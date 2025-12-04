Kiadta a figyelmeztetést az FBI: egyetlen üzenet, és kiüríthetik a bankszámládat

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 16:30
online csalásfbi
Itt már nem holmi vírusos telefonokról vagy laptopokról van csak szó! Az FBI figyelmeztetése szerint akár egyetlen üzenettel elveszthetjük minden pénzünket.
Nincs mit szépíteni: egyetlen üzenet vagy telefonhívás elég ahhoz, hogy a kiberbűnözők kiürítsék a bankszámlánkat. Az FBI olyan figyelmeztetést tett közzé, amit az Egyesült Államokon kívül, jelesül kis hazánkban is érdemes megfogadni!

Az FBI figyelmeztet: így vernek át a hackerek, kiberbűnözők egyetlen telefonhívással vagy üzenettel
Az FBI figyelmeztet: így vernek át a hackerek, kiberbűnözők egyetlen telefonhívással vagy üzenettel  Fotó: Panorama Images /  Shutterstock 

Noha a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) hatásköre alapvetően az Amerikai Egyesült Államok, ha kiadnak egy figyelmeztetést a hackerekről, azt sajnos nem csak náluk, de az egész világon érdemes megfogadni, hiszen a netes csalókat sem különösebben zavarják az országhatárok, és mindenütt ugyanazokat a módszereket alkalmazzák. Online biztonságunk egyik alappillére, hogy ne csak a készülékeink legyenek védettek, de mi magunk is felkészüljünk a támadásokra, és felismerjük azokat: a legtöbb esetben ugyanis sajnos épp az "emberi tényező" az, amit kihasználnak a bűnözők: hiszékenységünket, pillanatnyi meggondolatlanságunkat vagy épp félelmünket.

Figyelmeztet az FBI: így veszítheted el pillanatok alatt minden pénzed

A csalók egyik legkedveltebb módszere, hogy banki alkalmazottnak adják ki magukat, és így csalnak ki belőlünk olyan adatokat, amivel aztán kiüríthetik a bankszámlánkat. Van, hogy csak "technikai segítséget" szeretnének nyújtani, máskor épp a hackerektől való félelmünket kihasználva hívnak vagy küldenek üzenetet, mondván: most ürítik ki a számlánkat, de ha gyorsan cselekszünk, még megállíthatjuk a bajt. Az FBI jelentése szerint 2025-ben, január óta csak az Egyesült Államokban 5100 ilyen esetet jelentettek, mely során összesen 262 millió dollárt, azaz több mint 85 milliárd forintot loptak el. A tényleges összeg persze ennél jóval magasabb lehet, hiszen számos, kisebb összegű esetet nem jelentenek.

Az FBI a következőket javasolja:

  • A lehető legkevesebb adatot osszuk meg magunkról a közösségi oldalakon. A bűnözők ugyanis épp ezekből ismerik meg a biztonsági kérdések válaszait.
  • Folyamatosan tartsuk szemmel pénzügyeinket, hogy bármilyen gyanús pénzmozgást időben észre vegyünk.
  • Mindig, minden felületen egyedi, összetett, erős jelszót használjunk, kétlépcsős azonosítással kiegészítve. A kétfaktoros beléptetést semmilyen felszólításra ne kapcsoljuk ki, még ideiglenesen se!
  • Könyvjelzővel mentsük el azokat a weboldalakat, ahol belépési adatokat kell megadnunk, így biztosan a hiteles, valódi oldalra jutunk. Soha ne navigáljunk ilyen oldalakra kapott linkeken és felugró ablakokon keresztül, ezek ugyanis könnyen lehetnek hamis oldalak!
  • Mindig kétkedve fogadjuk, ha a bankunktól, pénzintézetünktől kapunk emailt, üzenetet vagy telefonhívást! Hívás esetén inkább tegyük le a telefont, és hívjuk vissza az intézetet valamely hivatalos elérhetőségükön, így biztosak lehetünk benne, hogy nem csalók tárcsáztak minket. Ne feledjük: semmilyen cég, pláne egy bank, soha nem kér tőlünk telefonon se felhasználónevet, se jelszót!
