BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A háztartási robotok szintet léptek: már úton vannak az első humanoid komornyikok a házadhoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 12:30
A jövő, amit eddig csak sci-fi filmekben láttunk, most látványosan közelebb került a valósághoz. Elon Musk, a Tesla vezére mindent egy lapra tett fel: a luxusautók gyártása mellett már fémvázas rabszolgákat ad az emberiségnek. De vajon tényleg az Optimus fogja sétáltatni majd a kutyát és gondozni a nagyit? Utánajártunk!

Cikkünk apropója, hogy a Tesla humanoid robotja, a Tesla Optimus Gen2, valamint a norvég fejlesztésű 1X NEO típusú robotoknak az első példányai megkezdték útjukat a felhasználókhoz. Tehát eljutottunk oda, hogy jönnek a robotok az otthonainkba. Talán így kezdődik a nagy robot-invázió!

A Tesla humanoid robotja, az Optimus / Fotó: Youtube

Nagy váltás: Kocsik helyett humanoidok a szalagon

Az elmúlt években a a Tesla hivatalosan is bejelentette, hogy leállítja a zászlóshajóinak számító Model S és Model X gyártását. A fremonti gyár óriási csarnokait nem ócskavasnak szánják, hanem teljeskörűen átszerelik őket. A cél? Évi egymillió Optimus robot legyártása.

Elon Musk nem kertelt:

 a Tesla többé nem egy autógyár, hanem a világ legnagyobb mesterséges intelligencia és robotikai vállalata. 

A milliárdos vezérigazgató elmondása szerint még a szombatjait is a fejlesztőközpontban tölti, hogy tökéletesítse a robotok állományának nagy egészét hajtó AI5 chipet, ami az ígéretek szerint jobb lesz minden eddigi processzornál.

 

Mit tudnak ezek a humanoid robotok?

A Tesla Optimus Gen2 például kifejezetten arra készült, hogy unalmas, ismétlődő vagy akár veszélyes feladatokat vegyen át az emberektől. A fejlesztések során azonban jelentősen javították a kézügyességét és a mozgását: a robot már képes tárgyakat megfogni, mozgatni, sőt egyszerű háztartási feladatokat is végrehajtani. Tehát ez a modell már nem csak egy merev bábu. És mivel képes finommotoros mozgásokra, gond nélkül pólót hajtogat vagy tojást süt anélkül, hogy baj történne. Ez pedig egy igazi áttörés.

A rivális norvég cég, a 1X Technologies által fejlesztett 1X NEO egy hasonló robot, hiszen szintén képes alapvető háztartási feladatok ellátására. Ezen robot érdekessége, hogy előfizetéses konstrukcióban is elérhető lehet, ami azt jelenti, hogy a robotokat akár „bérelni” is lehet majd, nem feltétlenül kell őket megvásárolni.

A Neo nevű, 168 cm magas humanoid robot is hasznossá teszi magát a ház körül / Fotó: Youtube

Mikor vehetünk egy saját robotot?

Az Optimus Gen2 ára pedig meglepően „földhözragadt”: 20.000 és 30.000 dollár (kb. 7,5-11 millió forint) között mozog. Ez nagyjából egy középkategóriás autó ára – csakhogy ez legalább nem a garázsban áll, hanem kitakarít, bevásárol, vagy éppen társaságot nyújt az idős szüleinknek. Bár ez a magyar pénztárcákra szabva ma még drágának számít, a fejlesztők szerint a tömeggyártás jelentősen csökkentheti majd az árakat.

  • Az 1X Neo ára szintén 20 000 dollár, viszont a havi előfizetéssel már egy könnyebben vállalható összeget, "csak" 499 dollár/hó-t kell kifizetni.

 

Viszont felmerülhet a kérdés: hogyha a robotok elvégzik helyettünk a fizikai munkát, akkor a munka többé nem kényszer, hanem választás kérdése lesz? Te például rábíznád a gyereked felügyeletét vagy a nagyi gyógyszereinek az adagolását egy Optimusra? Pár éven belül ez lehet majd a jövő!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
