Ezért nem használ semmilyen közösségi médiát a Harry Potter sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 20:45
Bár fél attól, hogy a gyermeke egyszer talán kineveti ezért, szerinte ez a helyes döntés. A Harry Potter sztárja semmilyen közösségimédia-oldalon nincs jelen.
A Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe nem rendelkezik közösségimédia-oldalakkal, ami a mai világban meglehetősen ritka jelenség.

A Harry Potter sztárja viszonylag offline életet él
A Harry Potter sztárja viszonylag offline életet él Fotó: Isabel Infantes

Ezért marad offline a Harry Potter sztárja

A színész bevallotta, hogy szinte sosem használ közösségi médiát: nincs Instagram- vagy Twitter-fiókja, és azt sem igazán érti, mások hogyan tudják ezt napi szinten kezelni.

Őszintén szólva, nagyon stresszesnek tűnik. Én már így is eléggé stresszes vagyok. Nem hiszem, hogy ez csodákat tenne a mentális egészségemmel

- mondta Radcliffe.

A színész szerint legújabb projektjének premierje előtti élménye csak megerősítette abban, hogy helyes döntés elkerülni az olyan platformokat, mint az X, az Instagram vagy a Facebook. Radcliffe a Hudson Színház egyik darabjában játszik, és elmondása szerint egy öltözői beszélgetés során mindenki arról osztotta meg a tapasztalatait, milyen alkalmazásokat használ annak érdekében, hogy ne váljon telefonfüggővé.

A modern élet ezen, sokak számára természetes részének kihagyása ugyanakkor kihívást is jelent számára, különösen mióta két évvel ezelőtt megszületett első gyermeke Erin Darke-kal.

Biztos vagyok benne, hogy emiatt, amikor a fiam nagyobb lesz, kimondhatatlanul öregként fog gondolni rám. 

Radcliffe hangsúlyozta, hogy nem teljesen él offline életet, csupán igyekszik távol maradni a heves vitáktól és az online térben gyakran eldurvuló konfliktusoktól. Nem meglepő, hogy kerüli a nyilvánosság ezen formáját, hiszen a világ egyik legismertebb színészeként számos bántó kommenttel is szembesült korábban. Bevallotta: fiatal korában rendszeresen olvasott magáról, ezt ma már nem teszi. (UniLad)

