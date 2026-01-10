Ha ezt az üzenetet látod az iPhone-odon, a hackerek támadtak meg

Egy-két évtizeddel ezelőtt még mindenki azzal viccelődött, hogy az Apple termékei azért biztonságosabbak, mert egyszerűen a hackerek nem veszik a fáradtságot, hogy vírusokat gyártsanak rájuk. sajnos ez már rég nem igaz. Sőt! Egy iPhone-felhasználó ugyanolyan valószínűséggel válhat áldozattá, mint egy androidos.

Vírusra figyelmeztet egy üzenet az iPhone-odon, de rögtön megoldást is kínál? Vigyázz, épp ezzel segítesz a hackereknek! Fotó: Unsplash

Ha ezt az üzenetet látod az iPhone-odon, megtámadtak

Hiába dolgoznak a hackerek a mesterséges intelligenciát is bevetve, hiába támadják az operációs rendszerek hiányosságait, hiába trükköznek a wifi-hálózatokkal, még mindig az a legeredményesebb módszer, amely során mi magunk végezzük el helyettük a “piszkos munkát”. Pofátlanul egyszerű, és épp ezért rendkívül hatékony módszerek ezek: a csalók valamilyen trükkel elérik, hogy mi magunk kattintsunk, telepítve ezzel egy kártékony programot, netán egy igazinak látszó, valójában azonban adathalász oldalra lépve mi magunk adjuk ki legféltettebb jelszavainkat.