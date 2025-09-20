Ezeket az új funkciókat imádni fogod az iOS 26-ban!

A szeptember 15-i megjelenés óta a legtöbb felhasználó már minden bizonnyal letöltötte és telepítette az Apple legújabb operációs rendszerét, de legalábbis a fanatikusok már biztosan túl vannak ezen. Mostanra már nagyjából ki is lehetett valamelyest tapasztalni, hogy mi és milyen formában változott az iOS 26 érkezésével, amelyhez fogható frissítés 2013-ban volt utoljára az almás vállalatnál. Mutatjuk, hogy az első tapasztalatok alapján milyen új és hasznos funkciókra képes az új operációs rendszer.

Rendkívül hasznos funkciókat pakolt a szeptember 15-én kiadott, legújabb operácoiós rendszerébe, az iOS 26-ba az Apple. Érdemes frissíteni! Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

Sokkal nagyobb felhasználói szabadságot adnak az iOS 26 új funkciói

Korábban gyakran olvasták az Apple fejére, hogy korlátozottak a készülékek személyre szabhatóságának lehetőségei. Most biztosan nem fogják, miután az új dizájn számtalan lehetőséget kínál arra, hogy tényleg egyedi legyen az adott készülék.



Liquid Glass: eldöntheted, hogy mennyire legyen folyékony üvegből a kijelző

Az iOS 26 esetében 12 év elteltével változott az operációs rendszer megjelenése, ami elsősorban a folyékony üvegnek, azaz a Liquid Glassnak köszönhető. Ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, de ami fontosabb: finomhangolni is. Ezt

a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kijelző és szövegméret > Átlátszóság csökkentése menüpontban tehetjük meg. Vagyis ha valakinek túlfolyik az üveg, akkor kontrasztosabbá teheti itt a megjelenést, de az ellenkező irányba is működik a folyamat – ha esetleg a gyári beállításnál letisztultabb látványvilágot akarunk.

Hatékonyabb energiafelhasználás a váratlan lemerülések elkerüléséért

Amellett, hogy az iOS 26 áttekintést ad a napi szintű akkumulátorhasználatról, már arról is kaphatunk tájékoztatást a zárolási képernyőn, hogy mennyi ideig kell várni az akksi 80 vagy 100 százalékos töltöttségéig. A már ismert energiatakarékos üzemmód mellé ráadásul megérkezett az adaptív akkumulátor üzemmód is, amit ha élesítünk, akkor felismeri a szokatlanul magas fogyasztást igénylő, vagy a háttérben sokat fogyasztó folyamatokat. Ezeket pedig úgy optimalizálja, hogy mindent az akksi minél hosszabb élettartamának rendel alá.