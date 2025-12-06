Minden jelszó feltörhető: így ellenőrizd, hogy a tiéd biztonságos-e!

Online biztonságunk mindennél fontosabb, ennek pedig kétségtelenül egy erős jelszó az alapja. Sajnos azonban még a legerősebb jelszó is kerülhet rossz kezekbe.
Hiába találunk ki erős, feltörhetetlennek hitt jelszavakat, a hackerek, kiberbűnözők trükkjeinek tárháza is folyamatosan bővül: csaló üzenetekkel, hamis weboldalakkal, sőt, a mesterséges intelligencia bevetésével támadnak. Arról nem is beszélve, hogy sokan még mindig megdöbbentően egyszerű, könnyen megjegyezhető (azaz egy cseppet sem biztonságos) jelszavakat használnak, míg mások ugyancsak az egyszerűség kedvéért ugyanazt, vagy szinte ugyanazt a jelszót használják több profilhoz, több felülethez is. És persze a legnagyobb veszélyről nem is beszéltünk: ha valakinek épp a Google-fiókját törik fel.
Ez ugyanis nem csak azt jelenti, hogy a csalók hozzáférnek a Gmailünkhöz: a Chrome elterjedése miatt, és mivel sokan épp a Google-fiókjukkal lépnek be (kényelemből) rengeteg regisztrációt igénylő szolgáltatásba, egy ilyen jelszó valóságos kincsesbánya a tolvajoknak. A böngészőben tárolt többi jelszavunkról nem is beszélve: ugye mondanunk sem kell, hogy innentől egyből azokat is "megnyerték" a világháló bűnözői.
Jelszavak milliói, milliárdjai kerültek már ki a világhálóra, azonban nem feltétlenül vesszük észre azonnal, ha a miénk is köztük van. Igen, akadnak bűnözők, akik első lépésként kizárnak minket a saját fiókunkból, mások azonban várnak, újabb és újabb adatokat, jelszavakat begyűjtve. A szakértők három módszert javasolnak, hogy ellenőrizzük, biztonságban vagyunk-e, vagy pedig érdemes jelszót váltanunk.
