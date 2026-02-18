Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Akár az ítélet napja a Terminátorból: robotok ölnek embereket az ukrán fronton

robot
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 13:35
terminátororosz-ukrán háború
Lehet, hogy James Cameron nem rendező, hanem próféta? Ez jut először az ember eszébe, ha végignézi azt a videót, amelyen az ukrán hadsereg pilóta nélküli légi és földi járművei becserkésznek és levadásznak egy megszálló orosz katonát az ukrán frontvonalon. Utoljára a Terminátor című filmben láthattál hasonlót.
Bors
A szerző cikkei

Eddig csak a mozivásznon, pattogatott kukorica mellett borzongtunk azon, ahogy gépek vadásznak az emberre, de most szembejött a valóság. A haditudósító, NOELREPORTS által az X-en közzétett videó akár egy jelenet is lehetne a Terminátor című James Cameron klasszikusból, de ez már nem sci-fi, hanem maga az éppen íródó történelem. A honvédő ukrán hadsereg 411-es Hawks, azaz "Sasok" nevű, különleges egységhez köthető felvétele futótűzként terjed a médiában és nem sok jót ígér az agresszornak.

Terminátor az ukrán fronton
Ez már nem csak katonákkal vívott háború: az ukrán hadsereg valóságos Terminátorokat vet be az oroszok ellen a fronton / Fotó: Pixabay / Pexels

Ez már a gépek háborúja is

A felvételen egy ukrán fejlesztésű, pilóta nélküli szárazföldi jármű (UGV) látható, amint magabiztosan mozog a romos terepen. Ez azonban mégsem egy megszokott, távoli tüzérségi csapás, hanem egy precízen összehangolt közelharc: az égből egy pilóta nélküli drón előbb megkeresi, majd megtalálja és megjelöli a kétségbeesetten fedezéket kereső orosz katonát, hogy aztán az arctalan acélszörnyeteg elvégezze a piszkos munkát és kiiktassa az ellenséget. A szakértők szerint a videón látható eszköz egy Browning M2-es géppuskával felszerelt robot. Ez a fegyver képes akár falakon vagy könnyebb páncélzaton is áthatolni, így a katonának esélye sincs a hagyományos fedezékek mögött. A videón is látható, hogy a megszálló orosz katona teljesen tehetetlen: hiába lő rá a robotra, az ugyebár 

  • nem érez fájdalmat, 
  • nem hátrál meg, és 
  • addig tüzel, amíg a célpont mozog.

Terminátorok Ukrajnában

A fronton most megjelent eszközök – mint a nemrégiben hadrendbe állított TerMIT vagy a Lyut robotkatonák – már nem egyszerű játékszerek. 

Ezek a lánctalpas platformok akár 300-700 kg-os terhet is bírnak, éjjellátóval és hőkamerákkal vannak felszerelve, így a sötétben is pontosan vadásznak. 

Az ukrán hadsereg már egész robotzászlóaljakat hozott létre, így már gépek végzik el a legveszélyesebb bevetéseket, hogy ne emberéleteket kelljen kockáztatni. Ez azt is jelenti egyben, hogy végleg elfelejtheted, amit eddig a háborúról tudni véltél: a frontvonalon már nem csak hús-vér katonák küzdenek – a gépek is bejelentkeztek a végső leszámolásra, és a most közzétett felvétel tanúsága szerint megállíthatatlanok.

Forrás: Ripost 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu