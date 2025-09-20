Ezeket az új funkciókat imádni fogod az iOS 26-ban!

A szeptember 15-i megjelenés óta a legtöbb felhasználó már minden bizonnyal letöltötte és telepítette az Apple legújabb operációs rendszerét, de legalábbis a fanatikusok már biztosan túl vannak ezen. Mostanra már nagyjából ki is lehetett valamelyest tapasztalni, hogy mi és milyen formában változott az iOS 26 érkezésével, amelyhez fogható frissítés 2013-ban volt utoljára az almás vállalatnál. Mutatjuk, hogy az első tapasztalatok alapján milyen új és hasznos funkciókra képes az új operációs rendszer.
Korábban gyakran olvasták az Apple fejére, hogy korlátozottak a készülékek személyre szabhatóságának lehetőségei. Most biztosan nem fogják, miután az új dizájn számtalan lehetőséget kínál arra, hogy tényleg egyedi legyen az adott készülék.
Az iOS 26 esetében 12 év elteltével változott az operációs rendszer megjelenése, ami elsősorban a folyékony üvegnek, azaz a Liquid Glassnak köszönhető. Ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, de ami fontosabb: finomhangolni is. Ezt
a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kijelző és szövegméret > Átlátszóság csökkentése menüpontban tehetjük meg. Vagyis ha valakinek túlfolyik az üveg, akkor kontrasztosabbá teheti itt a megjelenést, de az ellenkező irányba is működik a folyamat – ha esetleg a gyári beállításnál letisztultabb látványvilágot akarunk.
Amellett, hogy az iOS 26 áttekintést ad a napi szintű akkumulátorhasználatról, már arról is kaphatunk tájékoztatást a zárolási képernyőn, hogy mennyi ideig kell várni az akksi 80 vagy 100 százalékos töltöttségéig. A már ismert energiatakarékos üzemmód mellé ráadásul megérkezett az adaptív akkumulátor üzemmód is, amit ha élesítünk, akkor felismeri a szokatlanul magas fogyasztást igénylő, vagy a háttérben sokat fogyasztó folyamatokat. Ezeket pedig úgy optimalizálja, hogy mindent az akksi minél hosszabb élettartamának rendel alá.
Régóta várták az Apple felhasználói, hogy ők dönthessék el, mennyi ideig szundikáljanak, miután kinyomják az ébresztőórát. Eddig erre 9 perc állt rendelkezésre, mostantól viszont
kiválasztható, hogy már 1 vagy esetleg csak 15 perc múlva zörögjön újra a vekker.
Új alkalmazásként érkezik a Preview, azaz az Előnézet, ami a Mac számítógépet használók számára már ismerős lehetett: a Fájlok appban tárolt dokumentumokat, PDF-eket és képeket nyithatjuk meg ezzel anélkül, hogy harmadik féltől származó alkalmazást kellene letölteni. Természetesen a fotózási élmény is kapott egy komoly ráncfelvarrást: az iPhone már felismeri, ha piszok van a kamera lencséjén és erre figyelmeztet is, illetve a Kamera alkalmazás is bővült a Spatial Scene funkcióval, amivel a fotók 3D-s hatásúvá alakíthatók. A Zene alkalmazásban pedig az AutoMix a dalok hangneme és tempója alapján automatikusan egymásra keveri a számokat, akárcsak egy DJ pörgetne a zsebünkben. Alaposan megreformálódott az Üzenetek app is, amelyben mostantól akár minden egyes csetablakhoz egyedi megjelenést állíthatunk be, de az iOS 26 már arra is képes, hogy felismerje a spameket és meg is kímélje tőlük a felhasználót.
Örömteli újítás a Telefon alkalmazáson belül a Screen Unknown Callers funkció, ami elkéri az ismeretlen számról érkező hívás okát, de szeretni fogjuk a Hold Assist funkciót is, ami automatikusan várakoztatja a hívást, amíg az ügyintézőhöz nem kapcsolnak.
A Beállítások > Hangok és haptika menüpont alatt található funkciót bekapcsolva az iOS 26 az éjszakai órákban csökkenti a legmagasabb hangokat és felerősíti a csendes szakaszokat a zenékben, a videókban és tulajdonképpen a teljes rendszerben, hogy pihentetőbb lehessen az éjszaka.
