Ezért nem használ semmilyen közösségi médiát a Harry Potter sztárja

A Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe nem rendelkezik közösségimédia-oldalakkal, ami a mai világban meglehetősen ritka jelenség.
A színész bevallotta, hogy szinte sosem használ közösségi médiát: nincs Instagram- vagy Twitter-fiókja, és azt sem igazán érti, mások hogyan tudják ezt napi szinten kezelni.
Őszintén szólva, nagyon stresszesnek tűnik. Én már így is eléggé stresszes vagyok. Nem hiszem, hogy ez csodákat tenne a mentális egészségemmel
- mondta Radcliffe.
A színész szerint legújabb projektjének premierje előtti élménye csak megerősítette abban, hogy helyes döntés elkerülni az olyan platformokat, mint az X, az Instagram vagy a Facebook. Radcliffe a Hudson Színház egyik darabjában játszik, és elmondása szerint egy öltözői beszélgetés során mindenki arról osztotta meg a tapasztalatait, milyen alkalmazásokat használ annak érdekében, hogy ne váljon telefonfüggővé.
A modern élet ezen, sokak számára természetes részének kihagyása ugyanakkor kihívást is jelent számára, különösen mióta két évvel ezelőtt megszületett első gyermeke Erin Darke-kal.
Biztos vagyok benne, hogy emiatt, amikor a fiam nagyobb lesz, kimondhatatlanul öregként fog gondolni rám.
Radcliffe hangsúlyozta, hogy nem teljesen él offline életet, csupán igyekszik távol maradni a heves vitáktól és az online térben gyakran eldurvuló konfliktusoktól. Nem meglepő, hogy kerüli a nyilvánosság ezen formáját, hiszen a világ egyik legismertebb színészeként számos bántó kommenttel is szembesült korábban. Bevallotta: fiatal korában rendszeresen olvasott magáról, ezt ma már nem teszi. (UniLad)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.