Vigyázz! Ha ezt a levelet törlöd, elveszíted a Google-fiókod!

Oldalunk is számtalan átverésről írt már az elmúlt időszakban. A hackerek általános trükkje ugyanis, hogy valamilyen hatóságnak vagy épp nagyvállalatnak, esetleg banknak adják ki magukat, így csalva ki kattintást a gyanútlan netezőktől. Persze már a felhasználók is egyre dörzsöltebbek, így sokan alapból törik a gyanús, sürgető, fenyegető tárgyú emaileket. Most azonban a Google-fiókunk (és így a Gmailünk) bánhatja!
A közelmúltban ismét egyre többen kapnak olyan tárgyú levelet, amely arra figyelmezteti őket: ha nem lépnek be a Google-fiókjukba, akkor elveszíthetik azt. Könnyen lehet, hogy sokan abban a pillanatban törölték a levelet, amikor azt megkapták, ugyanis átverésnek hitték, és attól tartottak, hogy valamiféle adathalász weboldalra visz. Sajnos azonban ez az az “ezerből egy” szituáció, amikor is a fenyegetés valós.
A Google ugyanis egy ideje elszántan törölni kezdte az inaktív fiókokat. Érthető is: rengeteg tárhely, rengeteg nem használt email-cím, amiktől ideje megszabadulni. Épp ezért küldenek ki figyelmeztető üzeneteket a megadott másodlagos mailcímekre, ugyanis aki két évig nem lép be a Google-fiókjába, az elveszíti azt.
Sokan több Google-fiókkal és email-címmel rendelkeznek, olyanokkal is, amit nem használnak rendszeresen, annak azonban nem örülnének, ha a régi üzenetváltások vagy épp fotók eltűnnének - hiszen nem csak a Gmailről van szó, hanem minden Google-szolgáltatásról, így a drive-ról vagy képtárról is, ami a rég nem használt fiókhoz kötődik. Szerencsére a teendő egyszerű: jelentkezzünk be az “elhanyagolt” fiókba, és máris minden rendben!
Persze a szakértők szerint az óvatosság sosem árt: ha ilyesmi levelet kapunk, akkor se az üzenetben érkezett linkre kattintva, hanem a böngészőn keresztül navigáljunk el a bejelentkezési oldalra - hiszen ki tudja, talán mégis a hackerektől kaptunk levelet…
