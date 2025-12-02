Elon Musk őrült jóslatot mondott a mesterséges intelligenciáról

Elon Musk mesterséges intelligenciájáról szóló jóslata megrémítette az embereket. Szerinte ugyanis a nem túl távoli jövőben a mesterséges intelligencia olyannyira fejlődni fog, hogy egyszerűen nem lesznek emberek, akik dolgoznának. Vagy csak "hobbiként" tekintenek majd a munkahelyekre.
Egyre nagyobb félelem rajzolódik ki a robotok világméretű felkelése köré, amelyre a technológia rohamos fejlődése ad okot. És valljuk be, a mesterséges intelligencia megjelenése miatt az emberi élet nem lesz már ugyanolyan, mint régen.
Elon Musk kijelentése sem nyugtatta meg az embereket, sőt, sokkal inkább a félelem felé terelte. Nikhil Kamath befektetőnek adott interjúja során a techmogul elmondta, hogy a mesterséges intelligencia hamarosan átveszi az uralmat a munkahelyek felett. És nem Musk az egyetlen, aki ilyen jóslatokkal állt elő. Egy szakértő a Diary of a CEO podcastjában nemrégiben az MI különböző formáiról beszélt, valamint arra is kitért, hogy bár nem tudjuk biztosan, mennyi időbe telik majd, hogy a fejlettebb mesterséges intelligencia versenyre keljen az emberiséggel, de a folyamat már kezdetét vette.
Elon Musk az interjújában azt mondta:
Azt hiszem, valójában az lesz, hogy az embereknek egyáltalán nem kell dolgozniuk. És lehet, hogy ez a nem is olyan távoli jövőben lesz
– mondta az 54 éves SpaceX és x.AI Corp. alapítója. „Az előrejelzésem szerint kevesebb, mint 20 éven belül a munka opcionális lesz, sokkal inkább egy hobbi.”
Kamath azon kérdésére, hogy ez a megnövekedett produktivitást vezet-e ahhoz, hogy az emberek nem fognak dolgozni, Musk azt válaszolta:
Nézze, nyilvánvalóan az emberek visszajátszhatják ezt 20 év múlva, és azt mondhatják, hogy »Nézze, Elon ezt a nevetséges jóslatot tette, és ez nem igaz«, de azt hiszem, hogy igaznak fog bizonyulni, hogy kevesebb mint 20 éven belül, talán akár 10 vagy 15 éven belül is, a mesterséges intelligencia és a robotika fejlődése eljuttat minket arra a pontra, ahol a munka ugyanúgy opcionális lesz, mint ahogy zöldségeket termeszthet a saját kertjében, vagy elmehet a boltba, és zöldséget vehet.
Musk kijelentésére rengetegen ugrottak az X-en (régebben Twitter), és nem adóznak túl sok pozitív véleménnyel a bátor kijelentésre. Van aki úgy véli, ha a munkát eltávolítják az emberek életéből, akkor az a társadalom pusztulásához fog vezetni, míg más úgy véli, hogy a munka szent, és célt, eredményt hoz. Egy harmadik pedig azt gondolja, hogyha Elon Musk jóslata tényleg beválik, akkor az emberiségnek komoly alkalmazkodásra lesz szüksége - olvasható az Unilad cikkében.
