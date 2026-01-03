Vezeték nélküli fülest használsz? A hackerek alighanem az összes beszélgetésedet lehallgatják!

Aggasztó hírek láttak napvilágot a vezeték nélküli fülesekről és más eszközökről.

A vezeték nélküli fülhallgatók kényelmesek, de sajnos nem 100 százalékosan biztonságosak Fotó: Unsplash

A XXI. század legnagyobb technológiai kérdése alighanem az, hogy az online biztonságunk vagy pedig a kényelmünk a fontosabb, előbbre való. Elsőre természetesen mindenki rávágja, hogy a biztonság, tekintve, hogy a mindenkinél ott lapuló mobilok ma már messze többek egyszerű telefonoknál. Mini számítógépek, mikkel az életünk minden területét irányítjuk, emellett virtuális pénztárcák is, amivel akár még a lekötött összegeinkhez is hozzáférhetünk. Ráadásul a hackerek már mesterséges intelligencia alapú programkat is bevetnek a sikeres támadás érdekében – és ez sajnos nem sci-fi, hanem a mindennapok világa.

Ugyanakkor a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a kényelem mégiscsak fontosabb mindennél. Felhasználók tíz-, sőt százezrei használnak a mai napig olyan nevetséges jelszavakat, mint az “12345”, csak mert egyszerűbb bepötyögni, és bizony aki “picikét komolyabban veszi” a védelmét, az is gyakran használ személyes adatokat, születési évszámokat. Arról nem is beszélve, mennyien használják ugyanazt a jelszót különböző felületekre, és milyen sűrűn váltogatják azokat…

De hol jönnek a képbe a vezeték nélküli fülesek?

Bizony a kényelem egyik szimbóluma a vezeték nélküli fülhallgatók, headsetek elterjedése is: ma már szinte alig látni valakit, aki vezetékes változatot használ, pedig a biztonsági szakemberek szerint a Bluetooth-technológia egy cseppet sem veszélytelen.

Egy biztonságtechnikai csapat például még bő fél évvel ezelőtt hozott nyilvánosságra egy igen vaskos listát azokról a vezetéknélküli eszközökről, amik egy technikai hiányosság következtében könnyedén hackerkézre juttathatják a készülékünket. A hiányosság miatt a Bluetooth-hatókörben lévő támadók minden gond nélkül, észrevétlenül csatlakozhatnak a fülesünkre, lehallgathatják a beszélgetéseinket, sőt, akár parancsokat is küldhetnek a telefonunkra!