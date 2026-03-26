A háztartási robotok szintet léptek: már úton vannak az első humanoid komornyikok a házadhoz

Cikkünk apropója, hogy a Tesla humanoid robotja, a Tesla Optimus Gen2, valamint a norvég fejlesztésű 1X NEO típusú robotoknak az első példányai megkezdték útjukat a felhasználókhoz. Tehát eljutottunk oda, hogy jönnek a robotok az otthonainkba. Talán így kezdődik a nagy robot-invázió!

A Tesla humanoid robotja, az Optimus / Fotó: Youtube

Nagy váltás: Kocsik helyett humanoidok a szalagon

Az elmúlt években a a Tesla hivatalosan is bejelentette, hogy leállítja a zászlóshajóinak számító Model S és Model X gyártását. A fremonti gyár óriási csarnokait nem ócskavasnak szánják, hanem teljeskörűen átszerelik őket. A cél? Évi egymillió Optimus robot legyártása.

Elon Musk nem kertelt:

a Tesla többé nem egy autógyár, hanem a világ legnagyobb mesterséges intelligencia és robotikai vállalata.

A milliárdos vezérigazgató elmondása szerint még a szombatjait is a fejlesztőközpontban tölti, hogy tökéletesítse a robotok állományának nagy egészét hajtó AI5 chipet, ami az ígéretek szerint jobb lesz minden eddigi processzornál.