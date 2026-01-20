Ezzel az iPhone trükkel nem kell lemondanod az egyedi megjelenésről

Sokan üdvözölték az iPhone-t használók közül a 14 Pro sorozattal érkező Always On Display funkciót. Ez ugyanis a korábbi modellek esetében tapasztaltnál jóval nagyobb mozgásteret engedélyezett a felhasználóknak a személyre szabhatóság területén, azaz: az iPhone-tulajok maguk állíthatták össze, hogy mit akarnak látni a zárolási képernyőn – beleértve az egyéni háttérképet is. Igen ám, de az iOS 26 érkezésével sokan szomorúan tapasztalták, hogy a zárolt képernyő háttere, vagyis a háttérkép elmosottan jelent meg – ezzel pedig maga a beállított kép funkcióját is veszítette. Pedig van rá egy iPhone trükk, hogy a zárolási képernyő újra a régi fényében tündököljön!

Van egy nem is annyira elrejtett iPhone trükk, amivel az iOS 26-ban sem kell lemondanod az egyedi megjelenésről az Always On Display funkcióban. Fotó: Avinash Kumar / Pexels



Nem kell lemondani az egyedi megjelenésről

Az iOS 26 megjelenése a legtöbb felhasználó számára örömteli esemény volt, miután az az Apple egyik mérföldkövének számít az operációs rendszerek történetében. Igen ám, de azért némi üröm is vegyült az örömbe, miután az almás cég alapértelmezetté tette a zárolt képernyő háttérképének elmosását olyankor, amikor az Always On Display funkció aktív. A telefonon ekkor egy kifejezetten erős homályosító effekt áll munkába, ami jelentősen javítja az olvashatóságot – a háttérkép láthatóságának rovására.

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a felhasználók készüléke kevésbé tűnt egyedinek.

Sokan emiatt – ha szomorúan is, de – kikapcsolták a háttér megjelenítését. Nekik jó hír, hogy van megoldás, ráadásul elég egyszerű!

Ezt a lehetőséget kapcsold ki, ha nem szeretnél lemondani a háttérképedről Always On Display funkcióban sem.

Így működik az iPhone trükk, amivel újra élessé varázsolhatod a háttérképedet

Az iOS 26-ban az Always On Display beállításain belül ugyanis ezzel egy időben feltűnt egy új kapcsoló, amely orvosolja ezt a problémát. A Beállítások > Kijelző és fényerő > Always On Display fül alatt állítható vissza a jól bevált mód. Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy kikapcsolod a Blur Wallpaper Photo, azaz a háttérkép elmosása lehetőséget, amely után a háttérnek beállított kép ismét halványítva, ugyanakkor élesen és kivehetően jelenik majd meg.