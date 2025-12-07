Windows 11 – Rosszabb a helyzet, mint hittük: félmilliárd gép került veszélybe, nagy valószínűséggel a tiéd is!

Mint arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, a Microsoft bejelentette: október közepén nyugdíjazza 10 éves operációs rendszerét, a Windows 10-et, ezzel egyidejűleg mindenkit felszólított: aki eddig nem tette meg, frissítsen Windows 11-re! Végül az utolsó (vagy utolsó utáni) pillanatban, konkrétan a leállás napján bejelentették: egy év haladékot adnak. Az óra azonban így ismét ketyeg.
Már hónapokkal korábban megjelentek olyan elemzések, amik arról szóltak, hogy ez az átállás bizony nem lesz zökkenőmentes. De mi is történt pontosan, és miért nem lehet a 10-es Windowst tovább használni?
Azt aligha kell magyarázni, hogy online biztonságunk mennyire fontos. Ha pedig egy olyan operációs rendszer fut a gépünkön, ami nem kap biztonsági frissítéseket, sőt, semmilyen frissítést, az nem csak a használatot nehezíti meg vagy lehetetleníti el egy idő után, de a biztonságunkat is aláássa. Márpedig a tervek arról szóltak, hogy október közepétől már csak a Win 11 kap támogatást, más nem a Microsoft rendszerei közül. A nem támogatott rendszerek pedig olyanok a hackerek számára a szakértők szerint, mint a betörőknek egy tárva-nyitva hagyott lakás. Nem, nem egy gyenge zárral rendelkező: egy kitárt ajtajú otthon, ami csak arra vár, hogy törjön be valaki, és vigyen, amit csak akar.
Szóval frissíteni kell, legkésőbb jövő októberig, az egyéves halasztásnak köszönhetően. De itt jön a fekete leves. Azt eddig is lehetett tudni, hogy lesznek olyanok, akik ennek ellenére nem fognak váltani, noha megtehetnék – kényelemből, megszokásból, lustaságból –, míg mások kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mert egyszerűen a gépük nem alkalmas arra, hogy a Windows 11 fusson rajta. Ők vagy vállalják, hogy a számítógép, amit használnak, nem biztonságos, vagy beruháznak egy újra. A számokat azonban erősen alábecsülték a szakértők.
Eleinte mindenki arról beszélt, hogy kockázatos, rossz húzás volt a Microsoft részéről, hogy gyakorlatilag a nyugdíjazás napján egyéves haladékot adott a Windows 10-felhasználóknak. Friss jelentések szerint azonban nagyon is jogos volt a dolog: ők minden bizonnyal ugyanis már akkor tisztában voltak azokkal a számokkal, amiket most az egyik legnagyobb számítógépgyártó, a Dell hozott nyilvánosságra.
Míg korábban 5-600 millió gépről beszéltek a szakértők, amin még Windows 10 fut (fele-fele arányban olyan gép, ami képes az átállásra, és ami nem), addig a friss felmérés közel a duplájáról beszél, egymilliárd gépről, amiből 500 millió képes átállni a Win 11-re, csak valamiért a felhasználó mégsem frissített, és további 500 millió mehet a kukába a támogatás megszűnése után.
A te géped beletartozik az egyik vagy a másik félmilliárdba?
