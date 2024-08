Így állítsd be a gyereked első mobilját, hogy biztonságos legyen

Időnként ellenőrizzük!

Fontos, hogy ismerjük a gyerek készülékéhez való kódot, vagy beállítsuk a saját ujjlenyomatunk. Ezzel bármikor fel tudjuk oldani a telefont, és bizonyos időközönként jó, ha megnézzük, milyen appokat használ, és kikkel vált üzeneteket.

Tanítsuk meg használni!

A gyerekek mindennapos mobil- és internethasználata kapcsán nemcsak nekünk felnőtteknek érdemes odafigyelnünk néhány lényeges dologra, de nekik is megtanítani pár alapvetést. Ezzel megvédhetjük őket, és segíthetünk tudatos eszközhasználóvá válni, ugyanakkor biztonsággal jelen lenni az online világban.

Állítsunk fel szabályokat!

Tiltás helyett fogalmazunk meg érettségtől függően világos és egyértelmű szabályokat, emellett hívjuk fel a gyerekek figyelmét a lehetséges veszélyekre, és az online biztonság fogalmára is. Beszéljük át azt is, hogy mennyi időt telefonozhat maximum egyhuzamban, délután és este, illetve a hétvégéken, és azt is, hogy mikor tartunk készülékmentes időszakokat. Utóbbihoz családi szinten is csatlakozhatunk.

Beszéljük át ezeket

Nem árt, ha még az elején átbeszéljük, mire való egy telefon. Jó dolog az is, ha közösen kütyüzünk, azaz valamilyen szinten részt veszünk a gyerek mobilhasználatában. Ez azért is előnyös, mert megismerhetjük, mivel foglalkozik a telefonján, ő pedig büszke lehet, hogy beavathat minket abba, ami igazán érdekli. Ha pedig olyasmit látunk, ami aggodalomra ad okot, legalább idejében megfékezhetjük, és meg is vitathatjuk a dilemmákat a gyermek életkorának megfelelően.

Fókuszban az alapok

Amennyiben kisebb gyermekünk kezébe adunk mobilt, a legalapvetőbb tudnivalókat is mondjuk el nekik! Például, hogy hol és milyen helyzetekben illik lenémítani a telefont, hogyan és mekkora hangerőn illik játszani, videózni nyilvános helyeken, és mikor jó, ha inkább fülhallgatót használunk. Az is fontos, hogy tudjon vigyázni a készülékre. Ehhez megfelelő, akár akasztóval ellátott tokot is beszerezhetünk neki.