Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Computer,Hacker,In,Hoodie.,Obscured,Dark,Face.,Concept,Of,Hacker

Minden jelszó feltörhető: így ellenőrizd, hogy a tiéd biztonságos-e!

hackerek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 08:30
Googlejelszó
Nem árt óvatosnak lenni. Elég egy rossz mozdulat, és a legbiztonságosabbnak hitt jelszó is hackerkézre kerülhet. Mutatjuk, hogy ellenőrizd, te még biztonságban vagy-e!
A szerző cikkei

Online biztonságunk mindennél fontosabb, ennek pedig kétségtelenül egy erős jelszó az alapja. Sajnos azonban még a legerősebb jelszó is kerülhet rossz kezekbe.

Sajnos minden jelszó kerülhet rossz kezekbe. De honnan tudhatjuk, hogy feltörték-e a fiókunkat?
Sajnos minden jelszó kerülhet rossz kezekbe. De honnan tudhatjuk, hogy feltörték-e a fiókunkat?
Fotó: Shutterstock 

Minden jelszó hackerkézbe kerülhet!

Hiába találunk ki erős, feltörhetetlennek hitt jelszavakat, a hackerek, kiberbűnözők trükkjeinek tárháza is folyamatosan bővül: csaló üzenetekkel, hamis weboldalakkal, sőt, a mesterséges intelligencia bevetésével támadnak. Arról nem is beszélve, hogy sokan még mindig megdöbbentően egyszerű, könnyen megjegyezhető (azaz egy cseppet sem biztonságos) jelszavakat használnak, míg mások ugyancsak az egyszerűség kedvéért ugyanazt, vagy szinte ugyanazt a jelszót használják több profilhoz, több felülethez is. És persze a legnagyobb veszélyről nem is beszéltünk: ha valakinek épp a Google-fiókját törik fel. 

Ez ugyanis nem csak azt jelenti, hogy a csalók hozzáférnek a Gmailünkhöz: a Chrome elterjedése miatt, és mivel sokan épp a Google-fiókjukkal lépnek be (kényelemből) rengeteg regisztrációt igénylő szolgáltatásba, egy ilyen jelszó valóságos kincsesbánya a tolvajoknak. A böngészőben tárolt többi jelszavunkról nem is beszélve: ugye mondanunk sem kell, hogy innentől egyből azokat is "megnyerték" a világháló bűnözői.

Honnan tudhatom, hogy feltörték a jelszavam? 3 tipp, amivel ellenőrizheted, biztonságban vagy-e

Jelszavak milliói, milliárdjai kerültek már ki a világhálóra, azonban nem feltétlenül vesszük észre azonnal, ha a miénk is köztük van. Igen, akadnak bűnözők, akik első lépésként kizárnak minket a saját fiókunkból, mások azonban várnak, újabb és újabb adatokat, jelszavakat begyűjtve. A szakértők három módszert javasolnak, hogy ellenőrizzük, biztonságban vagyunk-e, vagy pedig érdemes jelszót váltanunk.

  1. A Google Chrome saját jelszóvizsgálója: ha valaki használja a Chrome jelszókezelőjét (és bizony a többség használja!), annak érdemes időről időre lefuttatni az abban található jelszóvizsgálatot a "jelszavak ellenőrzése" gombra kattintva!
  2. Sokan nem a Chrome saját jelszókezelőjét használják, hanem valamilyen független jelszómenedzsert. Ezek a programok ugyancsak rendelkeznek jelszóellenőrző funkcióval, amik nem azt mondják meg, hogy van-e elég karakter a jelszavunkban, hanem azt, hogy kikerült-e az a jelszó az úgynevezett "sötét webre".
  3. A harmadik opció pedig a Have I Been Pwned weboldala, ahol mind a jelszavunkat, mind az email-címünket ellenőrizhetjük. Fontos tudni: az oldal teljesen biztonságos, a tesztelésre beírt adatokat semmilyen formában nem tárolja, sőt, nem is kér el együtt jelszó-felhasználónév párosokat.
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu