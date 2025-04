Kiadta a Microsoft a figyelmeztetést: ne használd többé a számítógéped!

A Microsoft bejelentésének köszönhetően nagyjából 240 millió számítógépnek befellegzett. Könnyen lehet, hogy a tiéd is közte van! Ennyire rossz a helyzet? – kérdezhetik most sokan. Nos, nem túl fényes. De hogy miről is van szó? Azonnal elmagyarázzuk!

Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: 240 millió (egyébként teljesen jó) gép mehet a kukába Fotó: Unsplash

Köztudott, hogy online biztonságunk fontosabb, mint valaha. A hackerek úton-útfélen igyekeznek minket csapdába csalni különféle módszerekkel: átverésekkel, csaló levelekkel vagy épp üzenetekkel, vírusos programokkal, no meg az általunk használt rendszerek hibáinak, biztonsági réseinek folyamatos támadásával. Az olyan nagy cégek, mint amilyen a Microsoft is, folyamatosan frissítik a termékeiket (jelen esetben a Windows operációs rendszerről beszélünk), hogy azok a jelenlegi tudásunk és lehetőségeink szerint a legbiztonságosabbak legyenek. Igen ám, de nem teszik ezt a végtelenségig. Egy idő után “nyugdíjba küldik” a régebbi programokat, azaz nem készítenek rá több frissítést, nem támogatják a használatukat – így aki mégis ezek mellett teszi le a voksát, napról napra, hétről hétre nagyobb veszélynek teszi ki digitális adatait – és ezzel végső soron a pénzét is.

Üzent a Microsoft: ezt a 240 millió gépet ne használd többé!

Így járt a Windows 10 operációs rendszer is: a Microsoft úgy döntött, hogy október 14-ével leveszi róla a kezét, nem támogatja többé annak a használatát. Mindenkit arra kérnek, hogy frissítsen a 2021-ben bemutatott Windows 11-re. Aki nem teszi meg, az magára vessen – szól gyakorlatilag az üzenetük.

Igen ám, de van egy kis bökkenő: mi történik azokkal, akik olyan gépet használnak, amit egyszerűen nem lehet frissíteni a 10-es rendszerről? Nos, a lényeg: mentsük meg ezekből a gépekből, ami menthető (mondjuk a merevlemez), a többi pedig mehet a kukába! Ez azért így már elég meredeken hangzik, kiváltképp, ha hozzávesszük, hogy nagyjából 240 millió olyan gépről beszélhetünk jelenleg világszerte, amin a Windows 10 fut jelenleg, ugyanakkor nem alkalmas arra, hogy a 11-es fusson rajta. Azaz ezek a gépek október 14-től vagy semmit sem érnek, vagy minden eltelt nappal egyre veszélyesebbé válnak és egyre vonzóbb célponttá a hackerek szemében. “Ezek a biztonsági frissítések (amik a Win 11 támogatásával októbertől megszűnnek a nevezett rendszerre – a szerk.) zárak az ajtódon, amik távol tartják a rosszfiúkat” – magyarázzák a cég szakértői, és bizony igazuk is van.