Kiadta a figyelmeztetést az FBI: egyetlen üzenet, és kiüríthetik a bankszámládat

Nincs mit szépíteni: egyetlen üzenet vagy telefonhívás elég ahhoz, hogy a kiberbűnözők kiürítsék a bankszámlánkat. Az FBI olyan figyelmeztetést tett közzé, amit az Egyesült Államokon kívül, jelesül kis hazánkban is érdemes megfogadni!

Az FBI figyelmeztet: így vernek át a hackerek, kiberbűnözők egyetlen telefonhívással vagy üzenettel Fotó: Panorama Images / Shutterstock

Noha a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) hatásköre alapvetően az Amerikai Egyesült Államok, ha kiadnak egy figyelmeztetést a hackerekről, azt sajnos nem csak náluk, de az egész világon érdemes megfogadni, hiszen a netes csalókat sem különösebben zavarják az országhatárok, és mindenütt ugyanazokat a módszereket alkalmazzák. Online biztonságunk egyik alappillére, hogy ne csak a készülékeink legyenek védettek, de mi magunk is felkészüljünk a támadásokra, és felismerjük azokat: a legtöbb esetben ugyanis sajnos épp az "emberi tényező" az, amit kihasználnak a bűnözők: hiszékenységünket, pillanatnyi meggondolatlanságunkat vagy épp félelmünket.

Figyelmeztet az FBI: így veszítheted el pillanatok alatt minden pénzed

A csalók egyik legkedveltebb módszere, hogy banki alkalmazottnak adják ki magukat, és így csalnak ki belőlünk olyan adatokat, amivel aztán kiüríthetik a bankszámlánkat. Van, hogy csak "technikai segítséget" szeretnének nyújtani, máskor épp a hackerektől való félelmünket kihasználva hívnak vagy küldenek üzenetet, mondván: most ürítik ki a számlánkat, de ha gyorsan cselekszünk, még megállíthatjuk a bajt. Az FBI jelentése szerint 2025-ben, január óta csak az Egyesült Államokban 5100 ilyen esetet jelentettek, mely során összesen 262 millió dollárt, azaz több mint 85 milliárd forintot loptak el. A tényleges összeg persze ennél jóval magasabb lehet, hiszen számos, kisebb összegű esetet nem jelentenek.