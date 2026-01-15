Ennek sokan fognak örülni: létrejött az Apple és a Google közti megállapodás

Nem sok olyan funkció van, amit a márkahű Apple vásárlók és iOS felhasználók gond nélkül integrálnának a készülékük operációs rendszerébe az Androidból, de a Google mesterséges intelligenciája, a Gemini talán pont ezek közé tartozik. A jó hír az, hogy erre már nem is kell olyan sokat várni! Az Apple és a Google erről szóló megállapodása tavaly nyáron még csupán pletyka volt, most azonban már hivatalosan is bejelentették a felek, hogy a Google Gemini technológiája fogja berúgni az Apple utóbbi időben lerobbant mesterséges intelligencia motorját.

Az Apple és a Google közötti megállapodás hatására még inkább ráharaphatnak a felhasználók az almára Fotó: Avinash Kumar / Pexels (illusztráció)

Nem csak a Sirit okosítja fel az Apple és a Google megállapodása

Annak ellenére, hogy 2024 nyarán nagy csinnadratta közepette jelentette be az almás cég az Apple Intelligence-t, annak számos olyan funkcióját lengették be akkor, amelyekből a mai napig sem lett semmi. Ennek oka, hogy a cupertinói vállalat bizony igencsak lemaradt a nagyok mögött a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Olyannyira, hogy egyértelművé vált: külső segítségre lesz szükség a versenyhátrány ledolgozásához. Itt jött képbe a Google és a Gemini, amit sokan a legfejlettebb MI-modellnek tartanak a felhasználók közül.

Márpedig nem is olyan sokára ez hajtja majd az új Sirit, továbbá az azóta napvilágot látott információk szerint a Gemini adja majd az alapot az Apple Intelligence funkciók további fejlesztéséhez is.

A két cég közleményéből kiderül, hogy az Apple a Google Gemini mesterséges intelligenciáját, valamint felhőtechnológiáját is használni fogja a nyelvi modelljei jövőbeni verzióihoz, amelyek ezután is az eszközökön, valamint az Apple biztonságos felhőjén futnak majd – azaz

az almás felhasználóknak nem kell lemondaniuk a jól megszokott biztonságról sem

– írja az Engadget.

Sokan akár végleg le is tehetik majd a Samsung készülékeket az Apple és a Google megállapodása miatt Fotó: Imad Clicks / Pexels ( illusztráció)

A nagy összeborulás vesztese a Samsung lehet

Ha az Apple integrálja a Gemini mesterséges intelligenciáját, az számos stratégiai és piaci területen hátrányba hozhatja a nagy rivális Samsungot, amely tavaly elveszítette piacvezető szerepét az okostelefonok eladása terén. A torta legnagyobb szeletét ugyanis 2025-ben ismét az iPhone készülékek adták. A Samsung 2024-ben és 2025-ben előnyre tett szert azzal, hogy elsőként kínált mélyen integrált Gemini-alapú funkciókat. Márpedig ha az Apple megkapja ugyanezt a technológiát, azzal a Samsung elveszíti kizárólagosságát a prémium szegmensben. Ez vonzóbbá teheti az iPhone-t azok számára, akik korábban a Samsungot választották a mesterséges intelligencia funkciói miatt. Ráadásul a Samsung korábban fontolgatta, hogy díjat számítson fel a mesterséges intelligencia szolgáltatásaiért, de az Apple-Gemini szövetség megnehezíti ennek megvalósítását, mivel az Apple-nek az a stratégiája, hogy ingyenesen kínál mesterséges intelligencia funkciókat.