy tudja, hogy az óriáscég befejezte az új, Apple Intelligence alapú fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően az iOS 27-ben a Siri már nem csak időjárást fog jelenteni a felhasználóknak, hanem komplett e-maileket ír, fotókat retusál és úgy cseveg, mintha egy hús-vér ember lenne a vonal túlsó végén.
A bennfentesek szerint az átalakulás sokkoló lesz.
Felejtsd el a gépies hangot és a félreértett utasításokat! Az új rendszer:
Természetesen sokan aggódnak, hogy ha a Siri ennyire okos lesz, vajon mindent hallani fog-e. Az Apple esküszik a privát felhőalapú számítástechnikára, ami azt jelenti, hogy az adataid nem vándorolnak ki a nagyvilágba, minden a készülékeden belül, titkosítva marad.
A tech-világ mindenesetre tűkön ülve várja a hivatalos bejelentést, de az már most biztosnak tűnik, hogy az Apple-élmény 2026-ban örökre megváltozik: az új Siri már nem az lesz, akit az elmúlt években kinevettél!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.