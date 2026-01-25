Kiszivárgott: brutális új Siri-frissítés várható az Apple termékekre

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 12:30
Véget érhet a „Sajnálom, ezt nem értem” korszak! Az Apple végre meglépte, amire mindenki várt: az almás eszközök agya, vagyis a Siri, teljes generáljavításon esik át. 2026-tól az új Siri-frissítés után a telefonod vagy a számítógéped már nem csak egy eszköz lehet, hanem egy mindent tudó, ChatGPT-szintű beszélgetőpartner, aki talán jobban ismer téged, mint te saját magadat!
Habár az Apple eszközeibe épített asszisztens, közismertebb nevén a Siri a megjelenésekor még jócskán megelőzte a korát, az utóbbi években már inkább átokként tekintettek rá a felhasználók, semmint áldásként. Ennek egyik legfőbb oka, hogy míg az elmúlt években bekövetkezett a mesterséges intelligencia forradalma, addig a cupertinói vállalat valahol mintha rossz utcába fordult volna a fejlesztések során. Ennek eredménye az lett, hogy a piac elsuhant az Apple mellett, amely a közelmúltban a Google-el kötött megállapodást annak reményében, hogy a keresőóriás Gemini modelljére épülhessenek az almás eszközök mesterséges intelligencia funkciói. Iparági hírek szerint ennek eredménye már az új Siri-frissítés után is brutális lesz.

új Siri-frissítés
Brutális új Siri-frissítés érkezhet az iOS 27-el, ami ismét felrakhatja az Apple-t a mesterséges intelligencia térképére. Fotó: Cottonbro Studio / Pexels (illusztráció)

 

Eldobod majd az agyad az új Siri-frissítéstől

Azt még ugyan nem tudni, hogy a Bloomberg – általában helyes – értesülései mögött már az Apple és a Google közötti megállapodás húzódik-e meg, de a végeredmény szempontjából nem is annyira fontos. A portál ugyanis úgy tudja, hogy az óriáscég befejezte az új, Apple Intelligence alapú fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően az iOS 27-ben a Siri már nem csak időjárást fog jelenteni a felhasználóknak, hanem komplett e-maileket ír, fotókat retusál és úgy cseveg, mintha egy hús-vér ember lenne a vonal túlsó végén.

A bennfentesek szerint az átalakulás sokkoló lesz.

Felejtsd el a gépies hangot és a félreértett utasításokat! Az új rendszer:

  • Átlátja a káoszt: Ha azt mondod neki, hogy „küldd el azt a képet a tegnapi buliról Zolinak”, pontosan tudni fogja, melyik fotóra és melyik Zolira gondolsz.
  • ChatGPT-szintű tudás: Bármit megkérdezhetsz tőle, az összefüggéseket is érti, sőt, tanácsot ad az életed nagy döntéseiben is.
  • Személyre szabott zsenialitás: Tanul a szokásaidból. Ha reggel kávé mellett híreket olvasol, mire felébredsz, már össze is foglalja neked a legfontosabbakat.
     

Biztonság vagy kémkedés?

Természetesen sokan aggódnak, hogy ha a Siri ennyire okos lesz, vajon mindent hallani fog-e. Az Apple esküszik a privát felhőalapú számítástechnikára, ami azt jelenti, hogy az adataid nem vándorolnak ki a nagyvilágba, minden a készülékeden belül, titkosítva marad.

A tech-világ mindenesetre tűkön ülve várja a hivatalos bejelentést, de az már most biztosnak tűnik, hogy az Apple-élmény 2026-ban örökre megváltozik: az új Siri már nem az lesz, akit az elmúlt években kinevettél!

 

