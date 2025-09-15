Nagy nap az iPhone és Mac tulajdonosok számára: jön az iOS 26!

Magyarországon hivatalosan szeptember 15-én, 19 órától válik elérhetővé az alaposan megújult operációs rendszer az Apple termékeire, amely – függetlenül attól, hogy az iOS/iPadOS/watchOS/macOS szoftverről beszélünk - most először kap egységes számozást. Ez az iOS 26, amiben a 26-os szám természetesen a 2026-os évre utal. Ezúttal ráadásul nem csak néhány apróság változik, hanem alapjaiban újul meg a látványvilág, de hasznos új funkciók is érkeznek. Mutatjuk a legfontosabbakat ezek közül.
Az Apple-től már megszokhattuk, hogy elképesztően adnak a felhasználói élményre, ami általában semmihez sem fogható, egyedülálló látványvilággal párosul. Sokan épp emiatt döntenek a cupertinói vállalat termékei mellett. Ők biztosan imádni fogják
az iOS 26 vadonatúj, „Liquid Glass”, azaz folyékony üveg dizájnját!
Ez lesz az egyik leginkább szembetűnő változás, ami a science-fiction filmeket idézi a félig áttetsző, üvegszerű felületekkel. Akik aggódtak amiatt, ahogyan ennek béta verziója kinézett – már ha volt ilyen egyáltalán – azoknak is eláll majd a lélegzete, ugyanis a szeptember 15-én érkező iOS 26 rendszerben az olyan gyermekbetegségeknek, mint a túlzsúfoltság, vagy az átláthatatlanság, illetve az ezekből fakadó nehézkes kezelhetőségnek nyoma sincs – bármilyen eszközön is használjuk az új rendszert.
Az újítások alapjaiban változtatják meg a kamera alkalmazást, ami az iOS 26-ban sokkal jobban bánik a rendelkezésre álló hellyel, de az egyes beállítási opciókat is új módon lehet majd előcsalogatni.
Megtörténik végre, amire az Apple felhasználók már oly rég vártak: minden mobilos funkció egy alkalmazásban fog összpontosulni, amely a Telefon nevet kapta és ott virít majd ezután minden eszközön.
Ez sokkal hatékonyabban óv a spam hívásoktól, de az iOS 26-ban már az Üzenetek alkalmazást is személyre szabhatjuk majd - sok más egyéb hasznos újítás mellett.
Elég nagy frissítésről van szó, ezért nem árthat pár dolgot átnézni az eszközön. Ezzel megágyazhatunk az iOS 26 zökkenőmentes érkezésének.
Ahogy az Apple-nél szokás: ezúttal is nyugdíjaznak készülékeket, amelyek ezt az iOS-t már nem kapják meg. Van konkrét lista arról, hogy melyek a kompatibilis készülékek, de alapvetően ez úgy is összefoglalható, hogy
az iOS 26 esetében az iPhone 11-esek és a 2. generációs iPhone SE készülékek az utolsó mohikánok. Ezeknél régebbi készülékeken hiába is keresné bárki az új operációs rendszert.
Az iPadOS 26 a 3. generációs, 12,9 hüvelykes iPad Pro, illetve a 11 hüvelykes (1. generációs) modellekig lesz telepíthető. A watchOS 26 a Series 6-os és újabb Apple Watchokra, valamint az SE (2. és 3. generáció) és Ultra modellekre érkezik még, míg az új macOS, ami a Tahoe nevet kapta minden Apple Silicon gépre eljut, de még néhány utolsó Intel-es modell is megkapja.
Érdemes számolgatni picit, amikor új operációs rendszer érkezik. Ezek méretének (általában 5-10 GB között szokott lenni) ajánlott a duplájával rendelkezni, hogy zökkenőmentesen végbemenjen a frissítés.
Miután megbizonyosodtunk a rendelkezésre álló tárhely meglétéről, de még mielőtt elindítanánk a frissítést ne feledjük a biztonsági mentést sem! Ezt iCloud, vagy akár Finder segítségével is elvégezhetjük, mielőtt telepítenénk az új operációs rendszert, amihez célszerű csatlakoztatni a töltőkábelt és stabil Wi-Fin keresztül kapcsolódni a netre.
Innentől pedig nincs más hátra, mint tűkön ülve kivárni a folyamat végét, hogy aztán kiderüljön: pontosan mi mindennel ejti ámulatba a felhasználókat a mérföldkőnek számító iOS 26 az almás eszközökön.
