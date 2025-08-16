UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Robotanyák válthatnák ki a béranyákat, már folynak a kísérletek - az orvosok kételkednek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 15:00
A technológia, azon belül pedig a robotika és a mesterséges intelligencia rohamléptékű fejlődése lassan olyan korszakot hoz el, amit korábban csak a sci-fi filmekben láthattunk. Nemsokára elkészülhet az első olyan robotanya, amelyik képes "kihordani" egy magzatot, mesterséges méhében.
Egészen elképesztő, hogy hol tart a tudomány: pár évvel ezelőtt még bőven a tudományos fantasztikus kategóriába tartozott volna az a felvetés, hogy mi lenne, ha robotanyák hordanának ki emberi magzatokat, egészen a születésükig. Mindez talán még most is sokak számára hihetetlenül hangzik, pedig ma már karnyújtásnyira vagyunk a robotanyák piacra lépésétől – számolt be róla a Chosun Daily című koreai lap.

robotanya
A robotanya képes lesz "kihordani" egy emberi magzatot - ígérik a fejlesztők / Fotó: Weibo

A robotanyák kiválthatnák a béranyákat

A robotanyákat egy kínai robotikai cég fejleszti és Zhang Qifeng, aki a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem doktorandusza. Egyben ő a Kaiwa Technology nevű, robotikai startup vezérigazgatója is, aki egy interjúban elárulta: cége 

nagyon közel áll a világ első humanoid terhesrobotjának elkészítéséhez. 

A robot egy fejlett inkubátorházzal rendelkezik, amit az emberszerű gép hasában helyeztek el – pont ott, ahol a várandós kismamák is hordják magzatukat. Zhang Qifeng azt állítja, hogy a terhesrobot képes 10 hónap alatt "kihordani" egy élő kisbabát – akárcsak egy igazi ember. Ha ez megvalósul, akkor nem lesz többé szükség béranyákra, bár - a béranyasághoz hasonlóan - ez is számos etikai kérdést felvet.

 

Így szül embert a gép

A robot béranyában egy mesterséges méh található, ahol a beültetett embrió magzatvízben fejlődik és a köldökzsinórhoz csatlakoztatott csövön keresztül táplálják.
 

A mesterséges méh technológia már érett stádiumban van, és most a robot hasába kell beültetni, hogy egy valódi ember és a robot kölcsönhatásba léphessen a terhesség elérése érdekében, lehetővé téve a magzat növekedését belül

 – nyilatkozta Zhang Qifeng.

 

A fejlesztő szerint a mesterséges méh már igen kecsegtető sikereket mutatott az állatkísérletekben, így a humanoid robot várhatóan egy éven belül megjelenik a piacon.

Ennek közelségét támasztja alá, hogy az alkotó már egy hozzávetőleges árat is belengetett: a robotanya 100.000 jüanba, azaz átszámítva 4,7 millió forintba fog kerülni.
 

Máris heves vitákat váltott ki a forradalmi robotikai fejlesztés

Azt ugyan nem árulta el a robotanyát megalkotó startup vezetője, hogy a mesterséges méh miként termékenyül meg és hogyan ültetik be a petesejteket, de a kínai közösségi médiában vírusként terjedő interjú máris heves vitákat váltott ki. Egyesek természetellenesnek nevezték a technológiát, míg mások szerint egyenesen kegyetlen és etikátlan megfosztani a magzatot a vér szerinti anyjától. Vannak azonban támogatói is a fejlesztésnek:
 

Háromszor próbálkoztam mesterséges megtermékenyítéssel, de mindegyikkel kudarcot vallottam. Most van esélyem arra, hogy babám legyen

 – írta lelkesen egy nő az interjú kapcsán a hozzászólásokban.

Az orvosszakértők a robotanyákról jelenleg rendelkezésre álló információk alapján kétségeiknek adtak hangot, mivel szerintük jelenleg nagyon kevés információja van az orvostudománynak a terhesség alatt lezajló bizonyos folyamatokról, amiket ebből adódóan lemásolni is lehetetlen.

 

 

