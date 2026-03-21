Vigyázz! Ha ezt a levelet törlöd, elveszíted a Google-fiókod!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 12:00
Nem minden sürgető levél átverés. Ha nem cselekedsz, a Google-fiókod bánja!
Oldalunk is számtalan átverésről írt már az elmúlt időszakban. A hackerek általános trükkje ugyanis, hogy valamilyen hatóságnak vagy épp nagyvállalatnak, esetleg banknak adják ki magukat, így csalva ki kattintást a gyanútlan netezőktől. Persze már a felhasználók is egyre dörzsöltebbek, így sokan alapból törik a gyanús, sürgető, fenyegető tárgyú emaileket. Most azonban a Google-fiókunk (és így a Gmailünk) bánhatja!

Fotó: Pixabay

A közelmúltban ismét egyre többen kapnak olyan tárgyú levelet, amely arra figyelmezteti őket: ha nem lépnek be a Google-fiókjukba, akkor elveszíthetik azt. Könnyen lehet, hogy sokan abban a pillanatban törölték a levelet, amikor azt megkapták, ugyanis átverésnek hitték, és attól tartottak, hogy valamiféle adathalász weboldalra visz. Sajnos azonban ez az az “ezerből egy” szituáció, amikor is a fenyegetés valós.

A Google ugyanis egy ideje elszántan törölni kezdte az inaktív fiókokat. Érthető is: rengeteg tárhely, rengeteg nem használt email-cím, amiktől ideje megszabadulni. Épp ezért küldenek ki figyelmeztető üzeneteket a megadott másodlagos mailcímekre, ugyanis aki két évig nem lép be a Google-fiókjába, az elveszíti azt.

Mit kell tennem, hogy ne veszítsem el a Google-fiókomat?

Sokan több Google-fiókkal és email-címmel rendelkeznek, olyanokkal is, amit nem használnak rendszeresen, annak azonban nem örülnének, ha a régi üzenetváltások vagy épp fotók eltűnnének - hiszen nem csak a Gmailről van szó, hanem minden Google-szolgáltatásról, így a drive-ról vagy képtárról is, ami a rég nem használt fiókhoz kötődik. Szerencsére a teendő egyszerű: jelentkezzünk be az “elhanyagolt” fiókba, és máris minden rendben!

Persze a szakértők szerint az óvatosság sosem árt: ha ilyesmi levelet kapunk, akkor se az üzenetben érkezett linkre kattintva, hanem a böngészőn keresztül navigáljunk el a bejelentkezési oldalra - hiszen ki tudja, talán mégis a hackerektől kaptunk levelet…
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
