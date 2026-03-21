Vigyázz! Ha ezt a levelet törlöd, elveszíted a Google-fiókod!

Oldalunk is számtalan átverésről írt már az elmúlt időszakban. A hackerek általános trükkje ugyanis, hogy valamilyen hatóságnak vagy épp nagyvállalatnak, esetleg banknak adják ki magukat, így csalva ki kattintást a gyanútlan netezőktől. Persze már a felhasználók is egyre dörzsöltebbek, így sokan alapból törik a gyanús, sürgető, fenyegető tárgyú emaileket. Most azonban a Google-fiókunk (és így a Gmailünk) bánhatja!

Ha nem figyelünk, elveszíthetjük a Google-fiókunkat! Ez most sajnos nem a hackerek átverése Fotó: Pixabay

Nem átverés: elveszíted a Google-fiókod, ha nem lépsz időben

A közelmúltban ismét egyre többen kapnak olyan tárgyú levelet, amely arra figyelmezteti őket: ha nem lépnek be a Google-fiókjukba, akkor elveszíthetik azt. Könnyen lehet, hogy sokan abban a pillanatban törölték a levelet, amikor azt megkapták, ugyanis átverésnek hitték, és attól tartottak, hogy valamiféle adathalász weboldalra visz. Sajnos azonban ez az az “ezerből egy” szituáció, amikor is a fenyegetés valós.

A Google ugyanis egy ideje elszántan törölni kezdte az inaktív fiókokat. Érthető is: rengeteg tárhely, rengeteg nem használt email-cím, amiktől ideje megszabadulni. Épp ezért küldenek ki figyelmeztető üzeneteket a megadott másodlagos mailcímekre, ugyanis aki két évig nem lép be a Google-fiókjába, az elveszíti azt.