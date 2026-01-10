Ha ezt az üzenetet látod az iPhone-odon, a hackerek támadtak meg

Egy-két évtizeddel ezelőtt még mindenki azzal viccelődött, hogy az Apple termékei azért biztonságosabbak, mert egyszerűen a hackerek nem veszik a fáradtságot, hogy vírusokat gyártsanak rájuk. sajnos ez már rég nem igaz. Sőt! Egy iPhone-felhasználó ugyanolyan valószínűséggel válhat áldozattá, mint egy androidos.
Hiába dolgoznak a hackerek a mesterséges intelligenciát is bevetve, hiába támadják az operációs rendszerek hiányosságait, hiába trükköznek a wifi-hálózatokkal, még mindig az a legeredményesebb módszer, amely során mi magunk végezzük el helyettük a “piszkos munkát”. Pofátlanul egyszerű, és épp ezért rendkívül hatékony módszerek ezek: a csalók valamilyen trükkel elérik, hogy mi magunk kattintsunk, telepítve ezzel egy kártékony programot, netán egy igazinak látszó, valójában azonban adathalász oldalra lépve mi magunk adjuk ki legféltettebb jelszavainkat.
Sajnos azonban épp amilyen régi a módszer, olyan hatékony is a mai napig. Épp ezért kellett az Apple-nek újabb figyelmeztetést kiadnia az iPhone-felhasználóknak: ha böngészés közben olyan felugró üzenetekkel találjuk szembe magunkat, hogy a telefonunk fertőzött, vírusos, kritikus rendszerösszeomlás várható, netán minden adatunkat elveszíthetjük – ne higgyünk ezeknek a figyelmeztetéseknek! Épp ezek azok, amikre kattintva aztán begyűjtjük azt a vírust, kártékony programot, amit el szeretnénk kerülni. Még akkor se higgyünk a figyelmeztetésnek, ha telefonos segítséget kínálnak!
Az Apple hangsúlyozza: ahogy más gyártó, ők sem küldenek üzeneteket, figyelmeztetéseket böngészés közben felugró ablakok képében. Az ilyen üzenetek minden esetben hackertámadások, azokat anélkül csukjuk be azonnal, hogy a bennük lévő linkekre kattintanánk!
