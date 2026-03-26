A háztartási robotok szintet léptek: már úton vannak az első humanoid komornyikok a házadhoz

Cikkünk apropója, hogy a Tesla humanoid robotja, a Tesla Optimus Gen2, valamint a norvég fejlesztésű 1X NEO típusú robotoknak az első példányai megkezdték útjukat a felhasználókhoz. Tehát eljutottunk oda, hogy jönnek a robotok az otthonainkba. Talán így kezdődik a nagy robot-invázió!
Az elmúlt években a a Tesla hivatalosan is bejelentette, hogy leállítja a zászlóshajóinak számító Model S és Model X gyártását. A fremonti gyár óriási csarnokait nem ócskavasnak szánják, hanem teljeskörűen átszerelik őket. A cél? Évi egymillió Optimus robot legyártása.
Elon Musk nem kertelt:
a Tesla többé nem egy autógyár, hanem a világ legnagyobb mesterséges intelligencia és robotikai vállalata.
A milliárdos vezérigazgató elmondása szerint még a szombatjait is a fejlesztőközpontban tölti, hogy tökéletesítse a robotok állományának nagy egészét hajtó AI5 chipet, ami az ígéretek szerint jobb lesz minden eddigi processzornál.
A Tesla Optimus Gen2 például kifejezetten arra készült, hogy unalmas, ismétlődő vagy akár veszélyes feladatokat vegyen át az emberektől. A fejlesztések során azonban jelentősen javították a kézügyességét és a mozgását: a robot már képes tárgyakat megfogni, mozgatni, sőt egyszerű háztartási feladatokat is végrehajtani. Tehát ez a modell már nem csak egy merev bábu. És mivel képes finommotoros mozgásokra, gond nélkül pólót hajtogat vagy tojást süt anélkül, hogy baj történne. Ez pedig egy igazi áttörés.
A rivális norvég cég, a 1X Technologies által fejlesztett 1X NEO egy hasonló robot, hiszen szintén képes alapvető háztartási feladatok ellátására. Ezen robot érdekessége, hogy előfizetéses konstrukcióban is elérhető lehet, ami azt jelenti, hogy a robotokat akár „bérelni” is lehet majd, nem feltétlenül kell őket megvásárolni.
Az Optimus Gen2 ára pedig meglepően „földhözragadt”: 20.000 és 30.000 dollár (kb. 7,5-11 millió forint) között mozog. Ez nagyjából egy középkategóriás autó ára – csakhogy ez legalább nem a garázsban áll, hanem kitakarít, bevásárol, vagy éppen társaságot nyújt az idős szüleinknek. Bár ez a magyar pénztárcákra szabva ma még drágának számít, a fejlesztők szerint a tömeggyártás jelentősen csökkentheti majd az árakat.
Viszont felmerülhet a kérdés: hogyha a robotok elvégzik helyettünk a fizikai munkát, akkor a munka többé nem kényszer, hanem választás kérdése lesz? Te például rábíznád a gyereked felügyeletét vagy a nagyi gyógyszereinek az adagolását egy Optimusra? Pár éven belül ez lehet majd a jövő!
