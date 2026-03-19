Hoppá: eljegyezték Király Lindát

Király Linda váratlan, de annál boldogabb híreket közölt követőivel: szerelme megkérte a kezét.

Király Linda és párja eljegyezték egymást

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az énekesnő természetesen igent mondott, és egy képet is megosztott, amelyen párja kezét fogja - gyűrűsujján pedig egy hatalmas és gyönyörű kő ragyog a gyűrűben.

Linda most talán élete legjobb formájában van: nemrég adott le 20 kilót, új számot adott ki, és a párkapcsolata is mesésen alakul.

Nagyon jól érzem magam a bőrömben, nyilván ebben nagyon sok meló van

- számolt be korábban fogyási tapasztalatairól.

Párja - és most már vőlegénye - ekkor is kifejezte, milyen büszke Lindára és mindenben támogatja. Úgy tűnik, ezt örökre szánta, hiszen feltette a nagy kérdést így most közös életükre készülnek.

Az énekesnő tavaly év végén elmesélte, hogy szerelme pár évvel idősebb nála, és ő is a zene világában tevékenykedik, de akkor még nem mondott sokat róla. Azt azonban elárulta, hogy amikor először hívta el őt egy kávéra, azt gondolta, munkáról fognak beszélgetni - később azonban kiderült, hogy a férfi randinak szánta a találkozót.

Valamilyen szinten érti ezt a világot, mozgott már benne. Velem nagyon megértő, és ami a legfontosabb, hogy tényleg Lindát látja, azt, aki én vagyok valójában. Tükrök vagyunk egymásnak. A legfontosabb, hogy elképesztően jól tud kommunikálni. Nálunk nincsenek tabutémák

- mondta ekkor párjáról az énekesnő.

