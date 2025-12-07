Windows 11 – Rosszabb a helyzet, mint hittük: félmilliárd gép került veszélybe, nagy valószínűséggel a tiéd is!

Mint arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, a Microsoft bejelentette: október közepén nyugdíjazza 10 éves operációs rendszerét, a Windows 10-et, ezzel egyidejűleg mindenkit felszólított: aki eddig nem tette meg, frissítsen Windows 11-re! Végül az utolsó (vagy utolsó utáni) pillanatban, konkrétan a leállás napján bejelentették: egy év haladékot adnak. Az óra azonban így ismét ketyeg.

Ha nem Windows 11 fut a gépeden, hatalmas veszélyben vagy. Sőt, lehet, hogy nagyobban, mint hinnéd! Fotó: Unsplash

Már hónapokkal korábban megjelentek olyan elemzések, amik arról szóltak, hogy ez az átállás bizony nem lesz zökkenőmentes. De mi is történt pontosan, és miért nem lehet a 10-es Windowst tovább használni?

Azt aligha kell magyarázni, hogy online biztonságunk mennyire fontos. Ha pedig egy olyan operációs rendszer fut a gépünkön, ami nem kap biztonsági frissítéseket, sőt, semmilyen frissítést, az nem csak a használatot nehezíti meg vagy lehetetleníti el egy idő után, de a biztonságunkat is aláássa. Márpedig a tervek arról szóltak, hogy október közepétől már csak a Win 11 kap támogatást, más nem a Microsoft rendszerei közül. A nem támogatott rendszerek pedig olyanok a hackerek számára a szakértők szerint, mint a betörőknek egy tárva-nyitva hagyott lakás. Nem, nem egy gyenge zárral rendelkező: egy kitárt ajtajú otthon, ami csak arra vár, hogy törjön be valaki, és vigyen, amit csak akar.